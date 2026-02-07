Ambientadores y rosarios: el consulado de México en Tucson sugiere no tener estos artículos en el auto para evitar detenciones

El Consulado de México en Tucson emitió un consejo para los migrantes y conductores del estado, ya que un artículo de uso común en el retrovisor podría ser motivo de detención. La detención podría no solo derivar en multas, sino también en situaciones legales más complejas como procesos migratorios.

El artículo que no se debe usar en el auto para evitar ser detenido

Jesús Gutiérrez, cónsul de protección del Consulado General de México en Tucson, advirtió que los autos de sus connacionales no deben llevar artículos que obstruyan la visibilidad en el espejo retrovisor, de acuerdo con Univision Arizona.

En Tucson, colgar objetos en el espejo retrovisor es motivo de detención y multa (Pexels)

El funcionario aclaró que, a pesar de que es usual colgar objetos en el espejo retrovisor, como pinos aromatizantes, rosarios, zapatos de bebés, entre otras cosas, todos son motivo de detención.

El reglamento vigente en Tucson indica que no se puede colocar ningún objeto que obstruya la visibilidad, situación que es importante tomar en cuenta debido a que muchas detenciones de tránsito derivan en procesos migratorios.

El consulado mexicano exhortó particularmente a los residentes del condado de Pinal a tener sus vehículos en buen estado y seguir las reglas de tránsito para no exponerse a arrestos y evitar infracciones.

Las autoridades consulares también advirtieron que los oficiales locales pueden llamar a los agentes federales en caso de notar que alguno de los detenidos es un migrante indocumentado. Esto debido al acuerdo que existe entre la oficina del sheriff de Pinal y los guardias federales.

El espejo retrovisor debe estar libre de objetos que obstruyan la visibilidad (Pexels/Sinitta Leunen)

Para evitar una posible detención de la policía, el cónsul señaló que es recomendable mantener el auto en buen estado, tener la documentación en orden, respetar las reglas de tránsito y utilizar el cinturón de seguridad.

Las leyes de tránsito exclusivas de Arizona que se deben conocer

Además de evitar objetos en el espejo retrovisor, existen otras leyes de tránsito en Arizona que deben considerarse y aplicarse para evitar detenciones, de acuerdo con Az Central

No ceder el paso a un vehículo de emergencia.

Prohibición del uso de auriculares al conducir un autobús escolar.

No se permite tintado del parabrisas delantero de los vehículos.

Las ventanas laterales delanteras solo pueden tener un 33% de tintado.

El parabrisas trasero y las ventanas laterales traseras no tienen restricción de tintado.

En Arizona, los vehículos deben contar con un silenciador en buen estado de funcionamiento y en funcionamiento constante para evitar ruidos excesivos o inusuales.

La ley estatal prohíbe conducir un coche con cualquier objeto que obstruya o reduzca la visión clara del conductor en parabrisas o ventanas laterales y traseras.

Respecto al uso de teléfonos celulares, estos se pueden utilizar en los semáforos rojos, pero no pueden apoyarse o sostenerse con el cuerpo.

También se prohíbe leer, escribir o enviar mensajes, así como navegar en redes sociales, ver o grabar videos, entre otras cosas.

Las leyes de tránsito en Arizona prohíben las tinturas en los parabrisas delanteros y aplican restricciones a las ventanas delanteras laterales (Archivo) Freepik - Freepik

Las estadísticas sobre accidentes en Tucson son de las más altas de EE.UU.

Las reglas de tránsito están diseñadas para evitar accidentes, sin embargo, Tucson es una de las principales áreas con una alta mortalidad de peatones, junto con Phoenix.

Tucson, Arizona, tiene un promedio de 37,2 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que Phoenix contabiliza 29,5 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que las posiciona en el tercero y cuarto lugar de la tabla, solo por debajo de Memphis, Tennessee y Albuquerque, Nuevo México.

Por lo que, además de las leyes de tránsito para conductores, en algunas partes del Estado del Gran Cañón, también se han impuesto multas a peatones que crucen las calles de forma imprudente.

Con estas normas, los ciudadanos que crucen las calles por fuera del paso peatonal serán castigados con una citación de tránsito muy similar a una multa por exceso de velocidad.