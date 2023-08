escuchar

Tres personas de Florida interpusieron una demanda este martes contra dos agencias estatales para pedir que no se les quiten, ni a ellos ni al resto de estadounidenses, los beneficios del Medicaid. Su argumento principal fue que las autoridades no les informaron adecuadamente sobre la nueva revisi贸n que se hizo para determinar si son elegibles o no para el programa. Es la primera denuncia a nivel nacional acerca del tema, en un contexto en el que millones de personas ya se quedaron sin el servicio.

Los afectados presentaron la querella a trav茅s del Florida Health Justice Project y el National Health Law Program, dos grupos de defensa del consumidor, ante un tribunal de Jacksonville. All铆, se especifica que la Administraci贸n de Atenci贸n M茅dica del estado y el Departamento de Ni帽os y Familias enviaron avisos confusos y sin una explicaci贸n suficiente de por qu茅 perd铆an la cobertura, seg煤n CNN.

鈥淐omo resultado, los demandantes y los miembros del grupo est谩n perdiendo la cobertura de Medicaid sin un aviso significativo y adecuado, dej谩ndolos incapaces de comprender la decisi贸n de la agencia; decidir si impugnar y c贸mo hacerlo, o planificar una transici贸n fluida del servicio鈥, se ley贸 en el documento.

Poco m谩s de una decena de estadounidenses dejar谩n de ser elegibles para la cobertura de Medicaid Dreamstime

Tambi茅n se precis贸 que las afectadas requieren la atenci贸n m茅dica por ciertas enfermedades y necesidades que poseen, al ser una mujer de 25 a帽os y su hija de 2 a帽os, que padece fibrosis qu铆stica, as铆 como una menor de 1 a帽o: 鈥淪in la cobertura de Medicaid, los demandantes no pueden obtener la atenci贸n que necesitan, incluidos medicamentos recetados, vacunas infantiles y atenci贸n posparto鈥.

El principal pedido de los abogados es que el estado deje de quitarles el seguro a las personas, al menos hasta que las agencias brinden un anuncio adecuado. Al mismo tiempo, que se les d茅 la oportunidad de impugnar la decisi贸n antes de que se cancele la cobertura, y que se restablezca el servicio a las personas que anteriormente recibieron los avisos de baja por error.

Lo que sucede es que, por ley general, si un paciente solicita una revisi贸n de su caso antes de que su cancelaci贸n entre en vigencia, puede permanecer con cobertura mientras se lleva a cabo el proceso de apelaci贸n. Incluso despu茅s de que se les cancele la inscripci贸n, los estadounidenses tienen 90 d铆as para restablecer el servicio. Por eso, al no recibir una notificaci贸n adecuada, pierden estas oportunidades.

Sin embargo, los encargados de las agencias no estuvieron de acuerdo con la demanda. Mallory McManus, subdirectora de personal del Departamento de Ni帽os y Familias, dijo en declaraciones citadas por el mismo medio, que las cartas que se les env铆an para notificarles eran un aviso legalmente suficiente. Argument贸 que ellos estaban apegados a las regulaciones federales: 鈥淗ay m煤ltiples pasos en el proceso de determinaci贸n de elegibilidad y la misiva es solo unp de los muchos m茅todos de comunicaci贸n que hay en el Departamento鈥.

Las autoridades federales hicieron una revisi贸n que termin贸 por dejar sin Medicaid a miles de estadounidenses Archivo

El estado actual de Medicaid

En abril se reanud贸 el proceso de selecci贸n para determinar qui茅nes ya no califican para el programa, dado que hab铆a estado detenido por la pandemia de Covid-19 para asegurar que las personas de bajos recursos econ贸micos tuvieran atenci贸n m茅dica. En ese sentido, casi cuatro millones de habitantes alrededor del pa铆s se quedaron sin Medicaid, de los cuales 182 mil son floridenses, seg煤n informaci贸n de CBS News.

Se prev茅 que alrededor de 15 millones de personas se queden fuera de Medicaid en lo que resta del a帽o, a medida que los estados contin煤an con la evaluaci贸n de elegibilidad. La tasa de personas sin seguro aumentar铆a a un m铆nimo hist贸rico de 8,3% a 9,3%, de acuerdo con KFF Health News, una organizaci贸n especializada en investigar sobre temas de salud.

LA NACION