Qué se sabe del tiroteo a una hora de Tucson que involucra a la CBP: hay un herido

Un tiroteo en Arizona en el que estuvo involucrado un agente de la Patrulla Fronteriza, dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), dejó a una persona herida en estado crítico. El hecho ocurrió en Arivaca, una localidad cercana a la frontera con México, a una hora de Tucson. Las autoridades todavía no informaron cómo se desencadenó el incidente, que ocurre en un contexto de tensión por otros episodios recientes vinculados a operativos migratorios, como las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.

Un agente de la Patrulla Fronteriza estuvo involucrado, según el sheriff Chris Nanos

En circunstancias que se investigan, el tiroteo se dio a unas pocas millas de la frontera entre Estados Unidos y México.

Según Reuters, el sheriff del condado de Pima, al cual pertenece la zona donde ocurrió el tiroteo, ya comenzó una investigación junto a la CBP y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estuvo involucrado en un tiroteo en Arizona, dijo el martes el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos“, detalló el mismo medio.

El tiroteo en Arizona involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza Facebook CBP

De acuerdo con un comunicado de prensa del Distrito de Bomberos de Santa Rita al que tuvo acceso NBC News, todo ocurrió alrededor de las 7:30 hs (hora local). Personal de emergencia concurrió a la escena del hecho y trasladó a una persona herida en estado crítico.

Durante su intervención, mediante una operación conjunta con el servicio de emergencias American Medical Response, trasladaron al paciente a un helicóptero médico local. Desde allí, fue llevado a un centro de salud.

Mientras continúa la investigación, hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no se expresó sobre el tiroteo. En tanto, no se informó si algún agente de la Patrulla Fronteriza resultó afectado por el hecho.

El DHS aún no se refirió al tiroteo de Arizona en el que participó un agente de la Patrulla Fronteriza Carolyn Kaster - AP

Dónde queda Arivaca, el pueblo de Arizona en el que se desató un tiroteo

El pueblo de Arivaca está ubicado en las cercanías de la frontera entre EE.UU. y México. Concretamente, se ubica a aproximadamente 15 millas (23 kilómetros) del límite del territorio estadounidense.

Con respecto a ciudades cercanas, se puede tomar como referencia Tucson, que se encuentra unas 61 millas (99 kilómetros) al norte. El viaje se puede completar en auto por carretera en poco más de una hora.

De acuerdo con Data USA, Arivaca tiene una población de poco menos de 500 personas, según datos de 2023. La fuente destaca que se trata de una comunidad pequeña que tuvo una disminución en el número de habitantes con respecto a años anteriores.

Arivaca es una zona de Arizona cerca de la frontera con México que tiene menos de 500 habitantes Google Street View

ICE y la Patrulla Fronteriza en la mira por tiroteos: los antecedentes en Minnesota

El tiroteo que dejó a un herido y en el que estuvo involucrado personal de la CBP se suma a una seguidilla de episodios recientes que volvieron a poner a las fuerzas federales (como el ICE) en el centro de la polémica.

Semanas después del caso de Renee Good, que murió en Minneapolis tras recibir disparos de un agente del ICE, se registró otro hecho grave en la misma ciudad.

El sábado, Alex Pretti, un enfermero de Minneapolis, murió por disparos de oficiales de la Patrulla Fronteriza durante un operativo.

Según reportes periodísticos, ambos casos se dieron en el marco de la operación Metro Surge del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Minnesota.