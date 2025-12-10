California: los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Los Ángeles

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene ciertos requisitos para los migrantes de Los Ángeles con green card que viajan fuera de Estados Unidos. Al regresar, deben presentar documentos como un pasaporte o una visa y haber cumplido con otras condiciones para no perder su estatus.

Qué documentos necesita un residente permanente para viajar y reingresar a EE.UU.

De acuerdo con el sitio oficial del Uscis, una persona con green card en EE.UU. que se traslada a otro país debe contar con:

El pasaporte de su nación de ciudadanía.

El documento de viaje de refugiado , si corresponde.

, si corresponde. A su vez, indica que el territorio que se visitará podría tener requisitos adicionales de entrada y salida (como por ejemplo una visa).

El migrante deberá tener su green card vigente para poder reingresar a EE.UU. Freepik - Freepik

Una vez que la persona haya culminado su viaje y regresado al país norteamericano, como requisito primordial deberá presentar su tarjeta de residente permanente.

Asimismo, los agentes en el puerto de entrada, a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), pueden llegar a pedir identificaciones como:

Pasaporte del país de origen

Licencia de conducir vigente y válida emitida en una entidad de EE.UU.

Esta verificación de identidad será la que le permitirá al agente determinar si la persona cumple o no con los requisitos para su reingreso al país.

Green card: requisitos para viajes largos y cuándo pedir un permiso de reingreso

El Uscis también advierte que, en determinadas situaciones, el migrante puede llegar a perder su tarjeta de residente permanente después de viajar a otro país.

La agencia aclara que no es común. Sin embargo, en caso de que los oficiales determinen que la persona ya no tiene intenciones de vivir permanentemente en EE.UU., inmediatamente perderá su estatus y su green card.

Un migrante puede perder su green card si las autoridades consideran que ya no tiene intención de vivir de forma permanente en EE.UU. Freepik - Freepik

Los criterios que el agente tendrá en cuenta para tomar la decisión, son:

Si la intención del migrante era viajar al extranjero de forma temporal .

. Si mantuvo relaciones con sus familiares y comunidad en Estados Unidos.

y comunidad en Estados Unidos. Si mantuvo su empleo en EE.UU.

en EE.UU. Si pagó sus impuestos como residente.

como residente. Si declaró de alguna otra forma su intención de residir permanentemente en el país norteamericano.

A su vez, los oficiales también pueden llegar a fijarse en si la persona sostuvo su dirección postal o si todavía tiene en actividad sus cuentas bancarias en Estados Unidos.

Qué pasa si tengo green card y viajó fuera de EE.UU. por más de un año

En caso de que el viaje hacia el exterior tenga una duración de más de 12 meses, para evitar que los agentes federales consideren que el migrante abandonó su intención de residir permanentemente en EE.UU. deberá presentar otros documentos:

Permiso de reingreso (mediante el Formulario I-131).

(mediante el Formulario I-131). Visa de residente que regresa (para viajes de más de dos años, ya que en ese entonces el permiso de reingreso habrá expirado).

El permiso de reingreso es necesario para los migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. por más de un año X (@CBP)

El permiso de reingreso le permite a un migrante con green card, ya sea residente permanente o condicional, solicitar admisión a Estados Unidos durante el tiempo de validez del documento sin tener que obtener una visa de residente que regresa.

De todas formas, simplemente contar con el permiso de reingreso no garantiza que la persona pueda volver a entrar al país, ya que primero deberá ser considerada “admisible” a través de los procesos anteriormente mencionados.