Cómo obtener ayuda para pagar la factura de la luz y calefacción en Chicago

El consumo eléctrico y la calefacción durante el invierno boreal se dispara y muchas familias deben enfrentar facturas elevadas. En Chicago, existen programas de apoyo que ayudan a enfrentar estos gastos.

Cómo conseguir ayuda para pagar las facturas por luz y calefacción en Chicago

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), operado en Chicago por la organización CEDA, ofrece apoyo económico para cubrir gastos de electricidad y calefacción durante el invierno mediante el esquema de Pago Directo al Proveedor, informó Telemundo Chicago.

Pronóstico de temperaturas para el 23 al 29 de diciembre: Chicago por sobre la media NOAA

Tiana Juárez, directora asociada de CEDA, señaló que para 2025 se amplió el límite de ingresos, lo que permitirá que personas que no calificaron en años anteriores puedan acceder al beneficio este año.

Para poder calificar al programa, las personas deben comprobar el ingreso total de su hogar por un periodo de 30 días, sin importar su estatus migratorio, pero con base en el número de personas que viven ahí.

La tabla quedaría de la siguiente manera:

Para una familia de una persona: 3332 dólares al mes

Para una familia de dos personas: 4357 dólares al mes

Para una familia de tres personas: 5382 dólares al mes

Para una familia de cuatro personas: 6407 dólares al mes

De igual manera, cada miembro del hogar debe contar con la siguiente documentación:

Número de Seguro Social o ITIN

Comprobante de ingresos

Las facturas más recientes de calefacción y electricidad

La solicitud para recibir la asistencia se puede llenar en línea visitando la página web de la empresa, o también se puede hacer la solicitud al llamar al 1-800-571-2332.

Todas las solicitudes se atenderán por orden de llegada hasta el 15 de agosto de 2026, o hasta que se agoten los fondos destinados para el apoyo.

Chicago podría quedarse sin nieve en Navidad

Después del frío extremo que azotó a Illinois y varias de sus ciudades a inicios de diciembre de 2025, en donde incluso se rompió récord de nieve acumulada, los pronósticos más recientes indican que las temperaturas podrían comenzar a subir durante la semana de Navidad, debido a una corriente en chorro que modificaría el patrón atmosférico sobre el medio oeste de Estados Unidos.

A pesar de algunos remanentes de nevadas, se esperan temperaturas en ascenso y precipitaciones líquidas en Chicago Canva

Según un análisis meteorológico difundido por NBC 5, las posibilidades de pasar una Navidad blanca, comenzaron a caer de manera sostenida durante la segunda semana de diciembre, pese al arranque de clima extremo que hubo en la temporada invernal.

Debido a la entrada de una corriente en chorro en el centro del país, las temperaturas y precipitaciones comenzarán a elevarse poco antes del 25 de diciembre.

Desde el martes 16 de este mes, los termómetros comenzaron a ubicarse por encima del punto de congelación, y a partir de ese día se estima que la temperatura más baja para Chicago se mantenga sobre los 32 grados Fahrenheit (0 grados Centígrado).