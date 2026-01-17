Target revela dónde estarán sus nuevas tiendas en Arizona y cuándo abren

Target puso fin a la espera de miles de consumidores al confirmar oficialmente la expansión de su presencia en Arizona. La empresa detalló las ubicaciones estratégicas y las fechas de apertura de sus nuevas sucursales. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de crecimiento de la cadena minorista para el 2026, con el fin de atender la creciente demanda en áreas metropolitanas y ofrecer formatos de tienda más modernos y eficientes.

Dónde estarán las nuevas tiendas de Target en Arizona

Target expande su presencia en Arizona y anuncia dos nuevas tiendas en el área metropolitana de Phoenix (Buckeye y East Mesa) y una en Casa Grande, según explicó la cadena minorista a través de un comunicado.

Target abrirá tres tiendas en Arizona y muchas más en otros estados (AP foto/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

La ubicación de las sucursales en el Estado del Gran Cañón son:

Buckeye : esta tienda se ubica en la esquina noreste de la Interestatal 10 y Verrado Way. Tendrá aproximadamente 148.000 pies cuadrados (13.749 metros cuadrados).

: esta tienda se ubica en la esquina noreste de la Interestatal 10 y Verrado Way. Tendrá aproximadamente 148.000 pies cuadrados (13.749 metros cuadrados). Mesa (East Mesa) : con dirección en la esquina noreste de la autopista U.S. 60 y Signal Butte Road. Tendrá aproximadamente 148.000 pies cuadrados (13.749 metros cuadrados).

: con dirección en la esquina noreste de la autopista U.S. 60 y Signal Butte Road. Tendrá aproximadamente 148.000 pies cuadrados (13.749 metros cuadrados). Casa Grande: se ubica en 951 N. Promenade Parkway. Tendrá aproximadamente 128.000 pies cuadrados (11.891 metros cuadrados)

Cuándo abren las nuevas tiendas de Target en Arizona

Tanto la apertura de las tiendas como todos los otros cambios que realizará la cadena, comenzarán a partir de febrero del 2026, con un cambio de mando en la dirección de la empresa minorista. En dicha fecha, Michael Fiddelke tomará el cargo de director ejecutivo, y relevará a Brian Cornell, consignó The Sun.

A través de un comunicado, la compañía anunció su plan de expansión y las ubicaciones de sus nuevas tiendas (Wikimedia Commons/Steve Morgan)

Según la página oficial de Target, la compañía abrirá cinco nuevas tiendas en Florida, Carolina del Norte y Texas. Tres sucursales más en Arizona y Utah, así como dos tiendas nuevas en los estados de Colorado, California, Misuri y Carolina del Sur.

Qué otros cambios implementará la compañía para el 2026

Una vez que Michael Fiddelke asuma la dirección ejecutiva de Target, su gestión priorizará la integración de tecnologías y alianzas exclusivas con marcas nuevas. Estos cambios se verán reflejado a partir del día 1° de febrero de 2026, fecha en la que su nuevo CEO tomará el cargo.

Target informó que aplicarán nuevos cambios en sus tiendas a partir de que Michael Fiddelke se convierta en su nuevo CEO (ARCHIVO) Reuters

Entre los cambios más relevantes, se destacan los siguientes, según The Sun:

Fortalecimiento del portafolio exclusivo

Target redoblará esfuerzos en la promoción de su marca blanca, y otorgará un papel protagonista a etiquetas como Good & Gather y Threshold. Sin embargo, la novedad radica en la evolución del catálogo: la oferta se alineará con las demandas actuales de los consumidores. Habrá una expansión masiva en productos de salud integral y una apuesta agresiva por la alimentación de origen vegetal.

Reestructuración de alianzas: el fin de la era Ulta Beauty

La compañía confirmó que la colaboración con Ulta Beauty llegará a su fin de manera oficial en agosto de 2026. La alianza permitió la presencia de productos de belleza de alta gama en más de 600 sucursales, pero la nueva dirección ejecutiva prioriza la recuperación de ese espacio físico para iniciativas propias.

Renovación estética y optimización de la experiencia del cliente

La empresa invertirá capital considerable en una “nueva imagen” multidimensional: habrá nuevas tiendas físicas con remodelaciones arquitectónicas y diseños modernos. Además, se priorizará la velocidad logística en la plataforma digital, para garantizar que los pedidos en línea lleguen a los clientes en tiempos récords.

Diversificación del inventario

Target reforzará su inventario en cuatro categorías fundamentales:

Tecnología y consolas de videojuegos : expansión de lanzamientos y accesorios de última generación.

: expansión de lanzamientos y accesorios de última generación. Electrodomésticos : incorporación de marcas premium y soluciones para el hogar inteligente.

: incorporación de marcas premium y soluciones para el hogar inteligente. Artículos Deportivos : mayor variedad en equipo especializado para fitness y actividades al aire libre.

: mayor variedad en equipo especializado para fitness y actividades al aire libre. Inteligencia Artificial al servicio de la logística