Avanza Gavin Newsom: la decisión judicial que da el voto de confianza al nuevo mapa electoral en California

El gobierno de California obtuvo una victoria judicial reciente, luego del fallo de un panel de tres jueces federales de Los Ángeles. La decisión habilitó a utilizar el nuevo mapa electoral con el rediseño de distritos de la Proposición 50. De esta manera, el Estado Dorado aplicará la división que impulsó Gavin Newsom y que se prevé que otorgue un mejor resultado a los demócratas en las elecciones de 2026 para la conformación del Congreso.

La Justicia habilitó a California a usar el nuevo mapa electoral

De acuerdo con el documento judicial, la votación de 2-1 del tribunal denegó la medida cautelar que habían solicitado demandantes republicanos para evitar que el rediseño de distritos se aplique.

California podrá usar su nuevo mapa electoral en las próximas elecciones, luego de una victoria judicial APU GOMES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Según lo que indicaba la demanda, los republicanos acusaron a California de usar conceptos raciales para formar la nueva división. Sin embargo, los magistrados dijeron que ese reclamo no estuvo probado. Las claves del fallo fueron:

Los jueces determinaron que la motivación principal en el cambio de los distritos fue partidista y no racial . Según antecedentes que citaron, esa es una discusión política que está fuera de los alcances de tribunales federales.

. Según antecedentes que citaron, esa es una discusión política que está fuera de los alcances de tribunales federales. Primó la intención de los votantes . El tribunal consideró como un factor de relevancia que el mapa fue sometido a votación popular y obtuvo la aprobación en las urnas.

. El tribunal consideró como un factor de relevancia que el mapa fue sometido a votación popular y obtuvo la aprobación en las urnas. El caso más discutido fue el del Distrito 13, donde los republicanos remarcaron que la división se llevó a cabo por la composición latina. Los magistrados rechazaron este reclamo y aceptaron la defensa de California, la cual indicó que los límites se ajustan a objetivos partidistas .

y aceptaron la defensa de California, la cual indicó que los límites se ajustan a . La decisión fue impulsada por los jueces Josephine L. Staton y Wesley L. Hsu, pero tuvo el voto en disidencia de Kenneth K. Lee. El magistrado consideró que había pruebas contundentes de que el rediseño se realizó por un componente racial.

La Justicia rechazó una cautelar pedida por una demanda republicana contra el mapa electoral de California

Cuál sería el beneficio para los demócratas a partir del nuevo mapa electoral de California

La Proposición 50 fue impulsada por el gobernador Newsom. Según su mirada, el rediseño tenía el objetivo de contrarrestar la modificación que impulsaron otros estados republicanos.

Concretamente, lo que hicieron las jurisdicciones, en muchos casos con gobiernos republicanos, es imponer nuevos límites de distritos para intentar favorecer a su partido en las elecciones de 2026.

En el caso de California, el cálculo es que el nuevo mapa le permitiría obtener el triunfo en cinco distritos adicionales. Esas victorias se traducirían en más escaños para el Partido Demócrata en lo que será la conformación del Congreso.

Así queda el nuevo mapa electoral de California Captura NBC

El resultado de la elección por el mapa electoral de California y los distritos que cambiarían

El panel de jueces de Los Ángeles consideró el factor de la voluntad popular como determinante para autorizar el uso de la nueva división en los próximos comicios.

El apoyo ciudadano se expresó a través de una elección especial sobre la Proposición 50 que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre. Según recopiló Ballotpedia, en aquel entonces estos fueron los resultados:

Sí: 64% (7.453.339 votos)

(7.453.339 votos) No: 36% (4.116.998 votos)

A su vez, de acuerdo con un análisis de NBC sobre los resultados, los distritos que pasarían de republicanos a demócratas son: