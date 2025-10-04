Así es el proyecto Firewall para “restaurar el sueño americano”, según el Departamento del Trabajo

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) bajo la administración de Donald Trump presentó en septiembre de 2025 el Proyecto Firewall. El plan busca reforzar la supervisión del programa de visas H-1B y asegurar que los empleos calificados se ofrezcan primero a ciudadanos y residentes.

¿Qué es la visa H-1B para trabajadores extranjeros?

La visa H-1B es un permiso de trabajo temporal en Estados Unidos para extranjeros contratados en empleos especializados. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), estos puestos requieren conocimientos altamente especializados y al menos un título universitario de licenciatura o posgrado en la disciplina relacionada.

La visa H-1B permite a extranjeros trabajar en ocupaciones especializadas con títulos universitarios o de posgrado

El Congreso fija cada año un límite de 65.000 visas H-1B y una exención adicional de 20.000 para graduados de maestría o superior en universidades estadounidenses. Para el año fiscal 2026, el Uscis informó que ese número ya fue alcanzado.

¿Cómo funciona Firewall en el programa H-1B?

El DOL dio a conocer el 19 de septiembre de 2025 el Project Firewall que —según explicaron— fue creado para “cerrar la puerta a los abusos en el programa de visas H-1B”.

La iniciativa combina nuevas facultades de investigación, sanciones más duras a las empresas y la coordinación entre agencias federales para asegurar que los empleos calificados no se destinen de manera “indebida” a trabajadores extranjeros.

Firewall otorga nuevas facultades de investigación y sanciones más duras contra empleadores que incumplan

El 29 de septiembre, el organismo reforzó esta postura en X con un mensaje contundente: “Millones de estadounidenses vieron cómo se les arrebataba el sueño americano por el abuso de la H-1B. No más”.

La novedad más destacada es que, por primera vez, el DOL tendrá la potestad de certificar personalmente las investigaciones contra empleadores cuando existan sospechas fundadas de prácticas irregulares. Las sanciones previstas incluyen el pago de salarios atrasados, multas económicas y la exclusión temporal del programa H-1B.

La coordinación estará a cargo de la Oficina de Política Migratoria (OIP, por sus siglas en inglés), la Administración de Empleo y Capacitación (ETA, por sus siglas en inglés) y la División de Salarios y Horas (WHD, por sus siglas en inglés). Estas dependencias trabajarán junto al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), la División de Derechos Civiles del DOJ y el Uscis.

Firewall y la política migratoria de Trump sobre las visas H-1B

La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, sostuvo al presentar el proyecto que el objetivo central es proteger a los empleados estadounidenses altamente calificados. En ese marco, destacó que la administración Trump busca poner fin a las prácticas que, según dijo, “dejaban a los estadounidenses rezagados” y que el lanzamiento de Firewall apunta a garantizar que ningún empleador abuse del sistema de visas H-1B en detrimento de la fuerza laboral local.

El gobierno enmarcó el plan como parte de su promesa de “restaurar el sueño americano”

También remarcó que, al combatir el fraude y el abuso, el Departamento de Trabajo y sus socios federales podrán asegurar que los empleos de mayor calificación se destinen primero a los ciudadanos estadounidenses.

En la publicación en X, el DOL destacó que Firewall busca garantizar empleos “que pagan hipotecas”, en línea con la promesa de la administración Trump de “restaurar el sueño americano”.