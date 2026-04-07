Azul o rojo: la encuesta que revela un empate técnico en las elecciones de medio término en EE.UU.

Una encuesta de The Economist/YouGov realizada entre el 27 y el 30 de marzo de 2026 revela un empate técnico en la intención de voto para el Congreso de Estados Unidos. Ante la consulta sobre a quién elegirían en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, los ciudadanos mostraron una paridad que define el clima previo a la votación. Este escenario coincide con una demanda de estados demócratas contra las nuevas restricciones al voto por correo.

Elecciones en EE.UU. y empate técnico

El informe detalla que la percepción sobre el rumbo del país es mayoritariamente negativa. El 62% de los ciudadanos adultos cree que Estados Unidos va por el camino equivocado.

Una encuesta de The Economist/YouGov realizada entre el 27 y el 30 de marzo de 2026 revela un empate técnico en la intención de voto genérico (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, archivo) Joe Burbank - Orlando Sentinel

Entre los votantes registrados, esta cifra se mantiene igual, con un contraste marcado entre quienes apoyaron a Harris (92% de desaprobación) y quienes votaron por Trump (57% de aprobación). El sondeo se basó en 1679 ciudadanos adultos y tiene un margen de error del 3,2%.

Prioridades electorales entre los votantes

El próximo 3 de noviembre, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir los 435 escaños de la Cámara de Representantes y renovar 33 de los 100 puestos del Senado, una contienda que definirá el control del Capitolio.

Según los datos de YouGov, la aprobación del Congreso se sitúa en apenas 11%, mientras que el 63% de los encuestados desaprueba su labor actual. Los temas que más preocupan al electorado son:

Inflación y precios: es la mayor preocupación para el 23% de los encuestados.

es la mayor preocupación para el 23% de los encuestados. Economía y empleos: prioritario para el 15% de la población.

prioritario para el 15% de la población. Inmigración: relevante para el 8%, especialmente entre votantes republicanos.

relevante para el 8%, especialmente entre votantes republicanos. Salud: un tema esencial para el 10% de los consultados.

Elecciones de medio término y el voto por correo

En paralelo a los datos electorales, el estado de Illinois, liderado por el gobernador JB Pritzker, se unió a otros 23 estados demócratas en una demanda contra una orden ejecutiva de Donald Trump.

Una orden ejecutiva de Donald Trump comunicó cambios sobre el voto por correo en las elecciones de Estados Unidos AP

La medida presidencial busca restringir el voto por correo únicamente a quienes figuren en una nueva lista nacional de votantes elegibles gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con Chicago Times, los puntos centrales de la disputa legal incluyen:

Soberanía estatal: los estados argumentan que la Constitución les otorga a ellos la facultad de administrar elecciones.

los estados argumentan que la Constitución les otorga a ellos la facultad de administrar elecciones. Riesgo de exclusión: denuncian que la orden busca despojar de sus derechos a votantes que dependen del correo.

denuncian que la orden busca despojar de sus derechos a votantes que dependen del correo. Plazos críticos: las autoridades advierten que no hay tiempo suficiente para adaptar los sistemas antes de noviembre.

Resultados de la encuesta en el registro electoral

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, calificó la medida como un intento inconstitucional de socavar el proceso democrático.

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, calificó la medida como un intento inconstitucional

La orden de la administración federal exige que el Servicio Postal solo envíe boletas a quienes estén validados en la base de datos del DHS. Esto generó preguntas sobre la privacidad y el acceso al sufragio.

En este contexto, cabe destacar que en estados como Florida se promulgaron leyes para que el DHS incluya la ciudadanía en las identificaciones. La entidad emitirá sin costo una tarjeta nueva si un titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano de Estados Unidos.

“Mail-in voting ha siempre sido una forma segura de votar, y para muchos, la única forma en que pueden hacerlo”, declaró Raoul en un comunicado conjunto con el fiscal de Minnesota difundido por el portal citado.