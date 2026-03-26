Avanza la ley que busca legalizar los vuelos supersónicos: qué implicaría para EE.UU.

La posibilidad de viajar más rápido que la velocidad del sonido dentro de Estados Unidos está más cerca de concretarse. Un proyecto de ley que busca habilitar los vuelos comerciales supersónicos sobre territorio nacional dio un paso clave en el Congreso.

Un avance decisivo en el Congreso: ¿llegan los vuelos supersónicos?

Según informó Fox Business, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto HR 3410, identificado como SAM Act (por las siglas de Supersonic Aviation Modernization Act) con un respaldo bipartidista contundente mediante votación por voz durante la tarde del martes. La medida ahora deberá ser considerada por el Senado para continuar su camino legislativo.

El proyecto impulsado por el congresista Troy Nehls busca derogar la prohibición impuesta por la FAA en 1973, la cual impedía a aeronaves civiles superar la velocidad del sonido Shutterstock - Shutterstock

La propuesta, impulsada por el congresista Troy Nehls, establece un cambio significativo en la normativa vigente al permitir vuelos comerciales que superen Mach 1 —es decir, la velocidad del sonido— dentro del espacio aéreo nacional.

Este punto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que desde 1973 la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) mantiene prohibidos los vuelos supersónicos sobre tierra firme debido a preocupaciones relacionadas con el ruido.

Fox Business detalla que esta restricción histórica impidió durante décadas el desarrollo de aeronaves supersónicas comerciales operadas por compañías estadounidenses dentro del país, lo que limitó la innovación en el sector.

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Qué establece el proyecto de ley sobre los vuelos supersónicos

El texto oficial del proyecto, denominado “Supersonic Aviation Modernization Act”, fija condiciones claras para habilitar este tipo de operaciones. Entre los puntos más destacados, se encuentran:

La FAA tendrá un plazo máximo de un año desde la promulgación de la ley para emitir o modificar regulaciones que permitan vuelos civiles a velocidades superiores a Mach 1 dentro del espacio aéreo nacional.

Estos vuelos no requerirán autorizaciones especiales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Se exige que las aeronaves operen de tal manera que ningún “boom sónico” —la onda expansiva generada al superar la barrera del sonido— sea perceptible en tierra.

Antes del 1° de abril de 2027, la FAA deberá establecer estándares de ruido que no superen los niveles actuales permitidos para aviones subsónicos en despegue y aterrizaje.

Se implementará un sistema de revisión periódica de estas normas para adaptarlas a futuros avances tecnológicos en reducción de ruido.

La nueva normativa establece como condición técnica indispensable que las aeronaves operen de manera que la onda expansiva generada al romper la barrera del sonido no sea perceptible en la superficie

Este enfoque busca equilibrar el impulso a la innovación con la necesidad de mitigar el impacto ambiental y sonoro en las comunidades.

El fin de una restricción de 50 años sobre los vuelos supersónicos

Fox Business recuerda que la prohibición de vuelos supersónicos sobre territorio estadounidense data de 1973, cuando las autoridades consideraron que el ruido generado por el “boom sónico” representaba una molestia significativa para la población.

Durante décadas, esta limitación marcó el rumbo de la aviación comercial. Incluso en el auge del avión Concorde —el icónico modelo franco-británico— los vuelos supersónicos se restringían principalmente a trayectos sobre océanos, para evitar así el impacto acústico en zonas habitadas.

El Concorde operó durante 27 años hasta su retiro en 2003, afectado por altos costos operativos, mantenimiento complejo y una caída en la demanda tras un accidente fatal ocurrido en el año 2000. Desde entonces, la aviación comercial supersónica quedó prácticamente relegada, aunque nunca desapareció del todo como aspiración tecnológica.

De promulgarse la ley, la Administración Federal de Aviación tendrá un plazo máximo de un año para emitir los nuevos estándares que permitirán vuelos civiles a velocidades superiores a Mach 1 en el espacio aéreo nacional Shutterstock - Shutterstock

Qué implicaría un vuelo supersónico para los pasajeros

De concretarse la ley, los viajeros podrían experimentar una revolución en la forma de volar. Entre los posibles beneficios señalados por la norma, se destacan:

Reducción significativa de los tiempos de vuelo en rutas nacionales.

Mayor eficiencia en viajes de negocios y conexiones internacionales.

Aparición de nuevas rutas comerciales impulsadas por la velocidad.

Sin embargo, también surgen interrogantes sobre costos, accesibilidad y el impacto ambiental, factores que históricamente influyeron en el éxito limitado de este tipo de aeronaves, indicó Fox Business.