Adiós a las bajas temperaturas: cuándo llega la temporada de calor a EE.UU.

A medida que el invierno avanza, la expectativa por el cambio de estación crece en todo Estados Unidos, donde millones de personas aguardan el momento exacto para dejar atrás las bajas temperaturas. Según los patrones climáticos estacionales, el alivio térmico suele manifestarse de forma progresiva, y comenzará a establecerse durante el transcurso de la primavera.

Cuándo llega la temporada de calor a EE.UU.

El ascenso de las temperaturas en Estados Unidos está íntimamente ligado al equinoccio de marzo, momento que marca el inicio astronómico de la primavera en el hemisferio norte.

Durante la primavera, las temperaturas comienzan a subir y los días empiezan a ser más largos (Archivo) Freepik - Freepik

En las zonas templadas del país, este periodo representa la transición definitiva, donde el invierno cede ante un clima más cálido, mientras la duración del día aumenta drásticamente, consignó Time and date.

La primavera comenzará en EE.UU., el viernes 20 de marzo de 2026, a las 9.46 hs (tiempo del Este). Este fenómeno de calentamiento se acelera tras el equinoccio, extendiéndose durante los meses de abril, mayo y junio, hasta alcanzar su punto máximo de luz solar en el solsticio de verano, el día más largo del año.

Qué tan caluroso será el 2026 en Estados Unidos

El panorama climático para 2026 sugiere un calentamiento extremo, con proyecciones que sitúan la temperatura global en niveles cercanos a los máximos históricos, de acuerdo con las primeras estimaciones de las oficinas meteorológicas.

Para el 2026 se pronostican temperaturas extremas (Archivo)

Los científicos prevén que 2026 será uno de los años más calurosos desde 1850, mientras las emisiones que atrapan el calor siguen calentando el planeta. El calentamiento global hará que las temperaturas crezcan un aproximado de 29.2°F (1,46°C), en comparación con años previos.

La comunidad científica subraya la gravedad de estas cifras, ya que cada fracción de grado adicional de calentamiento conlleva efectos ambientales de gran magnitud, lo que eleva la vulnerabilidad del planeta ante fenómenos climáticos de alto impacto, señaló The Guardian.

Nuevo frente frío afectará a EE.UU. en los últimos meses del invierno

Para enero de 2026, Estados Unidos enfrenta una fase de clima invernal activo e intenso, con la influencia de La Niña y frentes fríos significativos en la segunda mitad de la temporada, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El pronóstico para los meses finales del invierno 2026 es el siguiente:

Frentes Fríos

Se prevé que habrá cinco frentes fríos en febrero de 2026, tras los seis esperados en enero, lo que suma un total de 18 con los 7 de diciembre. Además, se espera que haya más fretes fríos durante toda la temporada que concluye en marzo.

Segunda mitad del invierno más fría

Los modelos meteorológicos indican que, tras un inicio relativamente estable, la segunda parte del invierno, de enero a marzo de 2026, será más fría y activa, con mayor probabilidad de nevadas en zonas montañosas.

Fenómeno de La Niña

La Niña aumenta el aire frío y húmedo, e intensifica las nevadas en el Pacífico Noroeste y las regiones centrales, las cuales atravesarán un invierno más crudo y blanco debido al flujo constante de aire ártico.

Por otro lado, el sur del país podría experimentar condiciones más secas y cálidas de lo habitual, gracias a la escasez de lluvias y temperaturas por encima del promedio.

Las autoridades educativas pueden cerrar las escuelas en Nueva York en base a ciertos criterios, como el transporte y la calefacción Freepik - Freepik

Pronóstico actual

Durante los primeros días de enero se extiende un frente frío extenso que avanza sobre estados como Texas, provocando descensos abruptos de temperatura y riesgos de congelación.

Esta semana se espera un sistema de bajas presiones cerca de Baja California cruzará Arizona y Nuevo México. A su paso, generará lluvias y posibles tormentas eléctricas en las llanuras del sur, para luego dirigirse hacia los Grandes Lagos.

Por otra parte, la humedad proveniente del Golfo intensificará las lluvias desde el valle del Mississippi hasta el valle de Tennessee, con riesgo de tormentas severas e inundaciones repentinas.

También, se advierte sobre condiciones de nieve intensa y vientos fuertes en Colorado y Nuevo México.