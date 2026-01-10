Calendario electoral 2026 en California: último día para registrarse y cuándo llegan las boletas por correo

De cara a las elecciones primarias de California, los votantes ya se preparan. En ese sentido, tanto para quienes voten presencial como por correo, deben estar atentos a las fechas. El Estado Dorado dispuso cuál es el último día habilitado para registrarse. Además, ya informó a los residentes a partir de qué fecha comenzarán a llegar las boletas.

Elecciones en California: cuándo es el último día para registrarse como votante

Las primarias del Estado Dorado se llevarán a cabo el 2 de junio. En ese sentido, según indica el sitio de la Secretaría de Estado de California, el 18 de mayo será el último día en que se aceptarán registros de votantes.

California indica cuál es el último día para registrarse como votante Trisha Ahmed - AP

Quien no haya completado el proceso antes de esa fecha no podrá participar en los comicios. Para registrarse como votante, las condiciones son:

Ser mayor de 18 años el día de la elección.

el día de la elección. Tener ciudadanía estadounidense y residencia en California .

y . No cumplir actualmente una condena por un delito en una prisión federal o estatal.

por un delito en una prisión federal o estatal. No haber sido declarado mentalmente incompetente para votar por una corte.

La administración estatal también aclara que los centros de votación presencial temprana abrirán desde el 23 de mayo.

Para los residentes de California que tengan dudas sobre si completaron el registro para votar correctamente, pueden verificarlo en el sitio web oficial que el gobierno dispone para ese fin.

Cuándo llegan las boletas por correo para las elecciones 2026 en California

Según indica el estado, todos los votantes registrados recibirán una boleta para que puedan emitir sufragio por correo si así lo desean.

Todos los votantes registrados de California recibirán boletas APU GOMES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Los condados recibirán las boletas y empezarán a repartirlas desde el 4 de mayo. A partir del día siguiente, estarán habilitados los lugares de entrega.

Qué cargos se votan en las elecciones de California

La fecha del 2 de junio para las primarias quedó establecida en una proclamación con la firma del gobernador Gavin Newsom. En el documento, se presenta el calendario electoral y cuáles son los puestos que se elegirán.

De acuerdo con la información oficial, en 2026 los californianos escogerán personas para ocupar los siguientes cargos:

Gobernador

Vicegobernador

Secretario de Estado

Controlador

Tesorero

Procurador General

Comisionado de Seguros

Junta de Igualación Estatal

Senadores de EE.UU. por California

Representantes de EE.UU. por California

Senadores estatales

Representantes estatales

Las elecciones de California definirán, entre otros cargos, al sucesor de Gavin Newsom como gobernador Karen Warren - FR172172AP

En el caso de los cargos nominados por los votantes, todos los candidatos formarán parte de una misma boleta. Los dos más votados, sin importar su partido, participarán en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Por qué Gavin Newsom no se presentará como candidato a gobernador

Los comicios de California contarán con la presencia de, hasta ahora, 22 candidatos. Sin embargo, el actual gobernador del Estado Dorado no formará parte. Eso se debe a que no está habilitado para hacerlo.

Según la legislación del estado, un gobernador no puede tener más de dos mandatos consecutivos. Dado que Newsom transita el final de su segunda gestión, gracias a sus triunfos en las elecciones de 2018 y 2022, no podrá aspirar nuevamente al Ejecutivo en los comicios de 2026.