Alerta para inmigrantes en el sur de California: la advertencia por el aumento de redadas del ICE y la CBP

Mientras miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ocupan las calles de Minnesota, otros miembros de la agencia continúan con redadas en el sur de California. Recientemente, organizaciones, miembros de la comunidad migrante y funcionarios alertaron por un incremento de las operaciones de control migratorio en la región.

Acusan operativos migratorios con más fuerza en California

En las últimas semanas, la administración liderada por el presidente Donald Trump ordenó desplegar más de 2000 agentes en el área de Minneapolis. La tensión subió tras la muerte de Renee Nicole Good, quien falleció tras recibir disparos en un operativo del ICE en la zona.

Mientras tanto, en California, a más de seis meses de que comenzaran las operaciones en lugares de trabajo en Los Ángeles, activistas denunciaron una intensificación de los controles en el sur del Estado Dorado.

Vecinos y activistas denunciaron una intensificación de la presencia del ICE en el sur de California usicegov

En Cypress Park, un vendedor de tamales fue arrestado el martes por agentes del ICE, según informó NBC News. Durante la misma jornada, un hombre fue llevado bajo custodia en Highland Park luego de dejar a su hijo en la escuela.

La conmoción también fue parte de Lincoln Heights cuando los agentes federales se presentaron para detener a los migrantes. Blanca Izaguirre, propietaria de una tortillería en el barrio, relató la situación en diálogo con NBC.

“Estábamos aquí, donde se abren nuestras puertas, y de repente, oímos a muchas chicas y señoras gritando: ‘¡La Migra! ¡La Migra!’. Los agentes iban y venían, siguiendo a la gente en la calle, a los que vendían en la calle“, contó. Luego, señaló que no sabe si finalmente los funcionarios de inmigración concretaron los arrestos.

Desde su lugar, la concejala Ysabel Jurado aseguró que las autoridades migratorias comenzaron a aumentar las operaciones debido al inicio de clases. "No es casualidad que estas redadas ocurrieran el primer día de clases de los niños. Es trágico que estos niños que regresan vuelvan a sus casas con un padre menos, por esta administración federal y el ICE", lamentó.

El escenario en el sur de California

En los días previos a la intensificación de redadas migratorias en la región, residentes del sur de California se reunieron para protestar por la muerte de Renee Nicole Good.

Uno de los manifestantes, identificado como Maxwell Cabello, de Boyle Heights, declaró en una entrevista con ABC News que “la impunidad con la que esta administración persigue a personas que viven de forma honrada y honesta en sus comunidades es realmente aterradora”.

A su vez, a través de su cuenta en X, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, describió la muerte como “el asesinato sin sentido de una esposa y madre inocente y desarmada”. A continuación, remarcó que “nunca debería haber ocurrido”.

Cientos de personas se manifestaron en el sur de California en reclamo contra el accionar del ICE que le costó la vida a Renee Good Xin Hua - XinHua

En Huntington Beach, unos 300 manifestantes se reunieron fuera del ayuntamiento mientras dos docenas de partidarios de Trump protestaban en respuesta, informó Los Angeles Times.

Durante el fin de semana, varias protestas pacíficas ocurrieron tanto en el Área de la Bahía como en Sacramento y otras ciudades de California. En Oakland, cientos de personas se manifestaron pacíficamente el domingo.

En Los Ángeles, el sábado por la noche, los manifestantes marcharon a través del centro de la ciudad al Ayuntamiento. Poco después de las 18.30 hs, el Departamento de Policía (LAPD, por sus siglas en inglés) emitió una orden de dispersión.

Los arrestos del ICE en California y EE.UU.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el ICE deportó a al menos a 8250 personas de California, un incremento drástico en comparación a las 4000 del 2024.

Según Sacramento Bee, este número continuó en aumento en los meses posteriores. Los datos fueron recopilados por la agencia y procesados ​​por una iniciativa de la Facultad de Derecho de UC Berkeley.

El ICE realizó un promedio de 3125 arrestos mensuales en California desde febrero hasta junio Archivo

En cuanto a los arrestos, la cifra incrementó en 2025: el ICE reportó un promedio de 3125 detenciones mensuales en California desde febrero hasta junio.

Posteriormente, según el informe citado, los agentes detuvieron a 9297 inmigrantes de julio a septiembre, un promedio mensual de 3099 arrestos.

En Estados Unidos, según el rastreador de NBC, permanecen en detención bajo custodia del ICE 68.990 personas. De este total, el 25,7% tiene condenas penales, en tanto un 48,4% está listado como “otras violaciones migratorias”.