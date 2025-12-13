Los 8 mejores regalos de Navidad de TJ Maxx por menos de US$25

Los regalos navideños de TJ Maxx vuelven a ubicarse entre las alternativas más buscadas por los consumidores en Estados Unidos. De acuerdo con un relevamiento de GOBankingRates, la cadena concentra una selección de artículos accesibles, todos por debajo de los US$25, pensados para las fiestas de fin de año.

Los mejores obsequios de Navidad por menos de US$25

GOBankingRates presentó una selección de ocho artículos accesibles disponibles en TJ Maxx. La lista incluye desde indumentaria y accesorios hasta juegos de mesa y productos para el hogar.

La selección reúne ocho productos accesibles que combinan utilidad, diseño y precios bajos. Freepick

Chaqueta sintética Jewel by Badgley Mischka: este abrigo corto de estilo moderno tiene puños con botones, bolsillos delanteros y un material flexible que aporta comodidad. Su diseño permite usarla en salidas informales con jeans o incorporarla a un conjunto más elegante.

este abrigo corto de estilo moderno tiene puños con botones, bolsillos delanteros y un material flexible que aporta comodidad. Su diseño permite usarla en salidas informales con jeans o incorporarla a un conjunto más elegante. Set infantil B Active All Star Jr.: este juego de básquet para niños funciona en interiores y exteriores. La estructura incluye una base regulable que eleva el aro entre 1,22 y 1,52 metros , además de una pelota y una bomba. Resulta útil para que los niños mantengan una actividad física durante el invierno.

este juego de básquet para niños funciona en interiores y exteriores. La estructura incluye una base regulable que eleva el aro entre , además de una pelota y una bomba. Resulta útil para que los niños mantengan una actividad física durante el invierno. Olla eléctrica Denmark (1,5 cuartos): esta slow cooker compacta se adapta a porciones pequeñas y favorece preparaciones como avena, sopas o guisos. Ofrece modos de cocción simples y una limpieza práctica. Es una alternativa ideal para cocinas con poco espacio.

esta slow cooker compacta se adapta a porciones pequeñas y favorece preparaciones como avena, sopas o guisos. Ofrece modos de cocción simples y una limpieza práctica. Es una alternativa ideal para cocinas con poco espacio. Guantes UR Fleece: este accesorio para hombres, además de ser abrigador, es un diseño que tiene una buena elasticidad. Lo más importante: permite operar y manipular pantallas táctiles como la de los celulares. Está disponible en talles S/M y L/XL.

Para el público infantil, el ranking incluye un set de básquet adaptable a interiores y exteriores, ideal para mantener la actividad física en invierno Amazon

Set corporal Crabtree & Evelyn Summer Hill: el estuche incluye gel de ducha, loción corporal y jabones con aroma floral. Se entrega en una caja metálica decorada.

el estuche incluye gel de ducha, loción corporal y jabones con aroma floral. Se entrega en una caja metálica decorada. Juego Pac-Man Arcade Air Hockey: la mesa recrea el formato arcade en una versión doméstica con flujo de aire, luces y detalles fosforescentes. El kit trae paletas, disco y calcomanías, por lo que permite armar una partida rápida sin accesorios adicionales.

la mesa recrea el formato arcade en una versión doméstica con flujo de aire, luces y detalles fosforescentes. El kit trae paletas, disco y calcomanías, por lo que permite armar una partida rápida sin accesorios adicionales. Collar Milor Sterling Silver Puffy Initial : la pieza de plata esterlina presenta un dije con inicial y una cadena de 18 pulgadas. Su diseño minimalista se ajusta a distintos estilos y ofrece un toque personalizado que funciona como regalo para distintas edades.

la pieza de plata esterlina presenta un dije con inicial y una cadena de 18 pulgadas. Su diseño minimalista se ajusta a distintos estilos y ofrece un toque personalizado que funciona como regalo para distintas edades. Manta Eleganza Velvet Plush (Queen): este cobertor disponible en blanco e marfil posee una textura suave y una apariencia lujosa. La versión queen cuesta menos de US$25, y la alternativa king se obtiene por solo US$5.

El informe aclara que los precios y el stock varían por ubicación, por lo que cada tienda puede presentar inventarios distintos. La recomendación del sitio es revisar opciones locales para confirmar existencias.

La manta de terciopelo plush se posiciona como una alternativa decorativa y funcional a bajo costo Amazon

De una tienda en Massachusetts a un gigante global del off-price

TJ Maxx nació en 1977, cuando Bernard “Ben” Cammarata impulsó la apertura de las primeras tiendas en Auburn y Worcester, Massachusetts, con una propuesta: vender indumentaria y artículos para el hogar de marcas reconocidas a precios reducidos, explican en su sitio oficial.

Ese modelo sentó las bases de lo que luego sería The TJX Companies, formalizada a fines de los años 80 tras la reestructuración de Zayre Corp.

Desde entonces, la compañía mantuvo una expansión sostenida, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. A lo largo de las décadas sumó nuevas cadenas —como Marshalls, HomeGoods, TK Maxx y HomeSense—, ingresó a Canadá, Europa y Australia, y consolidó su presencia con adquisiciones estratégicas y el lanzamiento de plataformas de comercio electrónico.

Hoy, casi medio siglo después de aquellas primeras aperturas, TJX opera más de 5000 tiendas en distintos países.