Alerta en EE.UU.: cómo es el gusano barrenador, el parásito detectado en humanos que llegó a Norteamérica

El gobierno de EE.UU. anunció el primer caso humano de infección por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés) en el país. La noticia fue confirmada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tras analizar a un paciente en Maryland que había regresado de un viaje por Centroamérica.

¿Qué se sabe sobre el primer caso en Estados Unidos del gusano barrenador en humanos?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) precisó que se trata de una infestación vinculada a la miasis, producida por las larvas de la mosca que afecta a animales de sangre caliente y, en raras ocasiones, a seres humanos.

El gusano barrenador fue erradicado de Estados Unidos hace más de 40 años

“Este es el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo asociada a viajes desde un país afectado por un brote, identificado en EE.UU.”, dijo la portavoz del HHS, Emily G. Hilliard, en un comunicado retomado por NBC News. “El riesgo para la salud pública por esta introducción es muy bajo”, declaró.

El paciente detectado en Maryland regresó recientemente de un viaje a El Salvador y presentó síntomas que llevaron a la investigación por parte de autoridades locales y federales. Los CDC confirmaron la infestación como gusano barrenador del Nuevo Mundo.

El gobierno también informó que la persona afectada recibió tratamiento y que se implementaron medidas de control en el estado de Maryland. Debido a leyes de privacidad, no se dieron a conocer más detalles.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es creado por moscas que depositan sus huevos en heridas expuestas o aberturas naturales

Qué es el gusano barrenador y cómo se transmite

De acuerdo con los CDC, el gusano barrenador, también conocido como Cochliomyia hominivorax, es una plaga que afecta con mayor frecuencia al ganado, pero que puede encontrarse en otros animales y en personas expuestas en regiones donde la mosca es endémica. Se sabe que este insecto se concentra en el Caribe, en algunos países de Sudamérica y en zonas de Centroamérica, desde donde avanzó hacia el norte en los últimos años.

Este parásito se desarrolla a partir de los huevos que la mosca deposita sobre heridas abiertas de animales de sangre caliente. Una vez que las larvas eclosionan, se introducen en los tejidos vivos y se alimentan de ellos, lo que genera daños que, si no son tratados, pueden ser mortales. Una sola hembra de la especie es capaz de poner hasta 3000 huevos a lo largo de su vida, lo que multiplica la capacidad de propagación.

Aunque en seres humanos los casos son poco comunes, se registran en personas que viajan a zonas endémicas y que presentan heridas expuestas. La enfermedad es dolorosa y puede localizarse en diferentes partes del cuerpo, que incluye nariz, boca, ojos o piel lesionada. El tratamiento requiere intervención médica para extraer las larvas y, en ocasiones, el uso de medicamentos especializados.

En EE.UU., este tipo de infestación no es habitual debido a los programas de control aplicados desde la década de 1960, cuando la plaga fue erradicada tras una campaña de liberación de moscas estériles. Sin embargo, la reciente detección en una persona proveniente de un viaje a El Salvador reactivó las alertas sanitarias y económicas.

El gusano barrenador es una amenaza para cualquier animal de sangre caliente

Impacto en la ganadería y riesgos económicos por el gusano barrenador

Si llegara a establecerse nuevamente en el territorio estadounidense, la plaga podría ocasionar pérdidas millonarias debido a muertes de animales, costos de tratamientos, reducción de la producción y limitaciones al comercio internacional.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) estima que un brote podría representar un impacto económico de más de US$1800 millones. El estado de Texas, por ejemplo, concentra gran parte de la producción ganadera nacional, con un aporte anual de US$13.000 millones al mercado. A nivel general, la industria agroalimentaria vinculada al sector bovino genera más de dos millones de empleos y un movimiento económico superior a los US$860 mil millones, lo que subraya la relevancia de prevenir la expansión de la plaga.

La confirmación del caso humano ocurre en paralelo a reportes de infestaciones en México, particularmente en Veracruz. Estas detecciones motivaron restricciones en el comercio de ganado entre ambos países y reforzaron la vigilancia en la zona.

Estrategias de control y planes del USDA

El USDA anunció la construcción de una planta de producción de moscas estériles en Edinburg, Texas. La instalación tendrá capacidad para generar hasta 300 millones de moscas por semana, que serán liberadas en áreas de riesgo con el fin de interrumpir el ciclo reproductivo del parásito. El método, conocido como Técnica del Insecto Estéril, ya fue aplicado con éxito en décadas anteriores.

Las moscas estériles se crían en laboratorio, se irradian y se dispersan por vía aérea sobre zonas de riesgo Flickr

La estrategia también incluye cooperación con México, donde se realizan esfuerzos conjuntos para contener la plaga. Parte del plan contempla el uso de trampas, cebos, patrullaje de la frontera y el entrenamiento de perros detectores para identificar infestaciones en ganado. Además, se prevé destinar recursos a investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, lo que incluye el uso de rayos X, radiación electrónica y moscas genéticamente modificadas.

A nivel sanitario, el HHS y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitieron autorizaciones de empleo de emergencia para medicamentos veterinarios que podrían utilizarse en caso de infestaciones confirmadas en animales, ya que actualmente no existen fármacos aprobados específicamente contra el gusano barrenador en EE.UU.