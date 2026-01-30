¿Algoritmo manipulado? Newsom pide investigar por qué “desaparecieron” videos contra Trump en TikTok

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió que el Departamento de Justicia del estado revise a TikTok tras denuncias de usuarios que aseguran que no pudieron publicar videos críticos de Donald Trump o que su alcance cayó de forma abrupta. La controversia se instaló después de la muerte de Alex Pretti, el enfermero baleado por agentes federales durante un operativo en Minneapolis.

California investiga a TikTok por presuntas restricciones de contenido adverso a Trump

Las alertas aparecieron después de que varios creadores denunciaran problemas para difundir videos sobre la muerte de Alex Pretti. El enfermero recibió varios disparos de agentes federales durante una protesta realizada el sábado, informó la agencia AFP.

Algunos usuarios indicaron que no pudieron publicar ese material. Otros señalaron que los videos quedaron sujetos a moderación o registraron menos visualizaciones de lo habitual. Ante ese escenario, Newsom anunció una revisión oficial del accionar de la plataforma.

“Es hora de investigar. Estoy lanzando una investigación para determinar si TikTok está violando la ley del estado al censurar contenido crítico contra Trump”, escribió el gobernador californiano en la red social X.

Desde la oficina del gobernador reforzaron las sospechas en otro mensaje público. “Tras la venta de TikTok a un grupo empresarial alineado con Trump, nuestra oficina ha recibido informes, y ha confirmado de manera independiente casos, de contenido crítico con el presidente Trump, que ha sido suprimido”, agregaron.

TikTok atribuye los problemas a fallas técnicas

La empresa rechazó las acusaciones de censura deliberada. Según TikTok, los inconvenientes surgieron por una “falla en cascada de los sistemas” provocada por un corte de energía en uno de los centros de datos asociados en Estados Unidos.

La compañía explicó que ese episodio generó errores técnicos como visualizaciones en cero, demoras en la carga de videos y dificultades al momento de publicar contenido.

El martes, TikTok informó que logró avances importantes en la restauración de los servicios, aunque algunos usuarios todavía detectaron fallas.

Jamie Favazza, vocera de la nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos, sostuvo que resulta incorrecto atribuir los problemas a otra causa. Señaló que es inexacto afirmar que los inconvenientes respondieron a algo distinto de “los problemas técnicos que confirmamos de forma transparente”, destacó un informe de AP.

Reacciones de usuarios y señales en el uso de TikTok en EE.UU.

El contexto de fallas técnicas y los vínculos de algunos de los nuevos propietarios con Trump generaron desconfianza en parte de los usuarios. La firma de inteligencia de mercado Sensor Tower informó que las desinstalaciones diarias promedio aumentaron un 130% entre el 22 y el 26 de enero, en comparación con los 30 días anteriores.

Sin embargo, el mismo informe indicó que los usuarios diarios promedio aumentaron un 2% en ese período, un dato que sugiere un impacto limitado en el uso general.

Aunque TikTok quedó por detrás de YouTube e Instagram en crecimiento de usuarios en Estados Unidos, el tiempo de permanencia en la plataforma superó al de sus competidores.