Cierran tramos de la Ruta 2 hasta el 7 de marzo: zonas afectadas en Los Ángeles y Echo Park, California

El 1° de marzo de 2026, equipos del Departamento de Transporte de California (CalTrans, por sus siglas en inglés) iniciaron cierres nocturnos en la Ruta 2 del estado. Las tareas forman parte de un proyecto de rehabilitación de pavimento que se desarrollará hasta el sábado 7 e incluye trabajos en veredas, cunetas y cordones.

¿Qué tramos de la Ruta 2 estarán afectados hasta el 7 de marzo?

Según informó NBC Los Ángeles, el proyecto se ejecuta a lo largo de la Ruta Estatal 2 desde Centinela Avenue, en Santa Mónica, hasta su terminal en Echo Park.

Las intervenciones forman parte de un plan de mejoras que incluye trabajos en superficie vial y elementos de infraestructura urbana Captura de youtube de CatSynth TV

Durante esta instancia denominada “Tramo A”, se cerró un carril del bulevar Santa Mónica en dirección este y oeste entre Westgate Avenue y Barry Avenue.

Desde el 1° hasta el 7 de marzo, las restricciones rigen entre las 19 hs y las 6 hs (hora local) del día siguiente. Además, no está permitido estacionar en ninguna dirección del bulevar entre Westgate Avenue y Barry Avenue desde las 21 hs del 13 de marzo hasta las 11 hs del día siguiente.

CalTrans advirtió en un comunicado que los residentes y comercios ubicados en las inmediaciones podrían experimentar ruidos, vibraciones y polvo vinculados con las tareas de construcción.

¿Qué contempla el proyecto multimodal de la Ruta Estatal 2 y cuánto costará

El plan de mejoras forma parte de un proyecto multimodal impulsado por el CalTrans para modernizar distintos tramos de la Ruta Estatal 2 y optimizar la movilidad en este corredor urbano del área de Los Ángeles.

La iniciativa tiene un costo estimado de US$70,2 millones y contempla la rehabilitación de aproximadamente 20 millas (32 kilómetros) de carril de pavimento en varios segmentos que conectan zonas del oeste de la ciudad con el sector de Echo Park.

Las acciones se integran en un programa de modernización del corredor estatal que atraviesa distintos barrios de Los Ángeles Captura de youtube de CatSynth TV

Además de la reparación del pavimento, el proyecto incorpora intervenciones orientadas a mejorar el sistema de transporte en general. Entre ellas se prevén:

Carriles con prioridad para autobuses en determinados horarios.

La modernización de señales de tránsito.

La instalación y actualización de rampas accesibles para personas con discapacidad.

La reconstrucción de paradas de transporte público.

También se añadirán mejoras para peatones y ciclistas, como señalización específica y equipamiento urbano que facilite la movilidad activa.

Según el organismo estatal, el objetivo es aumentar la seguridad vial, mejorar la circulación y prolongar la vida útil de la infraestructura existente, además de mantener las condiciones ambientales y urbanas del corredor.

El proyecto comenzó a ejecutarse en 2025 y su finalización está prevista para 2028, con distintas fases de trabajo a lo largo de ese período.

¿Qué otros trabajos realizará CalTrans en la Ruta 2?

Además de los cierres nocturnos iniciados el 1° de marzo de 2026, el organismo anunció y ejecutó trabajos específicos en el Segmento C del proyecto multimodal en Echo Park.

Según informó la entidad, se reemplazaron plataformas de autobús sobre Alvarado Street, a la altura de Kent Street. El primer fin de semana de intervención se realizó entre el 28 de febrero y el 1° de marzo, cuando se sustituyó la estructura en sentido norte.

El segundo operativo está previsto entre el 7 de marzo a las 21 hs y el 8 de marzo a las 11 hs (hora local). En esa instancia se reemplazará la plataforma en dirección sur en el mismo sector. Durante esas tareas se cerrarán hasta dos carriles en el sentido afectado y no se permitirá estacionar en las zonas intervenidas.