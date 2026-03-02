Alivio histórico en California: el plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos

El estado de California informó sobre una propuesta de enmienda constitucional que otorgaría una exención de impuestos a la propiedad a residentes mayores de 60 años que cumplan con ciertas condiciones. La medida no es un proyecto de ley, sino que podría llegar a las urnas para que los votantes decidan sobre su aprobación. Para que eso ocurra, el autor debería juntar cientos de miles de firmas.

California: cómo es la propuesta para eliminar el impuesto a la propiedad a mayores de 60 años

De acuerdo con la publicación que realizó el sitio web de la Secretaría de Estado, se trata de una iniciativa presentada por Rishi Kumar. En caso de que finalmente se apruebe, generaría una exención impositiva para adultos mayores.

La exención impositiva aplicaría a residentes de California mayores de 60 años que cumplan con requisitos Shutterstock

Según la fuente estatal, estos son los detalles de la propuesta:

Otorgaría una exención del pago de impuestos a la propiedad a los dueños de viviendas que tengan 60 años o más . También se permitiría si el cónyuge del propietario cumple con el requisito de edad.

a los . También se permitiría si el cónyuge del propietario cumple con el requisito de edad. Además de esa exigencia, la persona debe haber ocupado la vivienda como su residencia principal durante cinco años consecutivos o haber vivido en California por diez años .

o haber . La exención impositiva se retira si la propiedad deja de ser la residencia principal del ciudadano.

del ciudadano. Los propietarios deben volver a certificar su elegibilidad cada cinco años para mantener el beneficio fiscal.

para mantener el beneficio fiscal. Además, la propuesta aclara que la exención no aplica a impuestos especiales aprobados por los votantes, evaluaciones o bonos.

La estimación de California es que este beneficio en los tributos a la propiedad para adultos mayores tendría un gasto fiscal para gobiernos locales y escuelas de entre 12.000 millones y 20.000 millones de dólares.

Propietarios mayores de 60 años en California podrían acceder a una exención fiscal si se aprueba la propuesta Freepik

Por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, con el tiempo esa cifra podría aumentar.

Cuántas firmas necesita la iniciativa para llegar a las urnas

La Secretaría de Estado indica que el último 5 de febrero se habilitó a que Kumar comience a recolectar firmas que apoyen la aplicación de la exención impositiva.

Para que llegue a las urnas, el autor debe conseguir 874.641 firmas de votantes registrados del Estado Dorado. Este número se determinó porque representa el 8% de los votos emitidos en las elecciones a gobernador de 2022.

Para hacerlo, Kumar tiene 180 días. El 4 de agosto es la fecha límite para que las presente ante funcionarios electorales para que la propuesta sea incluida en la boleta.

Más allá del caso de Kumar, desde el comienzo del 2026 otra iniciativa electoral relacionada con la cuestión fiscal genera debate en el estado. Se trata de un impuesto a multimillonarios.

Concretamente, se trata de un tributo del 5% de pago único a quienes tienen más de US$1000 millones en activos. El cálculo sobre el patrimonio no incluye los ingresos, sino que se enfoca en empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual.

Desde que tomó relevancia en el debate público, la medida generó el rechazo de magnates y empresarios y hasta mudanzas de millonarios fuera de California. En ese contexto, el gobernador Gavin Newsom intenta bloquearla.