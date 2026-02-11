Buenas noticias para los mexicanos: anuncian el roster de jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
La Selección Mexicana quiere superar lo hecho en 2023, cuando fue eliminado por Japón en semifinales
El manager de la Selección Mexicana, Benjamín Gil, dio a conocer la lista de jugadores que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cual se llevará a cabo del jueves 5 al martes 17 de marzo, en diferentes ciudades de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.
Roster de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
La lista está conformada por 30 jugadores. La estrella del equipo es Randy Arozarena, cubano naturalizado mexicano que fue pieza fundamental para que el cuadro azteca sobresaliera en la cita mundial de 2023 y quien actualmente forma parte de los Seattle Mariners.
- Pitchers: Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Víctor Vodnik, Taijuan Walker, José Alexander Armenta y Jesús Cruz.
- Receptores: Alejandro Kirk y Alexis Wilson.
- Infielders: Jonathan Aranda, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Luis Urías y Ramón Urías.
- Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Durán, Tadeo Osuna, Alek Thomas y Julián Ornelas.
La Selección Mexicana de Béisbol tendrá ausencias importantes
Tras publicarse la lista de convocados, se confirmó que Isaac Paredes, uno de los mejores mexicanos que se encuentran actualmente en la MLB, no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Los Astros de Houston no le dieron permiso de participar en este torneo por un tema contractual y para evitar que sufra una recaída, ya que la temporada pasada tuvo una lesión en el tendón de la corva.
Julio Urías fue uno de los mejores jugadores de México en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, pero esta vez no fue convocado debido a las acusaciones de violencia doméstica que enfrenta en Estados Unidos.
El pelotero originario de Sinaloa no ha jugado en la MLB desde 2023 y se mantiene como agente libre, luego de terminar su contrato con Los Angeles Dodgers.
“El caso de Julio no está vetado por Ligas Mayores; él tiene asuntos legales pendientes en Estados Unidos. Por eso, hasta donde sé, nuestra directiva y la federación han decidido que no puede participar hasta que todo quede resuelto”, dijo Benjamín Gil a ESPN.
Las selecciones que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
En total, son 20 representativos nacionales los que participarán en este torneo. Japón es el campeón vigente, luego de que venciera a Estados Unidos en 2023.
- Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.
- Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil.
- Grupo C: Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipéi
- Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.
El calendario de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
México debutará ante Reino Unido y luego enfrentará a Brasil, Estados Unidos e Italia. Todos estos partidos son de primera ronda y se realizarán en el Minute Maid Park de Houston, Texas.
- México - Reino Unido, 6 de marzo
- México – Brasil, 8 de marzo
- Estados Unidos – México, 9 de marzo
- México – Italia, 11 de marzo
México participó en las cinco ediciones anteriores del Clásico Mundial de Béisbol y su mejor resultado fue el tercer lugar que obtuvo en 2023 tras caer ante Japón en semifinales.
