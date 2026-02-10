Alertan sobre el rol del ICE en Florida durante el Mundial de Fútbol: “No es un destino seguro”

Una coalición que defiende los derechos de los migrantes en Florida emitió una alerta recientemente en relación al rol que puede cumplir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Mundial de Fútbol. En el texto, la organización aseguró que la jurisdicción “ya no es un destino seguro” para los extranjeros. Además, compartió consejos para los turistas que decidan asistir a los partidos.

La advertencia sobre el rol del ICE en Florida durante el Mundial de Fútbol

Durante décadas, Miami fue el foco turístico de Florida, y aún se mantiene como uno de los destinos más elegidos por los visitantes extranjeros en todo el país.

El grupo que defiende los derechos de los migrantes advirtió que los visitantes extranjeros corren riesgo de ser arrestados por el ICE en Florida ICE Facebook

Con las estrictas medidas migratorias aplicadas por el gobernador Ron DeSantis en 2025, que continúan en 2026, el grupo Florida Immigrant emitió una alerta para los extranjeros que tienen planeado arribar al estado este año en el marco del evento de fútbol.

"Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales“, es la primera sentencia del mensaje compartido en el sitio web oficial.

De acuerdo con el texto, con la llegada de la Copa del Mundo de Fútbol, los viajeros podrían enfrentarse a “riesgos sin precedentes de discriminación racial, detención injusta en condiciones inhumanas sin acceso consular y atroces violaciones de derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio”.

Dan prioridad a fanáticos que compraron boletos para el Mundial 2026 para obtener su visa

En Florida, el estado que cuenta con la mayor colaboración a nivel nacional con el gobierno federal en materia de controles migratorios, se disputarán siete partidos del evento internacional.

Todos se llevarán a cabo en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens y con capacidad para 65.000 espectadores.

Los enfrentamientos incluyen cuatro encuentros de la fase de grupos, así como un partido de octavos de final, uno de cuartos y el duelo por el tercer puesto, informó la FIFA.

Según la organización que defiende los derechos de los migrantes, durante el último año se registraron en Florida casos documentados de turistas legales detenidos:

Turistas internacionales con visas válidas que han sido encarcelados durante semanas sin el debido proceso ni acceso consular.

sin el debido proceso ni acceso consular. Visitantes de Europa, Canadá, Australia y América Latina que fueron encarcelados después de llegar a aeropuertos y otros puntos de entrada legales.

Un turista alemán que estuvo recluido en régimen de aislamiento .

. Turistas australianos que fueron deportados inmediatamente a su llegada debido a sus opiniones políticas.

Un turista irlandés que fue encarcelado por el ICE en tres instalaciones diferentes y pasó aproximadamente 100 días tras las rejas con poca comprensión de por qué estaba detenido o cuándo saldría.

Los riesgos de asistir a los partidos del Mundial de Fútbol en Florida por la presencia del ICE

El mensaje compartido por Florida Immigrant señala que la presencia del ICE en los partidos del Mundial en Florida representa los siguientes riesgos para los turistas:

Arrestos después de una parada o encuentro rutinario (por ejemplo, parada en el tráfico, interrogatorio cerca del tránsito o alojamiento).

(por ejemplo, parada en el tráfico, interrogatorio cerca del tránsito o alojamiento). Dificultad para obtener acceso consular oportuno o representación legal para los extranjeros detenidos.

para los extranjeros detenidos. Detenciones vinculadas a un inglés limitado , como hablar el idioma con un acento no americano, o perfil basado en la etnia u origen nacional percibido.

, como hablar el idioma con un acento no americano, percibido. Internación inmediata en establecimientos penitenciarios y violación de los derechos humanos, incluido el derecho a un abogado, las debidas garantías procesales o una llamada telefónica. Retraso en los procedimientos de expulsión para prolongar la estancia en el complejo penitenciario con fines lucrativos.

De acuerdo con la coalición, los extranjeros que hablen inglés con acento no estadounidense pueden ser arrestados por los agentes del ICE en Florida durante el Mundial de Fútbol Archivo

Además, los siguientes grupos de personas corren mayor riesgo de detención o encuentros con el ICE, según la coalición:

Personas de color de cualquier país.

Cualquier persona que hable inglés con acento no estadounidense.

Viajeros con doble nacionalidad.

Cualquier persona que lleve una licencia de conducir internacional.

Citado por POLITICO, Dariel Gómez, organizador de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Florida, declaró que la intención de los avisos no es difundir miedo ni pánico, sino “ofrecer una dosis de realidad aleccionadora” de que algunas personas pueden enfrentar discriminación racial o arrestos.

Consejos para viajar a Florida y evitar riesgos ante el ICE durante el Mundial de Fútbol

El evento internacional comenzará el jueves 11 de junio en Ciudad de México, pero el primer partido en el Estado del Sol tendrá lugar el lunes 15 de junio, con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita.

Luego, por fase de grupos, se enfrentarán Uruguay y Cabo Verde (domingo 21 de junio), Escocia contra Brasil (miércoles 24 de junio) y Colombia contra Portugal (sábado 27 de junio).

Los agentes del ICE arrestaron a más de 10.000 migrantes en Florida en los últimos nueve meses Jacquelyn Martin - AP

A mediados de enero, durante su discurso inaugural frente al Congreso, DeSantis sostuvo que en los nueve meses pasados, “Florida fue responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)“.

En las declaraciones, citadas por EFE, el gobernador remarcó que Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales.

En este escenario, la organización también compartió una serie de consejos para los extranjeros que decidan acudir a los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en Florida:

Llevar en todo momento una identificación válida con foto emitida por el gobierno. Los visitantes extranjeros deben llevar consigo sus pasaportes y copias de cualquier documentación de visa de EE. UU. Los ciudadanos estadounidenses deben tener a mano un comprobante de ciudadanía (por ejemplo, pasaporte o certificado de nacimiento).

Registrar los planes de viaje en su embajada o consulado, si procede; guardar información de contacto consular de emergencia y número local de emergencia de EE. UU.

Asegurar contactos legales de emergencia por adelantado: organizaciones que proporcionan apoyo a viajeros detenidos, grupos locales de derechos civiles o servicios legales de inmigración. Guardar esos números fuera de línea.

En caso de encontrarse con agentes del ICE, el grupo recomienda mantener la calma, preguntar si son libres para salir y evitar resistirse. Los viajeros pueden negarse cortésmente a responder preguntas sobre el estatus migratorio mientras afirman su derecho a comunicarse con un abogado y un representante consular.