Así son los nuevos McDonald’s sin trabajadores: “¿Qué está pasando?”

McDonald‘s, una de las cadenas de comida rápida más famosas del mundo, inauguró en Texas su primer local de prueba sin trabajadores y completamente automatizado. La modalidad incluye nuevas formas para ordenar la comida y una experiencia totalmente distinta: “Nunca ha habido un restaurante como este”, afirmó la empresa en un comunicado reciente.

Se trata de una nueva sucursal ubicada a las afueras de Fort Worth. Allí los clientes podrán hacer sus pedidos a través de un quiosco o una aplicación, para retirarlos después a través del nuevo Order Ahead Lane. Este último es un carril del Drive Thru separado, donde un transportador les entregará sus alimentos, según detalló la compañía: “Esta es una excelente opción para los clientes que desean hacer su orden antes de su llegada, en la app”.

Según destaca Maz Carmona, director sénior de Diseño Global y Desarrollo de Restaurantes de McDonald’s, este nuevo método está pensado para clientes en movimiento y muy ocupados. El objetivo es que los comensales que no tengan mucho tiempo libre puedan disfrutar de una buena hamburguesa.

Una nueva forma de consumir

Para Keith Vanecek, quien opera el restaurante de prueba de la cadena, la tecnología única que se implementa en esta sucursal permite al equipo dar prioridad a ciertos pedidos. Esto es porque les ayuda a prepararlos justo cuando los clientes están cerca del restaurante.

“La tecnología de este local no solo nos permite atender a nuestros clientes de formas nuevas e innovadoras, sino que también le brinda al equipo de nuestro restaurante la capacidad de concentrarse más en la rapidez y precisión de los pedidos. Así, la experiencia es más placentera para todos”, comentó Vanecek.

Tras su apertura, algunos de los primeros clientes de la renovada empresa acudieron a Fort Worth para consumir una de sus hamburguesas favoritas. La usuaria de TikTok @jbarbeexy visitó este McDonald’s el pasado 24 de diciembre y no dudó ni un segundo en grabar su experiencia dentro del local: “Chicos, no creerán esto, no tienen a nadie aquí. Tuve que pedir a través de un quiosco”, dijo en el video publicado en la red social.

Cómo es el interior de la nueva sucursal

En el clip, la tiktoker también mostró un cartel ubicado sobre el mostrador, que decía: “Pedimos disculpas porque los cajeros no están disponibles actualmente”. “Entonces, no hay humanos que trabajen aquí, solo máquinas ¿Qué está pasando?”, añadió en su grabación viral, que tiene más de 500 mil reproducciones.

Por otro lado, el usuario @foodiemunster visitó el recinto el 17 de diciembre y mostró cómo recogió su pedido a través del drive thru: “La manera en la que consumimos McDonald’s ha cambiado para siempre”, destacó en su video, que también se convirtió en viral.

A pesar del avance tecnológico de la cadena, algunos usuarios de redes se pronunciaron en contra de esta innovación. “Bueno, ahí van millones de trabajos; “Oh, no. Primero tenemos que hablar con Siri y Google, (y) ahora tenemos que hablar con otra computadora”.

Usuarios en desacuerdo

Por su parte, una mujer quedó impresionada por las imágenes que mostraban el interior de la tienda y afirmó que jamás compraría en un lugar así. Dijo que no le daría su dinero a los robots: “¡Aumenten el salario mínimo!”, escribió.

Finalmente, uno de los usuarios de TikTok sugirió que esta prueba automatizada del restaurante es gracias a la demanda de salarios más altos: “Algunos trabajadores piden que les paguen como alguien con un título universitario o comercial. Esto está destinado a trabajo temporal, no a una carrera”.

Según informó CBS News, esta nueva sucursal surge mientras las empresas luchan por contratar a trabajadores, quienes exigen un salario elevado y con más poder de negociación. Se espera que diez millones de puestos de trabajo con salario mínimo estén en riesgo en los próximos años, debido a la automatización.

A pesar del revuelo generado en TikTok, la compañía aclaró que este prototipo de restaurante es para “probar y aprender” del nuevo concepto. “Estamos emocionados de probar nuevas ideas e innovaciones que potencialmente pueden beneficiar a los equipos y clientes de los restaurantes en todo el mundo”, subrayó.

LA NACION