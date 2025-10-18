Amazon va por todo en Navidad: cómo aplicar a la masiva búsqueda de 250.000 empleados

Amazon anunció que contratará a 250 mil personas en Estados Unidos para la temporada navideña de 2025, como parte de su estrategia para agilizar las entregas y mejorar el servicio al cliente en uno de los periodos de mayor demanda del año. La compañía detalló que los nuevos empleos se ofrecerán en todo el país norteamericano, incluso en zonas rurales.

Amazon abre vacantes de empleo en Estados Unidos para la temporada navideña

De acuerdo con un comunicado oficial, la empresa incorporará personal de tiempo completo y parcial en sus áreas de operaciones y transporte en EE.UU. Los empleados ganan en promedio 23 dólares por hora en jornadas full-time, mientras que reciben una media de US$19 por hora en puestos part-time.

Amazon indicó que los trabajos de temporada ofrecen horarios flexibles y la posibilidad de integrarse a al equipo durante el periodo de mayor actividad del año. Se trata de una entrada ideal para aquellos que buscan un empleo a largo plazo.

Quienes posteriormente asumen puestos permanentes de tiempo completo, acceden a beneficios adicionales, entre ellos servicios médicos y programas de formación académica, como Career Choice, mediante el cual la compañía cubre por adelantado la matrícula para que los trabajadores obtengan títulos o certificaciones.

“Para algunos, representa unos meses de ingresos adicionales para apoyar a sus familias durante las fiestas; para otros, es el primer paso hacia una nueva carrera. Cada año conocemos trabajadores que comenzaron como contrataciones temporales y luego se convirtieron en gerentes, formadores o líderes en nuestros centros, y nos encanta que cada persona pueda darle su propio sentido a estos empleos”, detalló la empresa.

Asimismo, destacó que los empleados tienen importantes incrementos de salario a medida que pasan más tiempo en la compañía. “Alguien que lleva tres años con nosotros ya ha visto un aumento salarial promedio del 18%”, precisó.

Cómo postularse a los empleos de Amazon para la época festiva en EE.UU.

Las oportunidades laborales se publican semanalmente entre octubre y diciembre en el portal oficial de Amazon. Para postularse, hay que seguir los siguientes estos pasos:

Acceder a la página de Amazon Jobs

En la pestaña Amazon Perks, hacer clic en Benefits.

En la sección Seasonal Benefits, seleccionar Full Time o Part Time, según corresponda

Utilizar el buscador para filtrar posiciones por ubicación, tipo de trabajo o palabra clave

Hacer clic en “Solicitar ahora”

Iniciar sesión o crear una cuenta para completar la postulación

Cuáles son los beneficios de los trabajos de Amazon

Tanto para tiempo completo (30 a 40 horas semanales) como parcial (20 a 30 horas), los trabajadores de Amazon tienen estos beneficios: