Calendario de SNAP en Arizona, ¿qué días harán los depósitos de los cupones?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es la ayuda económica destinada a familias de bajos ingresos para que accedan a una alimentación saludable. Las autoridades publicaron el calendario con las fechas de pago de octubre para los beneficiarios de Arizona.

Cuándo se realiza el pago de SNAP en Arizona en octubre

Los beneficios se acreditarán dentro de los primeros 13 días del mes, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Las fechas de pago de SNAP correspondientes al mes de octubre en Arizona fueron publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Los cupones de SNAP permite la compra de alimentos básicos e indispensables (SNAP/Archivo) (Freepick)

El cronograma de pagos de octubre se distribuye de la siguiente manera:

Si la primera letra del apellido es A y B: el depósito se realizará el día 1° del mes

Si la primera letra del apellido es C y D: el depósito se realizará el día 2 del mes

Si la primera letra del apellido es E y F: el depósito se realizará el día 3 del mes

Si la primera letra del apellido es G y H: el depósito se realizará el día 4 del mes

Si la primera letra del apellido es I y J: el depósito se realizará el día 5 del mes

Si la primera letra del apellido es K y L: el depósito se realizará el día 6 del mes

Si la primera letra del apellido es M y N: el depósito se realizará el día 7 del mes

Si la primera letra del apellido es O y P: el depósito se realizará el día 8 del mes

Si la primera letra del apellido es Q y R: el depósito se realizará el día 9 del mes

Si la primera letra del apellido es S y T: el depósito se realizará el día 10 del mes

Si la primera letra del apellido es U y V: el depósito se realizará el día 11 del mes

Si la primera letra del apellido es W y X: el depósito se realizará el día 12 del mes

Si la primera letra del apellido es Y o Z: el depósito se realizará el día 13 del mes

El SNAP busca prevenir malnutrición en familias de bajos recursos (SNAP/Archivo) Rob Maxwell / Unsplash

Qué documentos se necesitan para solicitar SNAP en Arizona

Para acceder a este beneficio se deben presentar documentos clave, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Al solicitar SNAP por primera vez o renovar los beneficios, se requiere:

Prueba de ciudadanía e identidad de todos los solicitantes.

de todos los solicitantes. Tarjetas de registro de extranjero , en caso de que haya no ciudadanos en el hogar que soliciten el beneficio.

, en caso de que haya no ciudadanos en el hogar que soliciten el beneficio. Números de Seguro Social de todos los solicitantes o comprobante de que se han gestionado.

de todos los solicitantes o comprobante de que se han gestionado. Certificados de nacimiento como prueba de parentesco.

como prueba de parentesco. Nombre, dirección y teléfono de un propietario o vecino.

de un propietario o vecino. Declaración de una persona no familiar que certifique la dirección y los nombres de quienes viven en el hogar (debe estar firmada, fechada e incluir dirección y teléfono).

que certifique la dirección y los nombres de quienes viven en el hogar (debe estar firmada, fechada e incluir dirección y teléfono). Comprobante de todos los ingresos del hogar del mes pasado y del actual.

del mes pasado y del actual. Comprobante del fin de un empleo y de la última fecha de pago.

y de la última fecha de pago. Estado de cuenta bancario o de cooperativa de crédito más reciente.

o de cooperativa de crédito más reciente. Comprobantes de bonos de ahorro , valores, planes de jubilación y seguros de vida.

, valores, planes de jubilación y seguros de vida. Comprobante de alquiler o hipoteca.

Facturas de servicios públicos recientes (electricidad, agua, gas) y declaración sobre cómo se calienta o enfría la vivienda.

(electricidad, agua, gas) y declaración sobre cómo se calienta o enfría la vivienda. Comprobante de gastos de cuidado infantil recientes, con declaración de la guardería o persona a cargo.

Comprobante de gastos médicos para solicitantes de 60 años o más, o con discapacidad, si el monto supera los US$35.

para solicitantes de 60 años o más, o con discapacidad, si el monto supera los US$35. Comprobante de obligaciones legales y pagos de manutención infantil ordenados por la corte, correspondientes al mes actual y al anterior.

Para acceder a SNAP y ser elegible es necesario cumplir con una serie de requisitos (Unsplash/@KWON JUNHO) (Unsplash/@ KWON JUNHO)

En Arizona, la evaluación de elegibilidad puede realizarse en línea y luego se debe enviar la solicitud formal para recibir la asistencia nutricional.

Es importante destacar que los beneficiarios deben contar con recursos e ingresos limitados, o bien tener en su hogar adultos mayores o personas con discapacidad, para acceder a esta ayuda económica.