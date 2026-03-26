Bolivia vs. Surinam ahora: quién gana el partido para acercarse al Mundial 2026, según Claude

Bolivia enfrenta a Surinam este jueves a las 6:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) en el Estadio BBVA de Monterrey, México, en la semifinal del repechaje intercontinental FIFA. El ganador enfrentará a Irak el martes 31 de marzo, en el mismo estadio, por uno de los dos últimos boletos al Mundial 2026. Para la Verde, es la oportunidad de volver a una Copa del Mundo después de 32 años: su última participación fue en Estados Unidos 1994. Según la inteligencia artificial Claude, Bolivia tiene un camino difícil pero transitable.

Qué necesita Bolivia para llegar al Mundial 2026

Bolivia necesita ganar dos duelos a partido único en sede neutral.

en sede neutral. El primero, contra Surinam (puesto 123 del ranking FIFA).

(puesto 123 del ranking FIFA). El segundo, contra Irak (puesto 57), que espera directamente en la final por su mejor ubicación en el escalafón.

(puesto 57), que espera directamente en la final por su mejor ubicación en el escalafón. Si supera ambas instancias, la selección de Óscar Villegas ingresaría al Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

Análisis y predicción: quién gana Bolivia vs. Surinam hoy

El análisis de Claude parte de tres ejes: jerarquía, contexto competitivo y factor cancha neutral.

En jerarquía, Bolivia tiene ventaja . Ocupa el puesto 76 del ranking FIFA, 47 posiciones por encima de Surinam. Terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos y el triunfo histórico 1-0 sobre Brasil en la última fecha . Miguel Terceros, goleador compartido de las eliminatorias con seis tantos, es la figura excluyente. Carlos Lampe aporta experiencia en el arco. Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago en su amistoso de preparación .

. Ocupa el puesto 76 del ranking FIFA, 47 posiciones por encima de Surinam. Terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos y el . Miguel Terceros, goleador compartido de las eliminatorias con seis tantos, es la figura excluyente. Carlos Lampe aporta experiencia en el arco. . Surinam llegó como una de las mejores segundas de la tercera ronda de Concacaf , detrás de Panamá. Tiene figuras en ligas europeas: Sheraldo Becker (Mainz 05, Bundesliga) y Joel Piroe (Leeds United, Premier League). Pero su DT, Henk ten Cate, no ha dirigido un solo partido oficial con la selección y su último resultado fue una derrota 3-1 ante Guatemala .

, detrás de Panamá. Tiene figuras en ligas europeas: Sheraldo Becker (Mainz 05, Bundesliga) y Joel Piroe (Leeds United, Premier League). Pero su DT, Henk ten Cate, no ha dirigido un solo partido oficial con la selección y . El factor cancha neutral favorece a Bolivia. Monterrey está a 540 metros de altitud, lejos de El Alto, pero la Verde ha demostrado capacidad competitiva fuera de casa en este ciclo. Surinam jugará en un contexto ajeno y con un cuerpo técnico que debuta.

La proyección de Claude: Bolivia gana y avanza a la final

“Mi proyección: Bolivia gana este partido por 2-0 o 2-1”, afirmó Claude en su análisis.

Bolivia es el único equipo de Conmebol que pasa a la repesca del Mundial 2026 (FIFA)

Además, detalló: “La brecha de jerarquía es real. Bolivia viene de competir 18 fechas contra selecciones sudamericanas de primer nivel. Surinam tiene individualidades interesantes, pero carece del rodaje colectivo para sostener un partido eliminatorio de esta magnitud”.

Y cerró: “El verdadero desafío no es Surinam, sino Irak. Si la Verde avanza, enfrentará a una selección con mayor ranking y experiencia eliminatoria. Ahí se define si Bolivia vuelve al Mundial o si el sueño queda, otra vez, a un partido de distancia”.