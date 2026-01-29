Nueva encuesta revela el impacto de las “deportaciones masivas” de Trump en sus principales votantes: “Divididos”

El endurecimiento de las redadas migratorias coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las deportaciones masivas han generado divisiones entre los votantes. Una encuesta reveló que casi la mitad de los estadounidenses consideran las medidas “demasiado agresivas”.

Percepción de los estadounidenses sobre las políticas migratorias de Trump

El sondeo fue realizado por el medio Politico y Public First entre el 16 y 17 de enero, días después del asesinato de la estadounidense Renee Good a manos de un agente del ICE en Minneapolis.

El sondeo se realizó poco después de la muerte de Renee Good en Minneapolis Renee Good

Los resultados revelaron que el 49% de los encuestados considera que la campaña de deportación es “demasiado agresiva”. Esta postura no es exclusiva de los demócratas, dado que incluye a 1 de cada cinco votantes que respaldaron a Donald Trump durante las elecciones presidenciales 2024.

El 27% considera que la administración Trump debería reducir la cantidad de agentes de inmigración en las ciudades donde han coordinado las redadas y el 38% cree que el gobierno debería priorizar la deportación de quienes han cometido delitos graves.

Divisiones entre los seguidores de Donald Trump

En el sondeo también se presentó una división dentro del Partido Republicano. Sobre todo entre los votantes del movimiento MAGA (Make America Great Again, en inglés) y los más moderados.

El 29% de los republicanos más moderados sostienen que la agenda migratoria es "demasiado agresiva" Evan Vucci� - AP�

Como colisión, el 55% de los encuestados aseguró que las medidas migratorias eran “más o menos adecuadas”. No obstante, entre quienes se consideran moderados, el 29% cree que la campaña es demasiado agresiva, frente a un 17% que piensa que no lo es lo suficiente.

Asimismo, el 43% de los “No MAGA” cuestiona la implementación de la agenda, en comparación con el 28% de los votantes MAGA. Con estos resultados, se confirma una inquietud entre los sectores moderados y de centroderecha por estas políticas.

La imagen de Trump tras cumplir el primer año de su segundo mandato

Una semana antes de realizarse el sondeo de Politico, Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC) hizo un análisis sobre la imagen del presidente tras cumplirse un año de su segundo mandato.

El estudio indicó que el 59% de los encuestados desaprueban su gestión frente a un 40% de aprobación. Estos valores difieren de acuerdo al partido político, donde el 81% de los encuestados republicanos tiene una opinión favorable del presidente, mientras que el 92% de los demócratas lo rechaza.

El 45% de los encuestados opina que Trump debería minimizar su rol en los conflictos mundiales Evan Vucci - AP

En cuanto a otras opiniones sobre el manejo de Trump en tópicos en específico, el sondeo dejó los siguientes resultados:

Inmigración

38% aprueba



61% desaprueba

Política exterior

37% aprueba



61% desaprueba

Economía

37% aprueba



62% desaprueba

Con respecto al tópico de política exterior, los encuestados fueron consultados si el republicano debería tomar un rol más activo en los conflictos mundiales. Allí, el 45% opinó que debería participar menos, mientras que el 36% apoya lo que hace.