Calendario de pagos del Seguro Social de octubre 2025 en Nuevo México

Los beneficiarios del programa del Seguro Social ya cuentan con un nuevo calendario de pago en octubre. Todos los meses, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) emite depósitos para la Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), así como para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) en Nuevo México.

Cuándo se realizan los pagos del Seguro Social en Nuevo México en octubre

El organismo oficial informó que ya están disponibles las fechas del calendario de pagos de los programas de la dependencia correspondientes a octubre, señaló la SSA.

La Administración del Seguro Social reveló en qué fecha será entregada la ayuda económica para jubilados y personas con discapacidad (SeguroSocial/Archivo) Archivo

Para los afiliados al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), el pago se hace los primeros días del mes. Sin embargo, si ese día cae en fin de semana o feriado, el depósito se adelanta.

Por otro lado, los beneficiarios del programa de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés) reciben su pago a partir del segundo miércoles de octubre, de acuerdo con el día de nacimiento.

Quienes nacieron entre el día 1° y el 10 cobran el segundo miércoles del mes. Los que nacieron entre el día 11 y el 20 lo hacen el tercero, y los nacidos entre el día 21 y el 31, el cuarto.

Calendario de pagos del SSI en octubre:

Miércoles 1° de octubre

Viernes 31 de octubre (correspondiente al pago de noviembre)

Calendario de pagos del RSDI en octubre:

Nacidos entre el día 1° y el 10: segundo miércoles del mes (8 de octubre)

Nacidos entre el día 11 y el 20: tercer miércoles del mes (15 de octubre)

Nacidos entre el día 21 y el 31: cuarto miércoles del mes (22 de octubre)

El SSI apoya a personas con discapacidad; y reciben su pago a partir del segundo miércoles de cada mes (SeguroSocial/Archivo) Freepik

Cómo quedan los pagos del Seguro Social durante el resto del año

Pagos del SSI:

1° de diciembre

31 de diciembre (correspondiente a enero de 2026)

Pagos del RSDI:

Nacidos entre el día 1° y el 10: 12 de noviembre y 10 de diciembre

Nacidos entre el día 11 y el 20: 19 de noviembre y 17 de diciembre

Nacidos entre el día 21 y el 31: 26 de noviembre y 24 de diciembre

Calendario de pagos del Seguro Social en Nuevo México para octubre, noviembre y diciembre (SeguroSocial/SSA)

Cómo acceder al programa de pagos del Seguro Social

Para inscribirse en el programa de pagos del Seguro Social se debe completar un formulario en la página oficial de la SSA. Allí se debe indicar si el beneficio corresponde a un adulto de 18 años o más o a un menor de edad.

Entre los beneficios que se pueden solicitar figuran:

Jubilación: el solicitante trabajó y pagó impuestos de Seguro Social.

el solicitante trabajó y pagó impuestos de Seguro Social. Familia: el cónyuge actual o el excónyuge trabajó y pagó impuestos de Seguro Social.

el cónyuge actual o el excónyuge trabajó y pagó impuestos de Seguro Social. Incapacidad: el solicitante tiene un padecimiento que afecta su capacidad de trabajar durante un año o más, o que puede derivar en su fallecimiento.

el solicitante tiene un padecimiento que afecta su capacidad de trabajar durante un año o más, o que puede derivar en su fallecimiento. Sobreviviente: el cónyuge o excónyuge trabajó y pagó impuestos de Seguro Social antes de fallecer.

El programa SSI por discapacidad está destinado a personas con ceguera u otros padecimientos que les impiden cubrir gastos básicos como vivienda, alimentación y vestimenta.

De igual manera, el SSI para adultos mayores se dirige a personas de 65 años o más que no pueden mantenerse de manera independiente.

Esta ayuda económica beneficia a varios jubilados que no llegan a cubrir todos sus gastos (SeguroSocial/Archivo)

En el mismo sitio web, el beneficiario puede verificar el estado de su solicitud o apelación en caso de rechazo. Los interesados también tienen acceso a una línea telefónica para realizar el trámite y deben comunicarse al número 1-800-772-1213.

¿De cuánto serán los pagos del Seguro Social en octubre?

De acuerdo con la SSA, el pago promedio para un trabajador jubilado en 2025 es de US$1976 mensuales para individuos y de hasta US$3089 para parejas que presentan la declaración conjunta.

Mientras que los beneficiarios del SSI pueden recibir un pago de hasta US$967 si son individuos y de US$1450, si se trata de parejas que declaran en conjunto.