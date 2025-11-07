Adiós a un clásico: el rey de las predicciones climáticas desaparece tras más de 200 años en EE.UU.

El Farmers’ Almanac (Almanaque del Agricultor, en español) anunció que dejará de emitir sus populares predicciones a partir de 2026. La marca conocida por su combinación de pronósticos meteorológicos a largo plazo desaparecerá por completo después de más 200 años.

El fin del Farmers’ Almanac: así se despidió el rey de los pronósticos en EE.UU.

En un comunicado, titulado “Una despedida cariñosa”, Farmers’ Almanac confirmó que su almanaque del 2026 será el último. “Después de más de 200 años de compartir una combinación única de clima, ingenio y sabiduría, hemos tomado la difícil decisión de escribir el capítulo final”, publicó la empresa de las predicciones, que ya lanzó sus predicciones climáticas para Thanksgiving 2025.

La edición 2026 de el Farmer's Almanac será la última en Estados Unidos Farmer's Almanac

Según Newsweek, la decisión gira en torno a “el caótico entorno mediático actual” en el que cada vez se hizo más cuesta arriba para la marca sostener financieramente la publicación de su clásico contenido.

“Muchos de ustedes crecieron escuchando a sus padres o abuelos citar el Farmers’ Almanac, siempre con una copia cerca. Tal vez hayan plantado según nuestras fases lunares, consultado para los ‘mejores días’ para enseñar a ir al baño, destetar o ir a pescar. Estamos agradecidos de haber sido parte de su vida y confiamos en que ayudarán a mantener vivo el espíritu del almanaque", agregaron en su despedida.

La histórica entidad que emitió su primera publicación en 1818 se mostró orgullosa del “legado” que generó y agradeció específicamente a sus fieles lectores, colaboradores y socios que apoyaron al proyecto durante todo su camino.

La última edición de Farmers' Almanac se consigue en Amazon por US$9,59 Amazon

Por último, dejaron un pedido para sus seguidores: “Planten sus guisantes cuando florezcan los narcisos. Busquen un cielo rojo por la noche. Cuéntenles a los niños cómo el abuelo siempre juraba por el almanaque. Así es como nuestra historia se mantiene viva”.

Dónde conseguir el Farmers’ Almanac 2026 en EE.UU.: la última edición

El Farmers’ Almanac 2026 ya se encuentra disponible en su sitio web oficial. Está publicado a un precio de 4,79 dólares y promete ser uno de los más comprados, ya que será la última edición en el país norteamericano.

“Cada edición incluye consejos de jardinería, predicciones meteorológicas a largo plazo, fases lunares, recetas, calendarios de pesca, remedios caseros, tradiciones y consejos de expertos en los que los lectores han confiado durante generaciones”, explica la empresa.

El Almanaque también se puede conseguir en Amazon.com, donde está publicado a US$9,59, y en una infinidad de tiendas locales distribuidas por los 50 estados.

El Farmer´s Almanac 2026 ya está a la venta en su web oficial Captura de pantalla Farmer´s Almanac

La marca aseguró que su sitio web se encontrará disponible hasta diciembre de 2025 y enviará notificaciones por correo electrónico a sus actuales miembros sobre qué sucederá con sus suscripciones.

Qué dice el Farmers’ Almanac 2026, su última edición en EE.UU.

En la reseña de su último pronóstico, el Farmers’ Almanac promete:

Mejores días para entrenar y criar mascotas.

Guías de observación de aves de temporada.

Trucos para plantas de interior.

Folclore sobre el ajo.

Cómo elegir la mejor mazorca de maíz

Listas de verificación de temporada.

11 eventos celestes imperdibles en 2026.

“Nuestras páginas de calendario recientemente diseñadas ofrecen referencias más fáciles para las fases lunares, días festivos, consejos oportunos y tradiciones”, señala la empresa.