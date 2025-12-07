Nueva encuesta revela el efecto que la Navidad tiene en las finanzas de los residentes en Estados Unidos

Llega diciembre y eso significa una cosa: inicia la temporada navideña. En esta etapa, las calles se adornan de gorros de Santa Claus y las tiendas están en su máxima capacidad. Esta época puede tener un efecto negativo en un sector de la sociedad estadounidense por las exigencias económicas que conllevan las fechas.

¿La Navidad genera estrés financiero?

De acuerdo con una encuesta realizada por el sistema bancario Currenty y Talker Research realizada a 2000 personas, el 54% teme la llegada de las fiestas por los gastos que implica.

Más del 69% de los encuestados siente estrés con la llegada de la temporada navideña Modificada con IA por Freepik - Modificada con IA por Freepik

En ese sentido, siete de cada diez estadounidenses sostienen que la temporada navideña es de las más estresantes del año a nivel financiero y que, por ello, el 58% de los encuestados no sienten felicidad por la llegada de la Navidad.

Cómo buscan ahorrar los estadounidenses para las fiestas

El 54% de los encuestados revelaron que harán “sacrificios” o reducirá gastos para afrontar las fiestas, mientras que el 76% hará cambios en su forma de celebrar para ahorrar dinero.

Uno de cada siete estadounidenses prevé no comprar regalos para las fiestas drazen_zigic

Si bien el 36% establecerá un límite estricto de presupuesto para las navidades, uno de cada siete estadounidenses no comprarán regalos y el 17% no contará con un árbol en su casa o no preparará una cena que involucre grandes gastos.

“Las fiestas son una época cara para todos, con gastos que se acumulan entre regalos, comida, viajes y decoración, pero para los estadounidenses que viven al día, la presión es aún mayor”, dijo Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current.

Endeudarse para sobrellevar las fiestas

En otro sondeo realizado por Talker Research y encargado por Beyond Finance, estipuló que el 31% de los 2000 estadounidenses encuestados prevé endeudarse para esta temporada navideña.

De este grupo, el 52% va a comprar al menos un regalo de Navidad por “obligación”, más que por un deseo genuino. El promedio estándar de gasto por persona ronda los US$250.

“La ansiedad financiera que observamos no se debe solo a la incertidumbre económica, sino a emociones complejas y profundamente arraigadas", señaló la doctora Erika Rasure, asesora principal de bienestar financiero de Beyond Finance.

“Las personas se sienten divididas entre el deseo de crear alegría y la culpa de saber que no pueden permitírselo. Cuando las normas culturales, las tradiciones familiares y las redes sociales amplifican esa presión, el gasto excesivo se vuelve emocional, no racional”, agregó.

Las personas que sienten mayor obligación de comprar regalos en Navidad

Algunos grupos se encuentran con mayor presión que otros. El 64% de las personas que forman parte de la generación Z sienten mayor presión en otorgar un regalo en comparación con los Millenials (66%) y la Generación X (50%).

Desde el ámbito amoroso, las personas que tienen pareja tienden a gastar más por obligación que quienes están solteros. Según consignó el sondeo, el 47% de las personas que no están en una relación gastan hasta un 10% menos que las parejas.