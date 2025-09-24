Alerta en EE.UU.: el Servicio Meteorológico declaró peligrosas estas playas

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para distintas playas de Wisconsin e Illinois, donde las condiciones climáticas del comienzo de la semana elevaron el riesgo para los bañistas. Las autoridades advirtieron que el ingreso al agua puede ser mortal debido a las fuertes olas y corrientes de resaca.

Advertencias vigentes en Wisconsin e Illinois

El NWS declaró el estado de alerta para varias playas que rodean el Lago Michigan, una zona frecuentada tanto por locales como por turistas durante esta época del año.

Las advertencias presentadas por NWS implican un alto riesgo para los visitantes de estas playas y son diferentes, según el estado.

Wisconsin: peligros de playa para los condados de Milwaukee, Racine y Kenosha desde las 10 hs del miércoles hasta el jueves por la mañana. Se esperan vientos del norte al noreste de 15 a 25 mph (24 a 40 km/h) y olas de 3 a 5 pies (0,9 a 1,5 metros).

desde las 10 hs del miércoles hasta el jueves por la mañana. Se esperan vientos del norte al noreste de 15 a 25 mph (24 a 40 km/h) y olas de 3 a 5 pies (0,9 a 1,5 metros). Illinois: peligro en las playas para los condados de Lake, Cook del Norte y Cook Central en el estado. La amenaza de corrientes de resaca continuará hasta la mañana del jueves en las playas de la zona.

Las advertencias presentadas por NWS de Chicago X: @NWSChicago

Todas las advertencias emitidas por NWS se extenderían hasta el jueves. En ambos estados se esperan condiciones secas a partir de este día.

Mientras dura la alerta, las autoridades recordaron que está prohibido bañarse y que hacerlo podría suponer un peligro de vida inminente tanto para el bañista como para los rescatistas.

Qué son las corrientes de resaca y por qué son tan peligrosas

Las corrientes de resaca son flujos de agua que generan movimientos desde la orilla hacia adentro, de forma muy rápida. El mayor peligro se presenta cuando las olas empujan al bañista de vuelta hacia el agua.

Las corrientes de resaca empujan a los bañistas mar adentro y se vuelven muy peligrosas para los inexpertos

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el océano puede alcanzar velocidades aproximadas de 7,9 pies (2,4 metros) por segundo, lo que sorprendería incluso a los nadadores experimentados.

Los factores que influyen en la formación de corrientes de resaca son la topografía del fondo, las condiciones climáticas y la interacción entre olas y la costa. Esto las convierte en fenómenos muy rápidos y extremadamente riesgosos.

Qué hacer al quedar atrapado en una corriente de resaca

Desde la NOAA también detallaron cuáles son los pasos a seguir en caso de quedar atrapado en una corriente de resaca.

NOAA explicó cómo escapar de las corrientes de resaca Facebook Panama City Beach Government

El primer consejo es mantener la calma y recordar que “las corrientes de resaca no hunden”.

Lo más recomendable es avanzar en paralelo a la costa, lo que aumenta las probabilidades de salir del flujo de la corriente .

. Otra estrategia útil consiste en colocarse de espaldas y flotar con las olas, lo que permite conservar energía mientras se intenta buscar una salida.

En caso de no poder escapar por medios propios, es vital pedir ayuda mediante movimientos de brazos o con un llamado de atención al guardavidas.

Asimismo, nadar contra la corriente es prácticamente imposible y solo incrementa el cansancio del bañista y el riesgo.