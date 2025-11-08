Comida gratis en San Diego: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?
Se entregarán comidas calientes y despensas de alimentos en varias zonas de la ciudad
El cierre del gobierno de Estados Unidos puso en pausa el pago de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Por lo que ciudades como San Diego, California, se preparan con entregas de comidas gratuitas a través de los distintos bancos de alimentos de la ciudad.
Lugares donde repartirán comida gratis en San Diego en noviembre 2025
Son casi 400 mil los residentes de San Diego que dependen del SNAP y tendrán un retraso en sus pagos durante noviembre de 2025, de acuerdo con Times of San Diego.
Se espera que esta situación aumente la demanda de los centros de beneficencia que ofrecen comida gratis en la ciudad, por lo que el objetivo principal de fundaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos es cubrir las solicitudes que recibirán en las próximas semanas.
Algunas de las direcciones de los lugares en donde se repartirán comidas calientes y despensas de alimentos gratis se pueden encontrar en el mapa de San Diego Food Bank y son:
- Aguilas del Poderoso Dios en 5901 Rancho Hills Drive San Diego, CA 92139
- All Saint Episcopal Church en 651 Eucalyptus Avenue Vista, CA 92084
- Apostolic Assembly Church en 1717 East Lincoln Avenue Escondido, CA 92027
- Apostolic Assembly First Church San Diego en 611 South 35th St San Diego, CA 92113+
- Armed Services YMCA Camp Pendleton en Building 200090 Ash Road and Wire Mountain Road Oceanside, CA 92058
- Ascension Evangelical Lutheran Church en 5106 Zion Avenue San Diego, CA 92120 y en 6767 51st Street San Diego, CA 92120
- Backcountry Resource Center en 39919 Ribbonwood Road Boulevard, CA 91905
- Buckheart Ranch en 16881 Old Survey Road Escondido, CA 92025
- Calexico - Metropolitan Calexico 10 Movie Theatre en 2441 Scaroni Avenue Calexico, CA 92231
El sitio web de Feeding San Diego también cuenta con un buscador para dar con las direcciones de los bancos de alimentos más cercanos al solicitante, algunos de los sitios destacados son:
- Mercado de alimentación de San Diego
- Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Calle 31
- Centro Cristiano Gracia Abundante
- Despensa alpina
- Comunidades rurales prósperas
- Despensa de la escuela primaria Bayside STEAM
- Iglesia Bautista Bayview, también conocida como Mercado del Pan Diario
- Despensa de la escuela primaria Berry
- Despensa móvil Bonsall
- Despensa de Borrego Springs
- Puente de la esperanza
- Fundación Hermano Benno
Es importante mencionar que Feeding San Diego cuenta con una política de no discriminación, por lo que los bancos de alimentos deberán entregar comidas gratuitas a todas las personas sin distinción de raza, nacionalidad, color, sexo, discapacidad o edad.
Qué se necesita para obtener comida gratis en San Diego
Los bancos de alimentos pertenecientes al San Diego Food Bank no solicitarán ningún documento a quienes necesiten recibir alimentos preparados o despensas, de acuerdo con el Programa de Asistencia Alimentaria.
Además del sitio web, los solicitantes de comida gratis también pueden contactar a los teléfonos 1-866-350-FOOD (3663) o al 2-1-1, donde se brindará información del sitio de beneficencia más cercano.
En San Diego y en todo el estado de California el director de Governor’s Office of Service and Community Engagement (GO-Serve), Josh Fryday, anunció el inicio de la operación Feed California, según California Volunteers.
Este programa consiste en el apoyo a más de 5,5 millones de californianos que se han visto afectados por la falta de pago de los beneficios del SNAP.
La operación ofrecerá ayuda a aquellos que se encuentran en riesgo de pasar hambre, pero también solicita las donaciones y el apoyo de voluntarios para la repartición de alimentos.
Además de la ayuda de elementos del California Service Corps y la Guardia Nacional, el gobernador Gavin Newsom también acelera US$80 millones en recursos estatales para la contingencia.
