Actualización importante este 2025: cuándo llega One UI 8 al Samsung Galaxy

Samsung confirmó que One UI 8 estará disponible en septiembre de 2025 para los dispositivos Galaxy. La compañía lo informó en su sitio oficial, donde señaló que la actualización estable se lanzará primero en la serie Galaxy S25 y luego se ampliará a otros modelos elegibles. Esta confirmación llega tras semanas de especulaciones y pruebas beta que despertaron dudas sobre posibles retrasos.

El cronograma de actualización de One UI 8

La tan esperada One UI 8 es la nueva interfaz de usuario de Samsung basada en Android 16, que combina funciones de inteligencia artificial (IA) con mejoras de diseño para dispositivos Galaxy, en especial los modelos plegables.

El lanzamiento de One UI 8 marca un nuevo capítulo para los usuarios Galaxy, con la integración de inteligencia artificial y funciones optimizadas para dispositivos plegables Samsung News

La empresa aclaró que, a pesar de la aparición de una sexta beta para la serie Galaxy S25, el calendario previsto no se modificará.

“One UI 8 comenzará a implementarse en septiembre”, reiteró Samsung en su sitio oficial.

Los modelos plegables Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 ya cuentan con el software de fábrica.

El resto de los dispositivos recibirán la actualización de manera escalonada.

One UI 8: IA multimodal y experiencia optimizada para plegables

Lanzado junto con los Galaxy Z Fold7 y Z Flip7, One UI 8 une la inteligencia artificial con el diseño plegable para ofrecer lo que Samsung llamó “una experiencia móvil completamente nueva”.

Mihyun Jeong, líder de planificación de la interfaz de Samsung, explicó: “Como resultado, estos conceptos centrales se resumieron en ‘IA multimodal, una UX optimizada para factores de forma y una experiencia personalizada proactiva’”.

Joonhwan Kim, responsable de diseño, agregó: “Desde la Flex Window del Galaxy Z Flip7 hasta la amplia pantalla principal del Galaxy Z Fold7, los usuarios ahora pueden experimentar la evolución de Galaxy hacia teléfonos con IA en múltiples factores de forma”.

El debut se dará en septiembre con un cronograma escalonado que prioriza primero a la serie insignia y luego al resto de los modelos compatibles Samsung News

Funciones de IA en la Flex Window y pantalla completa

El Galaxy Z Flip7 aprovecha la Flex Window para integrar herramientas de IA sin necesidad de desplegar el dispositivo. Jeong detalló: “Las tareas cotidianas se vuelven rápidas y sencillas”.

Por ejemplo, “se puede ver lo que muestra la cámara y hablar con la IA en tiempo real, o añadir eventos directamente al calendario“. Solo con una pulsación en la tecla lateral, se activa Gemini Live, que permite interacciones conversacionales con la inteligencia artificial.

Sin embargo, la pantalla completa del Galaxy Z Fold7 muestra el potencial verdadero de One UI 8. Kim destacó: “En la pantalla grande, se pueden mostrar los resultados generados por Galaxy AI en vista dividida o en vista flotante, y redimensionarlos o moverlos libremente para lograr una multitarea altamente eficiente”.

Colaboración entre Samsung y Google en One Ui 8

El desarrollo de One UI 8 contó con estrecha cooperación de Google desde las etapas iniciales. Nawoong Han, coordinador de la alianza, señaló: “Utilizamos una rama de desarrollo compartida que nos permitió intercambiar código las 24 horas y corregir errores al instante”.

Han recordó: “Pasamos tanto tiempo juntos que nuestro trabajo en equipo se volvió sólido como una roca. Hicimos sudaderas con capucha a juego y luego llegamos a ser lo suficientemente cercanos como para preguntar por las mascotas de cada uno”.

Innovaciones en diseño y seguridad de One UI 8

Samsung también renovó la estética de One UI 8 con animaciones y efectos visuales más fluidos. Kim subrayó: “En One UI 8, el reloj puede reconocer el sujeto en un fondo de pantalla elegido y alinearse orgánicamente con su contorno. Esta función no solo está disponible en la pantalla principal, sino también en la Flex Window del Galaxy Z Flip7”.

El software incorpora mejoras prácticas como:

Quick Share simplificado

Audio Eraser para reducir ruidos en grabaciones

Cuatro perfiles de mascotas en Portrait Studio

Jeong aseguró: “Entendemos completamente las preocupaciones de seguridad que los usuarios pueden tener en la era de la IA. Por eso hemos incorporado potentes mecanismos de bloqueo de amenazas en el dispositivo”. La plataforma Knox Enhanced Encrypted Protection y Knox Vault refuerzan la protección de datos sensibles.

Mihyun Jeong, Joonhwan Kim y Nawoong Han destacaron que el proyecto unió planificación, diseño y colaboración técnica con Google desde etapas iniciales Samsung News

Una nueva vida cotidiana con One UI 8

Samsung presentó esta actualización como el inicio de una nueva etapa en la experiencia Galaxy. Jeong señaló: “A través de One UI conectaremos de manera natural a los usuarios con la IA para ofrecer una automatización y personalización aún más efectivas. Estas son experiencias plegables completamente nuevas, a diferencia de todo lo visto antes”.

Kim concluyó: “Desde teléfonos tipo barra hasta plegables y tabletas, esperamos que nuestras experiencias de IA optimizadas para cada factor de forma aporten un valor y disfrute aún mayores a la vida diaria de los usuarios”. La compañía confirmó que en septiembre One UI 8 llegará primero al Galaxy S25 y luego se extenderá al resto de dispositivos compatibles.