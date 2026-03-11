Hasta el 17 de marzo: la regla que se aplica en Florida y Texas por el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como una competencia de alta intensidad, bajo la supervisión de las Reglas Oficiales de las Grandes Ligas de 2025 adaptadas a un formato de torneo corto. Según el documento oficial publicado por la MLB, las normativas contemplan particularidades en la gestión de rosters, límites estrictos para los lanzadores y protocolos específicos para las entradas extra, garantizando un marco regulatorio homogéneo para las selecciones participantes distribuidas en sus sedes de San Juan, Houston, Tokio y Miami. Estarán vigentes hasta el 17 de marzo, día de la final.

Límites de lanzamientos y días de descanso obligatorios en el Clásico Mundial 2026

El control sobre el uso de los pitchers resulta fundamental para la salud de los deportistas.

La reglamentación establece topes máximos que aumentan según la instancia del torneo: 65 lanzamientos en la Primera Ronda, 80 en Cuartos de Final y 95 en la Ronda de Campeonato, permitiendo exceder la cifra solo para completar el turno del bateador en curso.

Randy Arozarena de México esquiva un lanzamiento durante el cuarto inning del juego contra Esatdos Unidos en el Clásico Mundial, el lunes 9 de marzo de 2026, en Houston Ashley Landis - AP

Además, se aplican periodos obligatorios de descanso: tras 50 envíos, el jugador debe reposar cuatro días; tras 30, al menos una jornada. Ningún lanzador podrá actuar tres días consecutivos.

Complementariamente, se mantiene la regla del mínimo de tres bateadores y se implementan tecnologías como el Pitch Timer y el sistema PitchCom, aunque el sistema automático de bolas y strikes queda excluido.

Regla de terminación anticipada y entradas extra en el WBC 2026

En cuanto a la dinámica de los partidos, se aplicará la Early Termination Rule para juegos con amplias diferencias.

Los umpires detendrán los encuentros si un equipo supera al rival por 15 carreras tras cinco innings, o por 10 carreras a partir de la séptima entrada.

Jugadores de Puerto Rico celebran al final de un partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Cuba en San Juan Alejandro Granadillo� - AP�

En las entradas extra, desde la décima, cada equipo iniciará su ataque con un corredor en segunda base para acelerar el desenlace.

Asimismo, se integran las restricciones a los shifts defensivos y el tamaño de bases de 18 pulgadas, alineándose con los estándares de las Grandes Ligas vigentes desde 2023.

Rosters, elegibilidad y criterios de desempate en el torneo

La conformación de los planteles, que presentaron antes del 3 de febrero de 2026, admite un máximo de 30 jugadores, incluyendo al menos 14 lanzadores y dos receptores.

Un elemento novedoso es el Designated Pitcher Pool, que permite reemplazar hasta cuatro piezas del roster principal mediante un grupo adicional de seis lanzadores, siempre bajo normativas estrictas de elegibilidad y sustitución que impiden el retorno de un jugador una vez retirado.

La elegibilidad de los deportistas sigue criterios acumulativos que incluyen la ciudadanía, el lugar de nacimiento, la residencia o la ascendencia directa.

El lanzador cubano Denny Larrondo lanza en la primera entrada contra Colombia durante un juego del Clásico Mundial de Béisbol Fernando Llano� - AP�

La participación de peloteros bajo contrato con clubes de la MLB posee carácter voluntario y está sujeta a objeciones por parte de las organizaciones si se superan ciertos topes de convocados.

Finalmente, los criterios de desempate en la fase de grupos priorizan el resultado directo entre los equipos igualados, seguido por el cociente de carreras permitidas sobre outs defensivos, el promedio de carreras limpias y el promedio de bateo.

En caso de persistir la paridad, el último recurso establecido por la organización es el sorteo técnico.

