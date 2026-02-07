Adiós Estados Unidos: vendió todo, renunció al sueño americano a los 80 años y se mudó con una sola maleta

A principios de 2026, pocas semanas antes de cumplir 81 años, Edward Krueger Connors Jr. tomó una decisión radical: vendió su casa en California y abandonó Estados Unidos. Luego de tener una carrera profesional exitosa, cruzó el Atlántico y se instaló solo en el sur de Italia. Actualmente, afirma que su único hogar es su maleta.

¿Qué lo llevó a irse de Estados Unidos?

Durante décadas, Connors combinó distintos roles. Es veterano de la guerra de Vietnam, trabajó como arquitecto y diseñó decenas de edificios y estructuras emblemáticas en California, relató CNN.

Vendió su casa en Venice Beach y recorrió Europa durante dos meses en busca de un nuevo lugar para vivir Instagram de gymarchitect

En 1980 abrió la primera franquicia de Gold’s Gym en Estados Unidos y participó en la expansión de la marca hasta alcanzar 704 locales en todo el mundo, antes de retirarse en 2004. En 2016, incursionó brevemente en la escritura al publicar su autobiografía The Three Muscleteers, donde reflexiona sobre su vida y su carrera.

A los 80, afirmó al medio que el retiro se volvió difícil y que el rumbo de la vida en el país norteamericano ya no le cerraba. Dijo que le “aburría” Estados Unidos y que quedarse quieto “dejó de tener sentido”.

Tras vender su casa en Venice Beach, decidió viajar durante dos meses por Europa para buscar un lugar que se adaptara mejor a su ritmo actual.

En ese recorrido, evaluó opciones para instalarse, como la República Checa, Polonia, Reino Unido y Portugal. Lisboa encabezaba su lista inicial, pero descartó el país por el relieve montañoso y la falta de transporte público, en contraste con la red ferroviaria italiana, que le permite desplazarse con facilidad.

Luego de retirarse, dijo que la vida en Estados Unidos dejó de tener sentido para él Instagram de gymarchitect

Finalmente, en enero de 2026, alquiló un departamento en Lecce, en la región de Puglia de Italia. Eligió la ciudad sin visitarla previamente, solo siguió la recomendación de un amigo.

El clima fue un factor central en la decisión. Connors expresó preocupación por las caídas a su edad y dijo que la nieve y el hielo son sus “principales enemigos”. A su vez, señaló que solo tres regiones del mundo tienen un clima similar al de Los Ángeles y que la costa mediterránea es una de ellas.

Vivir sin propiedades ni ataduras

El exarquitecto nunca se casó ni tuvo hijos y explicó que ya no quiere asumir la responsabilidad de una gran propiedad.

Por eso optó por un contrato de alquiler de seis meses cerca del centro histórico de Lecce. Vive en un departamento amueblado de una habitación con balcón por US$1100 mensuales, con expensas y wifi incluidos.

La propiedad la consiguió con la ayuda de un antiguo vecino de California que hoy trabaja como agente inmobiliario en la ciudad italiana.

El veterano afirmó que ya perdió interés en propiedades, muebles y autos. Dijo que tuvo “casas bonitas” y que no quiere volver a preocuparse por su mantenimiento. “Cuando me preguntan dónde vivo, señalo mi maleta y mi maletín”, explicó. A su vez, se definió como alguien que “prioriza experiencias”.

En enero de 2026 se instaló en Lecce, en la región de Puglia, sin conocer la ciudad previamente Tripadvisor

El hombre planea seguir de viaje por Europa y visitar destinos como Nápoles, Irlanda, el Reino Unido, los Países Bajos, Marrakech, Malta y Atenas. Pero por ahora, Lecce, conocida como la “Florencia del Sur”, se ajusta a su rutina cotidiana: dedica las mañanas a escribir y las tardes a caminar, reflexionar y explorar la ciudad. Sin embargo, el norteamericano dijo que no planea quedarse para siempre, salvo que decida comprar una propiedad con amigos. “Voy día a día”, afirmó.

Un sueño interrumpido que volvió 25 años después

La idea de vivir en Italia no era nueva. El 13 de septiembre de 2001 tenía previsto volar de Los Ángeles a Roma para comprar un castillo medieval del siglo XII cerca de Orvieto, con cuatro hectáreas de viñedos.

El viaje fue cancelado tras los atentados del 11 de septiembre y Connors decidió rescindir el contrato de compraventa mediante una cláusula de fuerza mayor. Dijo que ese hecho le “cambió la vida” y que, de haber viajado, habría concretado la operación. Desde entonces, regresó varias veces a Orvieto.