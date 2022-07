Así están hoy los hijos de Luis Fonsi y la modelo Águeda López a sus 10 y 5 años

Luis Fonsi es uno de los cantantes latinos más famosos dentro de la industria musical, por lo que su vida personal también está muchas veces bajo el foco de los reflectores. Él y Águeda López iniciaron su relación amorosa en 2011 y tuvieron dos hijos: Mikaela y Rocco. Estos pequeños pisaron el mundo de la farándula desde sus primeros meses de nacidos, por lo que no causa sorpresa que los fanáticos quieran saber todo acerca de ellos. Así lucen ahora, a sus 10 y 5 años.

Aunque todavía son muy pequeños para desarrollar sus carreras y talentos, suelen hacer apariciones constantes junto a sus papás, ya sea en las comodidades de su hogar, en algunas vacaciones o simplemente en fotografías de la vida cotidiana. La familia reside en Miami, Florida, por lo que varias veces posa en redes sociales junto al mar y la playa.

Luis Fonsi y su esposa Águeda tuvieron a su primer hijo en el 2011

Un aspecto importante para Luis y Águeda es que sus hijos conozcan sus raíces latinas y españolas, razón por la que no les permiten hablar en inglés dentro de su casa. “Sabes que es difícil porque la escuela y todo es inglés, pero en la casa no hay inglés. Todo es español. Queremos mantener nuestras tradiciones y queremos que Mikaela sea completamente fluida. No voy a decir que su español es perfecto, pero va a serlo. Ella me habla inglés y yo digo ‘Ah no te entiendo, no te entiendo’. Nos estamos esforzando mucho”, explicó en una ocasión el intérprete de “Despacito” para la revista Hola.

Ellos son los hijos de Luis Fonsi y Águeda López

La primera en llegar al mundo fue Mikaela López-Cepero, el 20 de diciembre de 2011. Ella es la hija mayor de la pareja y, según el testimonio de sus propios padres, es una niña muy cariñosa. Incluso el propio cantante publicó algunas fotografías en las que se le ve pasar agradables momentos de padre e hija junto a ella.

Después llegó Rocco Rodríguez López-Cepero, quien nació también un 20 de diciembre, pero de 2016. Él es el hijo menor, pero lo más peculiar de su nacimiento es que fue exactamente el mismo día que el de su hermana Mika, como la llaman sus padres. Fonsi ha compartido también momentos con el más pequeño de la casa, pero con asuntos más relacionados con los automóviles y los juegos, dos de sus grandes pasiones.

Ellos son Mikaela y Rocco, los hijos de Luis Fonsi y Águeda

Por ahora, no se sabe si alguno de los dos seguirá los pasos de sus padres dentro del mundo del espectáculo. Hay que recordar que su mamá fue Miss Toledo en el año 2000 y después compitió en Miss España, así que lo de la farándula no viene solo en la sangre de su padre.

La historia de amor de Luis Fonsi y Águeda López

El cantante de “Aquí estoy yo” y la modelo española comenzaron a salir en 2011 y fue en ese mismo año que nació su primera hija. No fue hasta 2014 que decidieron formalizar su relación y se casaron en una ceremonia en Napa Valley. Fonsi antes fue esposo de la conductora Adamari López, a quien conoció en México y con la que llegó al altar en 2006, en Puerto Rico.