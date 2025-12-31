Adiós Tyson Foods: el pueblo migrante en el que 3200 personas perderán su trabajo por el cierre de una planta

Lexington, un pueblo de Nebraska que no supera los 11.000 habitantes, atraviesa un escenario complejo tras la confirmación del cierre de Tyson Foods, una de las mayores procesadoras de carne de Estados Unidos. La planta de carne vacuna dejará de operar el 20 de enero de 2026, lo que dejará sin empleo a 3200 trabajadores.

El impacto económico en Lexington tras el cierre de Tyson Foods

La pérdida no se limita a los operarios que serán apartados de sus puestos. Un informe de la Universidad de Nebraska en Lincoln proyectó que el efecto total del cierre alcanzará a 7000 empleos en Lexington y los condados cercanos.

Solo los salarios y beneficios de los trabajadores de Tyson suman US$241 millones anuales, un monto importante que dejará de circular en la región.

El comercio local, organizado en torno a los turnos de la planta, pierde de golpe su clientela cotidiana Captura de video AP

“Perder 3.000 puestos en una ciudad de entre 10.000 y 12.000 personas es uno de los cierres más grandes vistos en décadas”, explicó a Associated Press Michael Hicks, economista de la Universidad Ball State. A su vez, definió este suceso como “un caso emblemático de tiempos difíciles”.

¿Por qué Tyson Foods decide cerrar la planta de Lexington, Nebraska?

La compañía atribuyó la decisión a un proceso de “redimensionamiento” del negocio bovino. Según su comunicado oficial, la reducción histórica del hato ganadero en Estados Unidos y una pérdida prevista de US$600 millones en el próximo año fiscal forzaron el cierre.

Consultada por AP, la empresa informó que evalúa “cómo reutilizar la instalación dentro de su red de producción”, sin detallar si existirán planes de asistencia directa para la comunidad.

Lexington, el pueblo de inmigrantes en riesgo de sufrir un éxodo masivo

La planta abrió en 1990 y fue adquirida por Tyson 11 años después. Ese crecimiento atrajo a trabajadores de California, África y América Latina, lo que hizo que la población se duplicara casi en una década. Barrios nuevos, comercios diversos y escuelas con altos niveles de graduación fueron resultado de esa expansión.

“Tyson era nuestra patria”, resumió Arab Adan, inmigrante keniano, en declaraciones a AP. Dentro de su auto, junto a sus hijos, reconoció no saber a qué estado se mudarán tras el cierre.

Casi la mitad de los estudiantes del distrito escolar local tiene al menos un padre empleado por Tyson. En las aulas se hablan más de 20 idiomas y las tasas de graduación superan los promedios estatal y nacional, según informó AP.

La empresa atribuye la decisión a la crisis del sector bovino y a pérdidas millonarias previstas para el próximo año fiscal Captura de video AP

Alejandra Gutiérrez, trabajadora de la planta de Tyson en Lexington, recordó el momento en que recibió la noticia. “Recorríamos una universidad y mi hija dijo que ya no quería estudiar. ¿De dónde íbamos a sacar el dinero para pagar los estudios?”, comentó en diálogo con Univision.

¿Cómo afecta el cierre de Tyson a restaurantes y negocios locales?

La vida comercial de Lexington se organizó durante años en función de los turnos de la planta. Restaurantes, supermercados y pequeños negocios dependieron de ese movimiento diario.

En Los Jalapeños, un local gastronómico ubicado a pocas cuadras del complejo industrial, la mayoría de los comensales fueron empleados de Tyson. “Simplemente no tenemos adónde ir”, lamentó su dueño, Armando Martínez, en declaraciones a AP, al advertir que sin ese flujo constante de clientes el cierre del local resulta casi inevitable.

El administrador municipal Joe Pepplitsch coincidió en el diagnóstico y sostuvo que la empresa “tiene una deuda con esta comunidad”. Además, recordó que Tyson no paga impuestos municipales debido a acuerdos negociados hace décadas.

Los trabajadores enfrentan serias barreras para reinsertarse en el mercado laboral Captura de video AP

La dificultad de los trabajadores de reinsertarse tras los despidos

En el recinto ferial del condado de Dawson, trabajadores de Tyson asistieron a reuniones informativas organizadas por agencias estatales de Nebraska, que ofrecieron orientación sobre recapacitación laboral, elaboración de currículum y acceso al seguro de desempleo.

AP señaló que muchos de los presentes no hablan inglés, no completaron la secundaria y no dominan el uso de computadoras. “Solo sabemos trabajar en la carne. No tenemos otra experiencia”, comentó Arab Adan.

Por su parte, Fernando Sánchez, con 35 años en la planta, se quejó: “No es fácil, a nuestra edad, empezar de nuevo”.