Amazon Prime Day: las mejores ofertas por menos de 100 dólares

Prime Big Deal Days es un evento de Amazon donde se ofrecerán miles de descuentos durante el 7 y 8 de octubre de 2025. En esta campaña (también conocida como Prime Day) se podrán comprar artículos con rebajas hasta del 50%. Algunos productos incluso tendrán un costo inferior a US$100.

Todo lo que se necesita saber sobre Prime Big Deal Days

Amazon explicó en un comunicado oficial que las ofertas del Prime Big Deal Days comenzaron el 7 de octubre a las 00.01 hs tiempo del Pacífico (PT); es decir, a las 03.01 hs tiempo del Este (ET). El final de esta promoción será el 8 de octubre a las 23.59 hs PT (a las 02.59 hs ET del 9 de octubre).

Las ofertas de Amazon se pueden filtrar según criterios como: precio, categorías, marcas y descuentos (Amazon)

Los descuentos se aplicarán a miles de productos en las categorías más populares de Amazon. Es importante destacar que solo las personas que cuenten con membresía Prime podrán participar en esta dinámica.

Como señaló Amazon, la membresía Prime tiene un costo de US$14,99 al mes o de US$139 al año. Si se quisiera ser miembro de Prime solo para aprovechar las rebajas de Prime Big Deal Days, sí está permitido utilizar el periodo de prueba gratis (tiene una duración de 30 días).

Amazon explicó que las ofertas disponibles cambiarán cada día y, en algunas ocasiones, cada cinco minutos se publicarán nuevas rebajas.

Como algunos artículos solo estarán en promoción por tiempo limitado, el gigante de las ventas le recomendó a sus usuarios programar alertas para recibir una notificación en cuanto perciba un descuento alguno de los productos que desean adquirir.

Cuáles son las mejores ofertas por menos de US$100 en Prime Day

Al ingresar al sitio web o a la aplicación de Amazon, las personas pueden filtrar sus búsquedas para que solo aparezcan los productos que cuestan menos de US$100 (o la cantidad que prefieran) ya con el descuento aplicado.

El televisor inteligente de INSIGNIA con Fire TV tiene una rebaja del 37% (Amazon/INSIGNIA)

Para refinar todavía más ese proceso, se puede aplicar ese límite de precio en las diferentes categorías de productos o en la lista de las 100 mejores ofertas del momento (llamada Top 100+ Deals).

Con esos criterios, algunas de las mejores ofertas por menos de US$100 son las siguientes:

Electrónicos

Televisor inteligente LED Full HD Fire TV INSIGNIA serie F40 de 40 pulgadas (102 centímetros) con control remoto por voz de Alexa: con un descuento del 37% , esta televisión de alta definición con acceso al servicio de streaming de Fire TV se vende en US$94,97 .

serie F40 de 40 pulgadas (102 centímetros) con control remoto por voz de Alexa: con un descuento del , esta televisión de alta definición con acceso al servicio de streaming de Fire TV se vende en . Tableta Amazon Fire HD 10 (modelo más reciente) con pantalla Full HD de 10,1 pulgadas (26 centímetros), procesador octa-core, 3 GB de RAM y 64 GB de capacidad: este artículo tiene un costo de US$79,99 después de recibir una rebaja del 56% .

HD 10 (modelo más reciente) con pantalla Full HD de 10,1 pulgadas (26 centímetros), procesador octa-core, 3 GB de RAM y 64 GB de capacidad: este artículo tiene un costo de después de recibir una rebaja del . Timbre a batería Ring: el modelo más nuevo del timbre con cámara de seguridad que toma video en vivo de pies a cabeza y cuenta con comunicación bidireccional, detección de movimiento y alertas. Con un descuento del 50%, actualmente cuesta US$49,99.

El timbre con cámara de video de Ring se utiliza para revisar quién se encuentra en la entrada de las casas sin necesidad de abrir la puerta (Amazon/Ring)

Hogar y cocina

Freidora de aire Ninja : freidora profesional que asa, recalienta y deshidrata, con capacidad de hasta 1,8 kilogramos (cuatro libras) de papas fritas y temperatura máxima de 200 °C. (392 °F) Se vende por US$89,99 al recibir una rebaja del 31% .

: freidora profesional que asa, recalienta y deshidrata, con capacidad de hasta 1,8 kilogramos (cuatro libras) de papas fritas y temperatura máxima de 200 °C. (392 °F) Se vende por al recibir una rebaja del . Juego de ollas y sartenes de la marca CAROTE : 21 piezas, antiadherentes, con mango desmontable y un conjunto de utensilios ofertados en US$89,99 gracias al descuento del 44% .

de la marca : 21 piezas, antiadherentes, con mango desmontable y un conjunto de utensilios ofertados en gracias al descuento del . Máquina de hielo portátil marca Silonn: produce nueve cubos de hielo en seis minutos y un total de 11 kilogramos (24 libras) de hielo al día. Su precio final es de US$71,23 tras recibir una rebaja del 35%.

El juego de ollas y sartenes de CAROTE tiene un precio regular de US$159,99 (Amazon/CAROTE)

Belleza y cuidado personal