Comida gratis en Phoenix: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

Ante la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), los bancos de alimentos intensifican sus esfuerzos para ayudar a los residentes de Phoenix a conseguir comida gratis en los próximos días.

Dónde conseguir comida gratis en Phoenix en noviembre 2025

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) suspendió los beneficios del SNAP a partir de noviembre, mientras continúe el cierre del gobierno federal.

El Banco de Alimentos distribuyen comidas a las comunidades vulnerables en Phoenix (BancodeAlimentos/Archivo) Foto Facebook Food Bank of Contra Costa and Solano

Por esta razón, los bancos de alimentos de todo el estado esperan un aumento en la demanda. Estos sitios ofrecen alimentos sin costo para niños, adultos y personas mayores, que viven en hogares de bajos recursos, informó AZCentral.

Entre los bancos de alimentos donde se puede obtener alimentos sin costo en Phoenix, se encuentran los siguientes:

St. Mary’s Food Bank : organización sin fines de lucro cuenta con varias sucursales y una de ellas se ubica en Phoenix . Brindan asistencia alimentaria y se ubican en Neighborhood Food Center3131 W. Thomas Road. Esta institución permanece abierta de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30 hs.

organización sin fines de lucro cuenta con varias sucursales y una de ellas se ubica en . Brindan asistencia alimentaria y se ubican en Neighborhood Food Center3131 W. Thomas Road. Desert Mission Food Bank : esta institución proporciona alimentos frescos y nutritivos para combatir el hambre. Se encuentran en 9229 N. Fourth St., Phoenix, AZ 85020, y atienden de lunes a jueves, de 9.00 a 14.30 hs , y viernes de 9.00 a 11.30 hs.

esta institución proporciona Se encuentran en 9229 N. Fourth St., Phoenix, AZ 85020, y atienden de , y viernes de 9.00 a 11.30 hs. Phoenix Rescue Mission : se ubican en 801 S 35th Ave Phoenix AZ 85009 y en 5605 N. 55th Avenue, Glendale, AZ 85301 . Atienden de lunes a viernes, de 8.00 hs hasta el mediodía.

se ubican en 801 S 35th Ave Phoenix AZ 85009 y en 5605 N. 55th Avenue, Glendale, AZ 85301 The Cultural Cup : otorga alimentos frescos y de calidad a las personas en situación de riesgo. Se ubican en 342 E Thomas Rd, Phoenix, AZ – 85012 y su teléfono es (602) 266-8370. Atienden de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 hs.

otorga alimentos frescos y de calidad a las personas en situación de riesgo. Se ubican en 342 E Thomas Rd, Phoenix, AZ – 85012 y su teléfono es (602) 266-8370. Equipo de Asistencia Comunitaria del Gran Valle del Paraíso : se ubica en 10862 N 32ND St, Phoenix, AZ – 85028. Brinda asistencia alimentaria de emergencia a las personas que viven dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado del Valle del Paraíso.

se ubica en 10862 N 32ND St, Phoenix, AZ – 85028. Brinda asistencia alimentaria de emergencia a las personas que viven dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado del Valle del Paraíso. Despensa de alimentos First Harvest: se ubica en 2534 East Greenway Road #107Phoenix, AZ – 85032 y atiende de 9.00 a 11.00 hs el segundo sábado de cada mes.

Las organizaciones sin fines de lucro buscan brindar alimentos a las personas que no recibieron SNAP en noviembre (BancodeAlimentos/Archivo)

Negocios locales de Phoenix ayudan a los beneficiarios de SNAP

Los negocios locales de Phoenix apoyan a los beneficiarios durante la suspensión del programa SNAP. Restaurantes y organizaciones ofrecen comidas gratuitas o con descuentos, consignó Telemundo.

La lista de estos negocios es la siguiente:

Lovebite Dumplings : se ubica en el centro de Phoenix que ofrece comidas gratuitas a los titulares de tarjetas EBT o SNAP del 1 al 8 de noviembre , de 11.00 a 16.00 hs.

se ubica en el centro de Phoenix que ofrece comidas gratuitas a los titulares de , de 11.00 a 16.00 hs. Baked Chemistry Vegan a través de la modalidad “paga lo que puedas” ofrece comidas en los mercados de agricultores de Phoenix.

a través de la modalidad “paga lo que puedas” ofrece comidas en los mercados de agricultores de Phoenix. DoorDash colabora con la entrega gratuita de comestibles para usuarios de la tarjeta SNAP EBT.

colabora con la entrega gratuita de comestibles para usuarios de la tarjeta SNAP EBT. El restaurante vegano de Coronado ofrecerá burritos y guarniciones gratis del 1 al 8 de noviembre.

En Phoenix hay negocios locales que se suman a la iniciativa de ayudar a quienes más necesitan alimentos (Bancodelimentos/Archivo) Freepik

Cuántas personas cobran SNAP en Arizona y cómo trabajan los bancos de alimentos

En Arizona hay 900 mil beneficiarios de SNAP y la gran mayoría deberá recurrir a los bancos de alimentos hasta que se normalice la situación del cierre gubernamental, destacó Univision.

Tras esta situación, las instituciones sin fines de lucro se encuentran al borde de su capacidad, aunque continúan con sus trabajos para evitar el hambre en la población.

“Los bancos de alimentos tiene que lidiar con niveles de necesidad sin precedentes, ya que la interrupción del programa SNAP significa que muchas más personas accederán a la red de ayuda alimentaria de emergencia”, dijo Terri Shoemaker, vicepresidenta ejecutiva de la Red de Bancos de Alimentos de Arizona en AZCentral.

Milt Liu, presidente y director ejecutivo del Banco de Alimentos St. Mary’s expresó: “Trabajamos arduamente para asegurarnos de tener suficiente comida y no tener que rechazar a nadie”.