Adiós a un clásico: se despiden estas famosas tiendas de conveniencia de Illinois y Florida tras casi 80 años en EE.UU.

Una histórica cadena de tiendas de conveniencia y gasolineras que operaba en Illinois y Florida anunció el cierre de sus ubicaciones luego de 77 años de actividad en Estados Unidos y tras vender su operación.

La venta de la cadena de tiendas y gasolineras con décadas en el mercado de EE.UU.

En el acuerdo, compartido por la empresa de consultoría Terry Monroe, se detalló la venta total de Freedom Oil, una empresa que se fundó en 1948.

Freedom Oil vendió su oepración a una empresa con sede en Chicago Google Imágenes

La compra la concretó Mizpah Ventures, una empresa de Chicago que también opera tiendas de conveniencia y negocios mayoristas de combustible en Illinois y Wisconsin.

Sin embargo, el anuncio no incluyó el monto de la transacción ni los motivos detrás. El propietario de la empresa, tercera generación al frente, Mike Owens, dijo en el anuncio que “era el momento adecuado para dar un paso al costado y buscar otras oportunidades”.

Dónde están las sucursales de Freedom Oil en Florida e Illinois

La cadena Freedom Oil destaca en su sitio, aún activo, que tenía una presencia reducida en Florida, con tan solo tres tiendas en el Estado del Sol. Estas estaban ubicadas en Jacksonville, Key West y St. Augustine.

Mientras tanto, en Illinois contaba con su mayor mercado, con locales y gasolineras en Bloomington, Normal, Peoria, Urbana, Washington, Metamora, Goodfield, Lacon, Edwards, Assumption, El Paso, Chillicothe, Downs, Towanda y Carlock, entre algunas otras en el centro del estado.

La cadena contaba con tres tiendas en Florida y una mayor presencia en illinois Google Imágenes

Otro golpe para Florida: una empresa gigante anunció su cierre y 1400 despidos para 2026

Además de esta cadena, a fines de noviembre, el gigante minorista Kroger anunció el cierre de cuatro centros de distribución en Florida, una decisión que impactará directamente en el empleo.

La medida implicará la pérdida de 1400 puestos de trabajo en febrero de 2026 y el fin de sus servicios de entrega de comestibles en el Estado del Sol.

En el anuncio, realizado el 18 de noviembre, la compañía confirmó que las clausuras se concretarán el 1° de febrero de 2026, de acuerdo con WFLA. Los centros afectados son los ubicados en Tampa, Rockledge, Jacksonville y Groveland.

Kroger anunció el cierre de 3 centros de distribución en Florida y el despido de 1400 empleados para 2026 Google Maps

Kroger sostuvo que estos cierres tendrán un “efecto positivo” en sus ganancias operativas vinculadas al comercio electrónico.

En ese marco, Ron Sargent, presidente y director ejecutivo de la empresa, afirmó que el e-commerce es una pieza central de la estrategia corporativa.

“El comercio electrónico sigue siendo fundamental para atender a los clientes que buscan una mejor relación calidad-precio, una amplia selección y opciones de compra flexibles”, dijo.

En la misma línea, agregó que la compañía toma “medidas decisivas” para simplificar las compras, acelerar los plazos de entrega y ampliar las alternativas para los consumidores, con la expectativa de lograr un crecimiento rentable de las ventas.

La compañía había recibido cerca de US$1,3 millones en incentivos por desempeño otorgados por el condado, que se abonaban de manera anual una vez que la empresa cumplía con el pago de sus impuestos a la propiedad, en el marco de un acuerdo vigente por diez años.