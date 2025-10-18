Amazon va por todo en Navidad: cómo aplicar a la masiva búsqueda de 250.000 empleados
Entre octubre y diciembre de 2025, las ofertas de empleo se publicarán cada semana, con vacantes de jornada completa y medio tiempo; el objetivo es cubrir la demanda de la temporada navideña
- 3 minutos de lectura'
Amazon anunció que contratará a 250 mil personas en Estados Unidos para la temporada navideña de 2025, como parte de su estrategia para agilizar las entregas y mejorar el servicio al cliente en uno de los periodos de mayor demanda del año. La compañía detalló que los nuevos empleos se ofrecerán en todo el país norteamericano, incluso en zonas rurales.
Amazon abre vacantes de empleo en Estados Unidos para la temporada navideña
De acuerdo con un comunicado oficial, la empresa incorporará personal de tiempo completo y parcial en sus áreas de operaciones y transporte en EE.UU. Los empleados ganan en promedio 23 dólares por hora en jornadas full-time, mientras que reciben una media de US$19 por hora en puestos part-time.
Amazon indicó que los trabajos de temporada ofrecen horarios flexibles y la posibilidad de integrarse a al equipo durante el periodo de mayor actividad del año. Se trata de una entrada ideal para aquellos que buscan un empleo a largo plazo.
Quienes posteriormente asumen puestos permanentes de tiempo completo, acceden a beneficios adicionales, entre ellos servicios médicos y programas de formación académica, como Career Choice, mediante el cual la compañía cubre por adelantado la matrícula para que los trabajadores obtengan títulos o certificaciones.
“Para algunos, representa unos meses de ingresos adicionales para apoyar a sus familias durante las fiestas; para otros, es el primer paso hacia una nueva carrera. Cada año conocemos trabajadores que comenzaron como contrataciones temporales y luego se convirtieron en gerentes, formadores o líderes en nuestros centros, y nos encanta que cada persona pueda darle su propio sentido a estos empleos”, detalló la empresa.
Asimismo, destacó que los empleados tienen importantes incrementos de salario a medida que pasan más tiempo en la compañía. “Alguien que lleva tres años con nosotros ya ha visto un aumento salarial promedio del 18%”, precisó.
Cómo postularse a los empleos de Amazon para la época festiva en EE.UU.
Las oportunidades laborales se publican semanalmente entre octubre y diciembre en el portal oficial de Amazon. Para postularse, hay que seguir los siguientes estos pasos:
- Acceder a la página de Amazon Jobs
- En la pestaña Amazon Perks, hacer clic en Benefits.
- En la sección Seasonal Benefits, seleccionar Full Time o Part Time, según corresponda
- Utilizar el buscador para filtrar posiciones por ubicación, tipo de trabajo o palabra clave
- Hacer clic en “Solicitar ahora”
- Iniciar sesión o crear una cuenta para completar la postulación
Cuáles son los beneficios de los trabajos de Amazon
Tanto para tiempo completo (30 a 40 horas semanales) como parcial (20 a 30 horas), los trabajadores de Amazon tienen estos beneficios:
- Servicio Health Marketplace de Amazon
- Plan de ahorro 401(k)
- Seguro médico y de medicamentos recetados (elegible después de 90 días de antigüedad)
- Descuento para empleados en la página web: 10% de promoción en compras calificadas y hasta US$100 por año calendario
- Pago de horas extras durante días festivos
- Tiempo libre pagado (PTO, por sus siglas en inglés): una hora por cada 18 a 24 horas trabajadas anualmente
- Cobertura por enfermedades críticas
- Protección por accidentes personales
- Seguro hospitalario suplementario
- Asesoría legal
- Descuentos en seguros de hogar, auto y mascotas
- Servicios de referencia para cuidado de niños, personas mayores y mascotas
Otras noticias de Trabajos en EE.UU.
En octubre. El ICE y CBP no cierran: Kristi Noem anunció un “supercheque” de compensación
Sus argumentos. Visa H-1B a US$100 mil: qué significa la demanda de la Cámara de Comercio a la administración Trump
Comparativa. México avanza en la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo: qué sucede en California
- 1
A cuánto bajarán las temperaturas en Texas por el nuevo frente de frío que llega este fin de semana
- 2
Daddy Yankee reveló el consejo que le habría gustado recibir antes de casarse con Mireddys González: “Aunque no sean famosos”
- 3
Despensas gratis en Florida el 18 de octubre: sedes, fecha y hora
- 4
TPS para salvadoreños: hasta cuándo se aplica la nueva extensión del beneficio para inmigrantes, según Uscis