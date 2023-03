April Fool’s Day: memes, frases e imágenes divertidas para compartir en la fecha

escuchar

Al igual que en otras partes del mundo, en Estados Unidos hay un día dedicado exclusivamente a hacer bromas. En México y en algunas naciones de Latinoamérica se le llama Día de los Inocentes, pero en el país norteamericano y en otros con tradición anglosajona se conmemora el April Fools’ Day, una fecha en la que muchas personas aprovechan para divertirse y decirles mentiras graciosas a sus seres queridos. Para que no pase desapercibido, aquí algunas imágenes y memes para compartir durante esta festividad.

¿Cuándo es el April Fools’ Day?

Todos los años se celebra el 1 de abril y en 2023 caerá este sábado. Muchas personas preparan con antelación los juegos de palabras que harán para este día. Incluso, algunos medios de comunicación y empresas grandes se unen a esta tradición. Si bien siempre es esencial ser precavido con lo que se ve y se lee, para esta jornada es una prioridad.

April Fools’ Day Reader's Digest

¿Qué bromas hacer en el April Fool’s Day?

Este es un día en el que está permitida casi cualquier cosa, así que lo más importante es dejar volar la imaginación. Puede ser desde una simple imagen graciosa, hasta algunas bromas más elaboradas. Algunas ideas son:

Hacer una llamada telefónica de broma.

Dar comida falsa. Por ejemplo, hacer un pastel de cartón y hacer que alguien lo coma.

Asustar con insectos de goma, como ratones, arañas o serpientes.

Decir mentiras. La más tradicional es decir que alguien está embarazada o algunos juegos de ese estilo.

También se pueden hacer bromas con los electrodomésticos, como por ejemplo cerrar con cinta adhesiva el microondas.

Al final de cada broma hay que gritar “fool”, esto para que las víctimas sepan que cayeron en una treta por este día especial.

April Fools’ Day Reader's Digest

Imágenes y memes para enviar en el April Fools’ Day

Con el auge de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería, se puede celebrar el Día de las Bromas desde cualquier parte del mundo. Si alguna persona prefiere enviar una imagen para recordar este festivo no oficial, aquí hay algunas opciones con los mejores memes del April Fools’ Day.

April Fool's Day Pinterest

April Fool's Day Reader's Digest

Idea para hacer en el April Fool's Day Pinterest

April Fools’ Day Reader's Digest

Para decir happy April Fool's Day, y un pequeño recordatorio Pinterest

Para ilustrar el April Fool's Day Pinterest

April Fool's Day Pinterest

April Fools’ Day Reader's Digest

April Fools’ Day Reader's Digest

April Fools’ Day Reader's Digest

¿Cómo nació el April Fools’ Day?

Existen varias teorías sobre cómo se originó este día. A pesar de que no es una celebración tan reciente, los investigadores todavía no han logrado precisar su procedencia. Aun así, esto no impide que los habitantes de Estados Unidos lo celebren de una manera muy peculiar. Algunas de las creencias señalan que se creó gracias al equinoccio de primavera. Podría tener relación con esto, porque se festeja el primer día del mes después de la entrada de esta estación.

Por otro lado, hay otras teorías que apuntan a que el April Fools’ Day tiene sus orígenes en el cambio de calendario. En 1582, antes de que Francia pasara del calendario juliano al gregoriano, los primeros días de abril marcaban el inicio de año. Cuando apenas se había registrado esta modificación, algunas personas no lograban adaptarse, por eso se dice que fue decretado este día para burlarse de ellas.

LA NACION