Buenas noticias en Los Ángeles: el plan para entregar carritos gratis a vendedores ambulantes

El Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles, California (DEO, por sus siglas en inglés) tiene vigente el Programa Sidewalk Vending Cart. El objetivo es ayudar a los vendedores ambulantes a regularizar su comercio y cumplir con las reglas locales. Los interesados deberán reunir una serie de requisitos para recibir el beneficio, que incluye carritos gratis.

Qué dice el nuevo programa de carritos ambulantes a vendedores

Los funcionarios informaron en la página oficial de la nueva ordenanza que la finalidad es “apoyar y promover la venta en acera permitida dentro de las áreas no incorporadas de Los Ángeles”.

El DEO apoyará a los comerciantes nuevos y existentes a cumplir los requisitos para poder operar en el condado. Les brindará:

Registro de venta ambulante.

Carritos de venta sin costo y de bajo costo.

Talleres educativos.

Asistencia técnica personalizada para registrarse y cumplir con las normas.

Recursos empresariales como asistencia jurídica y capital.

Todos los vendedores interesados en Los Ángeles pueden enviar su solicitud Pexels

Sin embargo, es importante aclarar que no todos los que apliquen recibirán el beneficio. “Los fondos son limitados y se asignarán en función de la elegibilidad, la preparación para el cumplimiento y los recursos disponibles”, según indican las plataformas oficiales.

Quiénes son elegibles para aplicar a un carrito gratis en Los Ángeles

Habrá 281 carritos ambulantes gratis: 180 estarán destinados a áreas no incorporadas del condado y 101 a vendedores de la ciudad de Los Ángeles, en coordinación con autoridades locales.

Quienes deseen solicitar uno, deben obtener los permisos necesarios primero:

Las Operaciones Móviles Compactas de Alimentos (CMFO por sus siglas en inglés).

Permiso de salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Certificación o permiso de registro requerido en la ciudad.

Las autoridades de Los Ángeles buscan ayudar a los vendedores irregulares para que operen con legalidad Pexels

Después, tienen que demostrar su elegibilidad al cumplir con otros criterios:

Ser mayores de 18 años.

Ser vendedor ambulante de alimentos no envasados.

Ser autónomo y no operar más de un carrito permitido en una sola ubicación.

Vivir en el condado de Los Ángeles y que su negocio esté allí.

y que su negocio esté allí. Deben tener al menos 12 meses consecutivos operando.

Tener ingresos familiares anuales menores a 75 mil dólares.

Haber experimentado pérdidas e impacto financiero debido a la pandemia de COVID-19.

No haber recibido previamente una subvención o premio financiado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

No tener antecedentes de infracciones reiteradas de las normas de salud y seguridad.

Demostrar su capacidad para transportar y almacenar carritos de acuerdo con las Regulaciones del Código de Salud.

Cómo aplicar al programa de vendedores ambulantes en Los Ángeles

Se comenzaron a recibir solicitudes el 12 de enero de 2026 y terminarán hasta agotar existencias. Las peticiones se hacen directamente a través del sitio oficial del programa.

Allí se deberá enviar la información para que la administración la revise y determine la elegibilidad.

Los vendedores ambulantes necesitan tener un permiso para operar en Los Ángeles Pexels

El DEO también detalló que “si se acepta condicionalmente un puesto de carrito de venta ambulante (dentro de las cuatro semanas)”, se debe asistir a talleres sobre venta ambulante y CMFO. El proceso podría tardar hasta 12 semanas, en caso de que el vendedor sea elegido.

Además, hay que tener en cuenta la cantidad de comerciantes que están interesados, ya que eso podría impactar en la elegibilidad.

“Si el número de solicitudes con la misma puntuación supera el número de carritos disponibles, se utilizará un sorteo para seleccionar a los ganadores”, detalló el DEO.