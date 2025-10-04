La receta perfecta del Banana Pudding de Magnolia Bakery por el que la gente hace fila en Nueva York

Si hay un postre que se convirtió en un ícono de Nueva York es el Banana Pudding de Magnolia Bakery, que combina plátanos frescos, galletas de vainilla y su famoso pudín casero. Es tan popular que las personas hacen fila frente a la pastelería para probarlo y hoy es una de las delicias más buscadas tanto por turistas como por locales que quieren vivir la experiencia.

Cómo preparar el Banana Pudding de Magnolia Bakery

Magnolia Bakery reveló su receta original del banana pudding en su libro de cocina, y según detalló el blog The Girl Who Ate Everything, este clásico puede elaborarse tanto en un recipiente grande como en porciones individuales.

El Banana Pudding se prepara con plátanos frescos, galletas de vainilla y pudín casero (Instagram: Magnolia Bakery)

Para su preparación se necesitan estos ingredientes:

395 gramos de leche condensada azucarada.

1 ½ tazas de agua fría.

96 gramos de pudín instantáneo de vainilla.

3 tazas de crema para batir.

4 bananas apenas maduras, en rodajas.

340 gramos de galletas Nilla Wafers: son las tradicionales, pero se pueden sustituir por las de mantequilla.

El paso a paso de la receta es la siguiente:

En un tazón grande, batir la leche condensada con el agua hasta integrar bien (un minuto aproximadamente).

Agregar el pudín instantáneo y mezclar unos 2 minutos. Cubrir y refrigerar de tres a cuatro horas (o toda la noche) para que logre su solidificación.

En otro recipiente, revolver la crema hasta que forme picos firmes.

Incorporar suavemente la crema batida en el pudín hasta que quede uniforme.

Para armar el postre: en un recipiente de vidrio grande (o copas individuales), colocar 1/3 de galletas en el fondo, luego 1/3 de plátanos y 1/3 de pudín.

Repetir el proceso dos veces más. Decorar con galletas enteras o trituradas.

Cubrir con plástico y refrigerar mínimo cuatro horas (máximo ocho).

Para mantener las bananas frescas y que no se oxiden, se aconseja:

Usar plátanos apenas maduros, ligeramente verdes en el tallo.

Untarlos con un poco de jugo de limón, piña, manzana o naranja. No es recomendable remojarlos para no alterar el sabor.

Enjuagarlos con agua mineral natural.

Mantenerlos cubiertos y en contacto con la mezcla de pudín para que haya menos aire.

Qué tipos de Banana Pudding ofrece Magnolia Bakery

Magnolia Bakery cuenta con varias sucursales en Nueva York, mientras que la más famosa está ubicada en 401 Bleecker Street con W 11th Street, que además fue la primera en abrir sus puertas en 1996. Esta pastelería ofrece distintos tipos de banana pudding, entre los que se encuentran:

Para preparar el Banana Pudding y evitar que los plátanos se oxiden, se recomienda pincelarlos con un poco de jugo de limón, piña, manzana o naranja Magnolia Bakery

Classic Banana Pudding: capas de cremoso pudín de vainilla con galletas tipo vainilla y plátanos frescos.

capas de cremoso pudín de vainilla con galletas tipo vainilla y plátanos frescos. Pumpkin Spice Pudding: pudín cremoso de calabaza, con capas de galletas tipo vainilla y mantequilla de galleta.

pudín cremoso de calabaza, con capas de galletas tipo vainilla y mantequilla de galleta. “Best of Magnolia Bakery” Baked Fresh Sampler Pack: este paquete de degustación ofrece el pudín de plátano fresco, además de un combo con cuatro pastelitos mantecosos y cuatro brownies de chocolate.

este paquete de degustación ofrece el pudín de plátano fresco, además de un combo con cuatro pastelitos mantecosos y cuatro brownies de chocolate. “Best of Magnolia Bakery” Sampler Pack: incluye el pudín de plátano fresco y dos cupcakes: uno de chocolate y otro de vainilla.

incluye el pudín de plátano fresco y dos cupcakes: uno de chocolate y otro de vainilla. Banana Pudding Lovers’ Sampler Pack: contiene seis tazas del clásico pudín de plátano y seis galletas de pudín de plátano recién horneadas.

contiene seis tazas del clásico pudín de plátano y seis galletas de pudín de plátano recién horneadas. Edición limitada del Pumpkin Spice Sampler Pack: consta de dos pudines de Pumpkin Spice y dos cupcakes de la misma variedad.

Cómo Magnolia Bakery llevó su famoso Banana Pudding a todo Estados Unidos

Cuando Magnolia Bakery inauguró su primer local, los Red Velvet cupcakes se convirtieron en un verdadero ícono, y el famoso Banana Pudding generaba largas filas que rodeaban la cuadra, según indicó la compañía en un comunicado.

La primera sucursal de Magnolia Bakery se inauguró en 1996 en la esquina de 401 Bleecker Street con W 11th Street Magnolia Bakery

Desde que Bobbie Lloyd, CEO de la pastelería, se unió a Magnolia en 2006, su objetivo era llevar el banana pudding de la marca a más personas. Para lograrlo, amplió las tiendas físicas y, en 2017, empezó a enviar packs de seis pudines frescos. Aunque a los clientes les encantaba recibirlos en casa, la cantidad dificultaba terminarlos antes de que los plátanos se oscurecieran. Muchos congelaban el postre sobrante, pero al descongelarse se endurecía o quedaba pastoso, según detalló la directora a Fast Company.

Lloyd y Eddie Revis, jefe de operaciones comerciales, entendieron que para escalar el producto tendrían que adaptarlo al formato congelado. Por eso, modificaron la receta para que los ingredientes pudieran enfriarse y descongelarse y mantener la textura suave. Gracias a este desarrollo, Magnolia en la actualidad envía su banana pudding a 144 ciudades del país norteamericano, a través de un postre congelado con textura similar a un helado.