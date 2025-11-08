Día de Acción de Gracias 2025: Aldi ofrece una cena completa para diez personas por US$40

El 27 de noviembre, los habitantes de Estados Unidos celebran una de las fechas más conmemorativas del año: el Thanksgiving. Con motivo de la festividad y la llegada posterior de la Navidad, la cadena de supermercados Aldi ofrece una cena del Día de Acción de Gracias para diez personas por 40 dólares, que incluye el plato tradicional del pavo.

Cómo es la cena de Aldi para el Día de Acción de Gracias y cuánto cuesta

Aldi anunció que ya está disponible la cena para el Día de Acción de Gracias en sus sucursales en EE.UU. La firma indicó que redujo el precio con respecto al año pasado, con US$4 por persona al comprar una canasta de US$40 para diez comensales.

Aldi ofrece una cena para la festividad por US$4 por persona e incluye el pavo e ingredientes Unsplash

Este menú contiene 21 productos e ingredientes para que la mesa del Thanksgiving esté protagonizada por el pavo tradicional, de 6,3 kilos, y guarniciones típicas. La canasta incluye:

Un pavo entero.

Caldo de pollo.

Crema de champiñones condensada.

Leche evaporada.

Rollitos dulces hawaianos.

Malvaviscos en miniatura.

Judías cortadas.

Una calabaza.

Queso.

Mezcla para salsa.

Especias y hiervas para aves de corral.

Cebollas fritas francesas.

Masa de tarta.

Relleno de pollo.

Zanahorias baby.

Apio.

Arándanos.

Batatas.

Papas russet.

La canasta presenta ingredientes para preparar platos como macarrones con queso, cazuela de camote o pastel de calabaza.

Cómo solicitar la cena de Aldi para el Thanksgiving en EE.UU.

La cadena de supermercados detalló que aquellos que deseen realizar un pedido de la canasta pueden hacerlo de forma presencial en una tienda, en línea o a través de empresas de entregas. El período comenzó el 15 de octubre y concluirá el 24 de diciembre, un día antes de Navidad.

El CEO de la firma, Atty McGrath, señaló en el comunicado: “El compromiso de Aldi con los precios bajos es inquebrantable y me complace que podamos ofrecer una cena navideña aún más accesible que el año pasado“. Y añadió: ”Ahorrarles dinero a nuestros clientes es nuestra misión todos los días, pero es especialmente importante durante las fiestas”.

Aldi vs. Walmart: diferencia de precios en la cena para Thanksgiving 2025

Por su parte, la multinacional Walmart también anunció una canasta para la festividad, que presenta un precio de US$40 dólares para diez personas, es decir, el mismo monto que Aldi de US$4 por cada miembro.

(Archivo) Walmart también publicó una canasta de comida para Thanksgiving

La compañía señaló que se trata de su promoción más barata hasta la fecha. “Sabemos que cada dólar cuenta, por eso ofrecemos una canasta de comida de Acción de Gracias de bajo precio”, puntualizaron en un comunicado.

Walmart también compartió su menú detallado para el Thanksgiving walmart.com

En este caso, presenta un pavo Butterball de seis kilos, cebollas fritas Kinder’s, una lata de sopa de crema de champiñones Campbell’s, relleno para el pavo, una docena de panecillos, papas Russet, arándanos frescos, zanahorias baby Great Value, tres latas de maíz y tres de ejotes de la misma marca, tres cajas de macarrones con queso, mezcla para salsa, leche evaporada y puré de calabaza.

Esta opción se puede encontrar en las tiendas de la firma o solicitarla para el envío al hogar desde el 21 de octubre y hasta el mismo 25 de diciembre.