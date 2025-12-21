Alerta de compras navideñas: roban 250 mil paquetes al día y Chicago, NYC y Miami son las ciudades más afectadas

Un estudio reveló que en Estados Unidos se roban 250 mil paquetes al día durante la época de la Navidad y la temporada de compras. Empresas como Amazon o FedEx no tienen protección federal, pero existe un proyecto de ley que apunta a endurecer las penas para este tipo de delitos.

Roban 250 mil paquetes al día en la temporada de compras en EE.UU.

La empresa de investigación SafeWise reveló en un estudio publicado a principios de noviembre que se estima que estos “piratas” de paquetes les costaron a los estadounidenses unos 15.000 millones de dólares el año pasado.

Esta cifra corresponde al robo de 250 mil paquetes por día, lo que pone a los consumidores en mayor alerta durante el último mes del año.

Los robos de paquetes contabilizaron más de 104 millones incidentes en EE.UU. durante el último año Freepik

El informe resaltó que los incidentes de robo de paquetes disminuyeron por primera vez en años: de 120 millones en 2023 a poco más de 104 millones entre 2024 y 2025. No obstante, el costo financiero aún es elevado para la población estadounidense.

Además, el costo para los minoristas superó los US$22.000 millones en el mismo periodo. El número se traduce en un impacto económico total de US$37.000 millones durante el último año.

El centro de investigación también reveló que el 31% de los estadounidenses sufrió un robo de paquete en los últimos 12 meses.

En ese sentido, se trata del delito más veces experimentado, por delante del ciberdelito, los delitos contra la propiedad, los delitos violentos y la violencia con armas de fuego.

Además, según CBS News, con la temporada de compras navideñas el fenómeno se hace más común.

Los robos de paquetes aumentan durante la temporada de compras navideñas en EE.UU. con el incremento del comercio en línea Freepik

Manos atadas: las empresas de comercio como FedEx o Amazon no tienen protección federal

En este escenario, las compañías que se dedican al comercio en línea no tienen ninguna forma de protección federal. Por este motivo, algunos legisladores consideraron propuestas para endurecer las penas por este tipo de robos.

El representante de Nueva Jersey, Josh Gottheimer, presentó Porch Pirates Act (Ley de Piratas del Porche, en español). Esta regulación tipificaría como delito federal el robo de cualquier paquete e implicaría multas de hasta US$250 mil, con penas de hasta diez años de prisión.

La temporada de compras navideñas en EE.UU. genera un aumento en los robos de paquetes de empresas como Amazon o FedEx Freepik

“Actualmente, solo el correo postal de EE. UU., gestionado por el Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés), está protegido a nivel federal”, declaró Gottheimer en una conferencia de prensa a principios de este mes, citada por CBS.

“Por lo tanto, robar un paquete de USPS conlleva sanciones especialmente severas, sanciones que no se aplican a los paquetes entregados por UPS, Amazon, FedEx o DHL”, agregó luego.

Por su parte, Nick B. Thomas, director de marketing de Ackerman Security Systems, indicó que los residentes pueden tomar medidas por su cuenta. “Nos ceñimos a las tres D: disuadir, detectar y denegar. En el porche, si tienes algún tipo de luz asociada a tu cámara, no lo van a intentar. Quieres que el ladrón diga: ‘No voy a hacer eso’”, sostuvo.

Las 10 ciudades de EE.UU. en las que es más común el robo de paquetes

De acuerdo con el estudio de SafeWise, las diez peores ciudades para el robo de paquetes en 2025 fueron:

Chicago : robos por un valor de US$254.279.155 y 6.495.947 de incidentes.

: robos por un valor de US$254.279.155 y 6.495.947 de incidentes. Ciudad de Nueva York : robos por un valor de US$248.221.997 y 6.374.072 de incidentes.

: robos por un valor de US$248.221.997 y 6.374.072 de incidentes. Miami : robos por un valor de US$213.779.820 y 4.542.976 de incidentes.

: robos por un valor de US$213.779.820 y 4.542.976 de incidentes. Houston : robos por un valor de US$199.951.984 y 4.559.301 de incidentes.

: robos por un valor de US$199.951.984 y 4.559.301 de incidentes. Baltimore : robos por un valor de US$159.487.383 y 3.857.234 de incidentes.

: robos por un valor de US$159.487.383 y 3.857.234 de incidentes. Dallas -Fort Worth: robos por un valor de US$159.096.197 y 3.627.708 de incidentes.

-Fort Worth: robos por un valor de US$159.096.197 y 3.627.708 de incidentes. Los Ángeles : robos por un valor de US$150.271.324 y 4.279.085 de incidentes.

: robos por un valor de US$150.271.324 y 4.279.085 de incidentes. San Antonio : robos por un valor de US$132.908.348 y 3.030.574 de incidentes.

: robos por un valor de US$132.908.348 y 3.030.574 de incidentes. Detroit : robos por un valor de US$119.132.736 y 3.410.203 de incidentes.

: robos por un valor de US$119.132.736 y 3.410.203 de incidentes. Virginia Beach: robos por un valor de US$107.669.161 y 2.989.897 de incidentes.