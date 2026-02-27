Ni Hollywood ni Santa Mónica: cuál es la ciudad más barata para alquilar en el condado de Los Ángeles

Para residir en California, la mayoría de los habitantes necesitan obtener un salario superior al promedio en Estados Unidos. Sin embargo, existe una ciudad que es drásticamente más asequible que el resto. Un informe reciente colocó a San Bernardino, en el este del estado, como la más económica para alquilar, con un promedio inferior a los 1500 dólares mensuales.

La ciudad más económica para alquilar en el condado de Los Ángeles

La vida nocturna de Los Ángeles, junto con sus colinas y playas, atrae a miles de turistas cada año, así como también a nuevos residentes. El precio del alquiler puede ser un obstáculo para muchos, con un índice medio de aproximadamente US$2044 al mes. En San Bernardino, la situación es diferente.

Un informe publicado recientemente por la plataforma inmobiliaria Zumper ubicó a la ciudad como la más económica para alquilar en todo el condado. Allí, los residentes gastan un promedio de solo US$1480, inferior al resto de la jurisdicción.

Los investigadores analizaron las propiedades en venta que salieron al mercado el mes pasado y las agregaron por ciudad para calcular la renta media solicitada. En comparación, las ciudades más cercanas, Corona y Riverside, tienen un costo promedio de US$1610 y US$1740, respectivamente.

Además, según LivingCost, el costo de vida mensual para una persona en San Bernardino asciende a un estimado de US$2446 con alquiler incluido. Esto reúne gastos en comida (US$632) y transporte (US$120). De acuerdo con esta plataforma, el salario promedio es de US$3745.

La vida diaria en San Bernardino: la opción más económica para alquilar

En la ciudad ubicada al este de Los Ángeles, en California, la vida discurre entre las montañas de San Bernardino y las múltiples actividades al aire libre.

El Departamento de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios gestiona más de 30 parques municipales y actividades recreativas para residentes y visitantes, con programas comunitarios y eventos en espacios públicos, según el sitio web oficial. Algunas de las opciones más populares incluyen:

Al Guhin Park

Blair Park

Encanto Park

Nicholson Park

Seccombe Lake Park

El precio promedio de alquiler en San Bernardino, en el condado de Los Ángeles, es de US$1480 al mes San Bernardino

En cuanto a la cultura, según la página de San Bernardino, destacan las actividades:

California Theatre of the Performing Arts: teatro para eventos, conciertos y presentaciones comunitarias.

teatro para eventos, conciertos y presentaciones comunitarias. Arts Connection/The Arts Council of San Bernardino County: organización local que impulsa actividades culturales, exhibiciones y arte comunitario.

organización local que impulsa actividades culturales, exhibiciones y arte comunitario. Junior University Musical Theatre: teatro musical para jóvenes.

teatro musical para jóvenes. Symphony Orchestra: presentaciones sinfónicas y musicales.

presentaciones sinfónicas y musicales. San Bernardino County Museum: museo principal del condado con exhibiciones de historia regional, cultura y ciencia, además de programas educativos y eventos especiales durante el año.

museo principal del condado con exhibiciones de historia regional, cultura y ciencia, además de programas educativos y eventos especiales durante el año. Victor Valley Museum (parte del sistema del San Bernardino County Museum).

(parte del sistema del San Bernardino County Museum). San Bernardino Festival: Where Our Cultures Connect: evento anual que celebra la diversidad cultural de la ciudad con música, arte, presentación de artistas, comida y actividades familiares , organizado por la propia ciudad.

evento anual que celebra la diversidad cultural de la ciudad con , organizado por la propia ciudad. Summer Arts Festival: organizado por el San Bernardino County Museum y la Arts Council, con demostraciones de arte en vivo, talleres creativos, música y puestos de artesanos, ideal para toda la familia.

El costo de vida promedio en la ciudad más económica para alquilar de Los Ángeles no supera los US$2600 San Bernardino

La lista de las ciudades más económicas para alquilar en Los Ángeles

De acuerdo con la información recopilada por Zumper, las ciudades más económicas para alquilar en el condado de Los Ángeles son:

San Bernardino: promedio de US$ por mes.

Corona: promedio de US$1610 por mes.

Riverside: promedio de US$1740 por mes.

Hawthorne: promedio de US$1790 por mes.

Inglewood: promedio de US$1870 por mes.

Long Beach: promedio de US$1890 por mes.

Alhambra: promedio de US$1900 por mes.

Downey: promedio de US$1910 por mes.