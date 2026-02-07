Adiós California, hola Florida: sigue el éxodo de millonarios y otra empresa tecnológica se muda

Otra compañía tecnológica comunicó que abandona California y se mudará a Florida. La salida se suma a otras similares por parte de compañías del mismo rubro. Este escenario se da en medio del rumor sobre el avance de una propuesta para cobrar un impuesto a multimillonarios que ya generó mucha resistencia por parte de empresarios.

La empresa tecnológica D-Wave se muda de California a Florida

La compañía, que tiene su sede en Palo Alto, California, dio a conocer que próximamente cambiará de hogar. A través de un comunicado, reveló que eligió Boca Ratón, una ciudad de Florida ubicada en el condado de Palm Beach, como su nuevo centro de operaciones.

D-Wave comunicó que abandona California para instalarse en Florida D-Wave

D-Wave expresó que la intención es que el cambio se concrete antes de fin de año. Además, la empresa de computación cuántica indicó que también abrirá un centro de desarrollo en la ciudad del Estado del Sol.

En los motivos que menciona el comunicado, se resaltan las cualidades de Florida, al que calificó como “uno de los ecosistemas tecnológicos de más rápido crecimiento en Estados Unidos“.

En la descripción, no hubo menciones explícitas a las políticas de California o la creación de un nuevo impuesto como justificación para la salida del Estado Dorado. Sin embargo, coincide con el éxodo de varios empresarios que escogieron mover sus residencias a otros estados.

Este fue el caso, por ejemplo, de Larry Page, cofundador de Google, que también eligió Florida como nuevo destino, según Realtor.com.

Larry Page inició su salida de California tras la propuesta de un impuesto al patrimonio Archivo

Por otro lado, aunque todavía no tomaron la decisión de mudarse, distintos empresarios rechazaron la implementación de un impuesto a multimillonarios y alertan por sus causas. Así ocurrió con Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, que aportó US$3 millones a un comité que se opone al tributo, según Associated Press.

Por su parte, Aaron Levie, CEO de Box, anticipó que la medida podría complicar el panorama empresarial en California y ahuyentar a muchos potenciales inversores.

Además, la elección de Florida como nuevo destino se repite en millonarios también de otras partes del país, como fue el caso de Jeff Bezos. El fundador de Amazon se mudó de Seattle a Miami en octubre de 2025.

La propuesta de impuesto a multimillonarios que generó rechazo en California

El proyecto aún se encuentra en la etapa de recolección de firmas y necesitaría juntar alrededor de 900.000 para recién allí llegar a las urnas y someterse a votación.

Newsom resiste la idea de un impuesto a multimillonarios en California MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Más allá de eso, según establece el documento que presenta la propuesta, estas son las claves:

Es un impuesto del 5% de pago único dirigido a multimillonarios con activos valuados a partir de US$1000 millones .

dirigido a multimillonarios con . La cuenta para considerar los activos se realiza sobre patrimonio como empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual . No aplica a ingresos ni bienes raíces.

. No aplica a ingresos ni bienes raíces. Lo que se recaude con este impuesto se destinaría en un 90% a fondos para servicios de salud y lo restante a asistencia alimentaria y programas educativos.

Gavin Newsom se opone al impuesto del 5% sobre multimillonarios en California

Mientras el rumor de la propuesta ya generó rechazos y algunas salidas, el gobernador del Estado Dorado intenta bloquearla.

De acuerdo con KCRA, Newsom considera que esto generaría un problema para las arcas del estado y que dañaría su imagen de cara a las elecciones nacionales de 2028. Por eso, busca bloquear la iniciativa antes de que eventualmente llegue a las urnas.