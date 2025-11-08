Comida gratis en San Diego: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?

El cierre del gobierno de Estados Unidos puso en pausa el pago de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Por lo que ciudades como San Diego, California, se preparan con entregas de comidas gratuitas a través de los distintos bancos de alimentos de la ciudad.

Lugares donde repartirán comida gratis en San Diego en noviembre 2025

Son casi 400 mil los residentes de San Diego que dependen del SNAP y tendrán un retraso en sus pagos durante noviembre de 2025, de acuerdo con Times of San Diego.

Bancos de alimentos entregarán comida gratis en diferentes puntos de San Diego, California (Facebook/San Diego Food Bank)

Se espera que esta situación aumente la demanda de los centros de beneficencia que ofrecen comida gratis en la ciudad, por lo que el objetivo principal de fundaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos es cubrir las solicitudes que recibirán en las próximas semanas.

Algunas de las direcciones de los lugares en donde se repartirán comidas calientes y despensas de alimentos gratis se pueden encontrar en el mapa de San Diego Food Bank y son:

Aguilas del Poderoso Dios en 5901 Rancho Hills Drive San Diego, CA 92139

en 5901 Rancho Hills Drive San Diego, CA 92139 All Saint Episcopal Church en 651 Eucalyptus Avenue Vista, CA 92084

en 651 Eucalyptus Avenue Vista, CA 92084 Apostolic Assembly Church en 1717 East Lincoln Avenue Escondido, CA 92027

en 1717 East Lincoln Avenue Escondido, CA 92027 Apostolic Assembly First Church San Diego en 611 South 35th St San Diego, CA 92113+

en 611 South 35th St San Diego, CA 92113+ Armed Services YMCA Camp Pendleton en Building 200090 Ash Road and Wire Mountain Road Oceanside, CA 92058

200090 Ash Road and Wire Mountain Road Oceanside, CA 92058 Ascension Evangelical Lutheran Church en 5106 Zion Avenue San Diego, CA 92120 y en 6767 51st Street San Diego, CA 92120

en 5106 Zion Avenue San Diego, CA 92120 y en 6767 51st Street San Diego, CA 92120 Backcountry Resource Center en 39919 Ribbonwood Road Boulevard, CA 91905

en 39919 Ribbonwood Road Boulevard, CA 91905 Buckheart Ranch en 16881 Old Survey Road Escondido, CA 92025

en 16881 Old Survey Road Escondido, CA 92025 Calexico - Metropolitan Calexico 10 Movie Theatre en 2441 Scaroni Avenue Calexico, CA 92231

Voluntarios repartirán despensas de alimentos en diferentes zonas de San Diego (Facebook/San Diego Food Bank)

El sitio web de Feeding San Diego también cuenta con un buscador para dar con las direcciones de los bancos de alimentos más cercanos al solicitante, algunos de los sitios destacados son:

Mercado de alimentación de San Diego

Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Calle 31

Centro Cristiano Gracia Abundante

Despensa alpina

Comunidades rurales prósperas

Despensa de la escuela primaria Bayside STEAM

Iglesia Bautista Bayview, también conocida como Mercado del Pan Diario

Despensa de la escuela primaria Berry

Despensa móvil Bonsall

Despensa de Borrego Springs

Puente de la esperanza

Fundación Hermano Benno

Es importante mencionar que Feeding San Diego cuenta con una política de no discriminación, por lo que los bancos de alimentos deberán entregar comidas gratuitas a todas las personas sin distinción de raza, nacionalidad, color, sexo, discapacidad o edad.

Feeding San Diego no solicita documentos y cuenta con políticas de no discriminación (Facebook/Feeding San Diego)

Qué se necesita para obtener comida gratis en San Diego

Los bancos de alimentos pertenecientes al San Diego Food Bank no solicitarán ningún documento a quienes necesiten recibir alimentos preparados o despensas, de acuerdo con el Programa de Asistencia Alimentaria.

Además del sitio web, los solicitantes de comida gratis también pueden contactar a los teléfonos 1-866-350-FOOD (3663) o al 2-1-1, donde se brindará información del sitio de beneficencia más cercano.

En San Diego y en todo el estado de California el director de Governor’s Office of Service and Community Engagement (GO-Serve), Josh Fryday, anunció el inicio de la operación Feed California, según California Volunteers.

Gobierno de California otorgará fondos estatales para ayudar a la ciudadanía en riesgo de pasar hambre por suspensión de SNAP (Facebook/Feeding San Diego)

Este programa consiste en el apoyo a más de 5,5 millones de californianos que se han visto afectados por la falta de pago de los beneficios del SNAP.

La operación ofrecerá ayuda a aquellos que se encuentran en riesgo de pasar hambre, pero también solicita las donaciones y el apoyo de voluntarios para la repartición de alimentos.

Además de la ayuda de elementos del California Service Corps y la Guardia Nacional, el gobernador Gavin Newsom también acelera US$80 millones en recursos estatales para la contingencia.