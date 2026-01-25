Apoyo total al ICE: quién es Michele Tafoya, la periodista de la NFL que saltó a la política

Michele Tafoya se postula como candidata al Senado de Estados Unidos por Minnesota, en un salto de la televisión a la política. En su anuncio, la exreportera de la NFL dejó clara su postura sobre las detenciones de inmigrantes realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La reportera de la NFL que busca un espacio en el Senado

Michele Tafoya es una presentadora y periodista ganadora de cuatro premios Emmy, que cuenta con una gran trayectoria como reportera de la NFL, según su propio sitio web.

Michele Tafoya se postula como candidata al Senado de EE.UU.

La comunicadora, que recientemente incursionó como comentarista política y cultural, también fue galardonada con dos premios Gracie de la Asociación de Mujeres Estadounidenses en Radio y Televisión.

Sin embargo, anunció su retiro para postularse como candidata al Senado. Sus motivos son que Minnesota “merece algo mejor que escándalos, fraude y corrupción”, dijo al referirse a los titulares nacionales más recientes.

Entre sus propuestas y ejes, pone el foco en las familias trabajadoras de su estado, a las que, según su visión, considera desatendidas.

La republicana Michele Tafoya se presentó como candidata al Senado por Minnesota (Instagram/@realmicheletafoya)

Como candidata al Senado, dijo que defenderá la rendición de cuentas, la responsabilidad fiscal, la seguridad fronteriza, la ley y el orden, y políticas que prioricen a los ciudadanos de Minnesota.

“Durante años cubrí los partidos de fútbol americano más importantes de Estados Unidos. Estuve al margen cuando la presión aumentaba y había mucho en juego. Ese trabajo me enseñó cómo funciona realmente el liderazgo”, explicó Tafoya tras su postulación.

La postura de Michele Tafoya ante las redadas del ICE

La postulante es miembro del Partido Republicano y su postura ante el ICE es de apoyo firme al cumplimiento de la ley y las acciones de los agentes para preservar la seguridad fronteriza, según The Washington Post.

Michele Tafoya declaró que apoyará a las fuerzas del orden y la deportación de inmigrantes indocumentados (Instagram/@realmicheletafoya)

El senador republicano de Carolina del Sur, Tim Scott, dijo que la administración Walz-Flanagan en Minnesota ha permitido fraudes y lanzado críticas e insultos hacia las fuerzas del orden, por lo que Tafoya es necesaria para liderar el camino al cambio.

La reportera, que cuenta con el respaldo del Comité Senatorial Republicano Nacional, compartió un video en sus redes sociales en el que hace referencia a la "agitación" en el estado por la aplicación de las leyes federales de inmigración.

La periodista mostró un video de los manifestantes enfrentando a las fuerzas del orden y dijo que apoyará a la policía para combatir a la delincuencia, además de deportar a los inmigrantes indocumentados.

Michele Tafoya ha lanzado duras críticas contra líderes demócratas, incluido el gobernador de Minnesota (Instagram/@realmicheletafoya)

Otros de los posicionamientos lanzados por Tafoya fueron críticas hacia los líderes demócratas del estado, incluido el gobernador Tim Walz. Y destacó que dentro de sus prioridades políticas está reducir los costos para las familias de clase media.

¿Quiénes son los otros candidatos al Senado de EE.UU. por Minnesota?

La contienda rumbo al Senado de Estados Unidos por Minnesota está abierta luego de que la actual senadora demócrata, Tina Smith, anunciara que no buscará la reelección, de acuerdo con ABC News.

Del lado del Partido Republicano, en la contienda destacan los nombres de Royce White, exjugador de la NBA, quien ya tiene experiencia, ya que perdió en 2024 ante Amy Klobuchar, además de Adam Schwarze y Tom Weiler, que son veteranos militares.

Mientras que del lado del Partido Demócrata, son Angie Craig, representante estadounidense, y Peggy Flanagan, quien es vicegobernadora, las que competirán por la nominación de su partido para buscar ser las sucesoras de Smith.