Calendario Pirelli: una por una, quiénes son las 14 musas elegidas para la edición 2023

Cartas de amor a las musas es el nombre que llevará el calendario de Pirelli 2023. Emma Summerton es la fotógrafa encargada de retratar a las icónicas mujeres que forman parte de este próximo lanzamiento. Karlie Kloss, Bella Hadid, Ashley Graham, Precious y Lauren Wasser son algunas de las modelos que posaron para esta edición, la número 49, la cual verá la luz en los próximos meses.

Summerton cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la fotografía, al ser quien retrata a personalidades con gran relevancia e impacto en la sociedad, sobre todo respecto al mundo artístico. Además, es colaboradora de la revista Vogue. En esta ocasión, como bien describe el nombre del lanzamiento, la profesional decidió brindarles una veneración a aquellas personas que la acompañaron, de alguna manera, en su carrera.

El nuevo calendario de Pirelli

“Es un homenaje a todas las mujeres que han inspirado a Summerton, desde su madre hasta una colección de mujeres cantantes, actrices, artistas, escritoras, activistas, pintoras y muchas otras. Muchas de sus ideas provienen de estas mujeres reales e imaginarias”, explicaron desde la página web de Pirelli.

Asimismo, Marco Tronchetti Provera, vicepresidente Ejecutivo y Director General de Pirelli indicó que Emma es la artista ideal para este proyecto “porque sus fotos representan un mundo onírico y mágico, muy rico en color e imaginación”.

En esta línea, la fotógrafa señaló que durante sus trabajos frente a la cámara, lleva a cabo un proceso interior para poder obtener el mejor resultado. “Siempre me ha movido el quién es la mujer que aparece en mi imagen. ¿De dónde viene? ¿Adónde quiere ir? ¿A quién ama? ¿Cómo ama? ¿Qué la impulsa? ¿Cómo se imagina a sí misma en el mundo? ¿Cómo se convierte en la imaginación de sí misma? Primero me hago estas preguntas a mí mismo y luego las proyecto en la historia que intento contar o en la emoción que espero transmitir”, destacó. Con su tarea en el calendario, busca “inspirar al espectador para que abra su mente y sueñe” con ella.

(Foto Alessandro Scotti / Pirelli)

El calendario Pirelli 2023 se presentará oficialmente durante noviembre.

Cara Delevingne para el calendario PIRELLI 2023 (Foto: Alejandro Scotti)

Las modelos elegidas para ser parte del calendario Pirelli 2023

Son 14 las mujeres que fueron seleccionadas para formar parte de Cartas de amor a las musas. “Fue no solo encontrar modelos hermosos e increíbles, sino también modelos que tienen una historia adicional que contar”, explicó la fotógrafa.

Cada una de ellas representa una musa, como fuente de inspiración.

El calendario será el lanzamiento del 2023 (Foto Alessandro Scotti / Pirelli)

Las mujeres seleccionadas son Emily Ratajkowski que representará a The Writer in the Cal, Karlie Kloss -que se encuentra al frente del programa de becas Kode With Klossy en el que se enseña a las mujeres jóvenes a codificar- es The Tech Savant; Guinevere Van Seenus representará a una fotógrafa, Precious Lee a una narradora, Lauren Wasser a la atleta , Bella Hadid al duendecillo, Sasha Pivovarova a la pintora, Ashley Graham a una activista, Adut Akech al atrapasueños, Kaya Wilkins al músico, Lila Moss a una vidente, Cara Delevingne a una intérprete, Adwoa Aboah a la reina y He Cong al sabio.