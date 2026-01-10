Año del Caballo: los signos del horóscopo chino más afortunados en 2026

El 2026 se perfila como un ciclo de movimiento frenético y transformaciones audaces bajo el Caballo de Fuego. Según la astrología oriental, la energía de este animal promete sacudir estructuras y acelerar el ritmo de vida de todos los signos del horóscopo chino, pero no todos recibirán estas ráfagas de cambio de la misma manera.

Los signos del horóscopo chino más afortunados en 2026

Este nuevo año estará bajo el dominio absoluto del Caballo de Fuego, una entidad astrológica que personifica la impulsividad, el vigor y una sed inagotable de libertad. Aunque será una etapa de expansión, no todos la vivirán igual, ya que habrá signos específicos que gozarán de una mejor alineación astral y podrán cosechar una mayor fortuna en 2026, según Architectural Digest.

El año nuevo chino 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego que se caracteriza por cambios, oportunidades y prosperidad (Pexels)

Entre los signos más afortunados, se encuentran los siguientes:

Tigre

Para el Tigre, el 2026 se perfila como un año de triunfos excepcionales. Su carrera experimentará un ascenso meteórico, con grandes reconocimientos. Aunque la prosperidad financiera caminará de su mano, la clave estará en la prudencia: es un momento ideal para capitalizar ganancias, pero siempre bajo una mirada cautelosa ante gastos innecesarios, destacó Hola!.

En el plano sentimental, la vibrante energía del Caballo potenciará el carisma, y hará que el amor florezca con naturalidad. El gran consejo para el Tigre este año es no dejarse cegar por el éxito y mantener la disciplina como base de su fortuna.

El Tigre gozará de las energías del Caballo en el Horóscopo Chino y tendrá un 2026 lleno de éxito, abundancia y estabilidad (Archivo)

Caballo

Al ser el protagonista absoluto del año, el Caballo experimentará una vitalidad desbordante. Esta inyección de entusiasmo y seguridad personal permitirá alcanzar metas ambiciosas y abrirse camino hacia grandes éxitos.

No obstante, será fundamental aprender a gestionar su energía con inteligencia para evitar el agotamiento de sus recursos físicos y financieros.

Perro

El signo del Perro tendrá un 2026 que busca expandir fronteras mentales y geográficas. Este año se abrirán puertas académicas que facilitarán el camino. Llegan muchos viajes y nuevas experiencias, según Parade.

Además, tras periodos de carga y responsabilidad, recibirán el reconocimiento público y la visibilidad que se merecen. Aquellas personas que dejen atrás lo conocido y exploren rutas alternativas, desbloquearán una etapa de prosperidad económica y alianzas clave.

Este ciclo invita a ser más audaz, y ofrece como recompensa el respaldo incondicional de personas cercanas y un avance profesional lleno de estabilidad, indicó Architectural Digest.

La Cabra tendrá un año próspero en cuanto a economía y amor regidos por la energía del caballo (Archivo)

Cabra

Para la Cabra, este año llega con una fortuna excepcional que impulsará la carrera, las finanzas y los vínculos personales. En medio de esta racha de abundancia, la gratitud será la mejor aliada, junto con una gestión inteligente de los gastos para proteger el patrimonio, señaló Hola!.

En el amor, el panorama es sumamente prometedor; los que tienen pareja, deben recordar que el respeto mutuo será la base para fortalecer la relación bajo esta energía positiva.

Cuál es el significado del año del Caballo de Fuego

El Caballo es el séptimo signo del zodíaco chino, cuya esencia se define por una búsqueda incesante de independencia y autonomía. Quienes pertenecen a este signo se caracterizan por una vitalidad inagotable que se canaliza a través de la actividad física y una curiosidad intelectual constante.

Su motor principal no es la ambición material ni la fama, sino la conquista de la plenitud personal y la felicidad. Sin embargo, esta naturaleza apasionada conlleva una toma de decisiones veloz y emocional, lo que a menudo deriva en impulsividad y una baja tolerancia a los ritmos ajenos.

El zodíaco chino funciona en un ciclo de 12 años, y cada año se asigna a un animal. Para encontrar el signo chino, se debe relacionar la fecha de nacimiento con el animal correspondiente en la siguiente tabla, según Hola!.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino (ARCHIVO) iStock

Tabla del zodíaco del horóscopo chino: