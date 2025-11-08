Comida gratis en Riverside: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre de 2025?

Millones de familias en Estados Unidos que son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se ven afectadas ante la falta de pagos debido al cierre del gobierno federal. Es por ello que organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos han compartido las sedes en las que otorgarán comida gratis en el condado de Riverside y otras ciudades de California.

Lugares donde repartirán alimentos sin costo en Riverside

En Riverside existen diferentes asociaciones benéficas que proporcionan despensas de alimentos y comidas calientes en varios puntos de distribución que son gratuitos abiertos al público, de acuerdo con Feeding America.

La organización Feeding America ofrece alimentos gratis y comidas calientes en Riverside (Facebook/Feeding America Riverside San Bernardino Counties)

Las direcciones exactas de estos servicios pueden consultarse a través del sitio web de la fundación con el código ZIP de la región. En este condado, algunos de los bancos de alimentos disponibles durante noviembre de 2025 son:

First Congregational Of Riverside, ubicado en 3504 Mission Inn Avenue.

MFI Recovery Center- A Women’s Place, en 4295 Brockton Ave.

The Salvation Army - Riverside, ubicado en 3695 1st St.

RCCD Foundation, ubicado en 4800 Magnolia Ave.

University Women’s Shelter, en 4366 Bermuda Ave.

Community Settlement Association, en 4366 Bermuda Ave.

SDA Riverside Spanish Church, en 3625 Ottawa Ave.

Life Spring Church, en 1224 Main St.

Mt. Calvary Missionary Baptist Church, en 5476 34th St.

Trinity Evangelical Lutheran Church, en 5969 Brockton Avenue.

Trinity Lutheran Church, en 5969 Brockton Avenue.

SDA Mount Rubidoux Church, en 5320 Victoria Avenue.

Starting Over Inc, en 6355 Riverside Ave Ste.

De acuerdo con el mapa de la organización, existen 35 localidades con bancos de alimentos y organizaciones que reparten despensas o comidas calientes en todo el condado de Riverside.

Existen más de 35 localidades asociadas a Feeding America en Riverside (Facebook/Feeding America Riverside San Bernardino Counties)

La zona de Inland Empire, que comprende a los condados de Riverside y San Bernardino, tendrán repercusiones en más de un millón de sus habitantes, quienes son beneficiarios de los cupones de alimentos, según un comunicado de los legisladores Pete Aguilar, Mark Takano, Raul Ruiz, y Norma Torres.

Además, los miembros de la delegación del Congreso advirtieron que los estadounidenses más vulnerables podrían pasar hambre en las próximas semanas, por lo que solicitaron la reactivación de los servicios del SNAP.

Otros bancos de alimentos en California

La ciudad de Riverside no es la única afectada en El Estado Dorado, ya que se calcula que más de cinco millones de personas enfrentan hambre, de las cuales casi un millón y medio son menores de edad, de acuerdo con Feeding America.

Las cifras se traducen a que uno de cada siete adultos y uno de cada seis niños enfrentan el hambre, muchas de ellas dependen de programas federales, como el SNAP, y de ayuda de la beneficencia para sobrellevar la inseguridad alimentaria.

Bancos de alimentos se preparan para enfrentar el aumento de demanda ante suspensión del SNAP (Facebook/Feeding America Riverside San Bernardino Counties)

Otros bancos de alimentos asociados a esta organización y que entregan recursos en diferentes condados de California son:

Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano, en Concord

Banco de Alimentos del Centro de California, en Fresno

Banco de Alimentos del Condado de Santa Bárbara, en Goleta

Banco de Alimentos Encontrar, en Indio

Banco de Alimentos Second Harvest del Condado de Orange, en Irvine

Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles

Segunda cosecha del Gran Valle, en Manteca

Banco de Alimentos Comunitario del Condado de Alameda, en Oakland

Food Share, Inc., en Oxnard

Feeding America Riverside y Condados de San Bernardino, en Riverside

Feeding the Foothills, en Roseville

Food Bank for Monterey County, en Salinas

Feeding San Diego

SF-Marin Food Bank, en San Francisco

Los bancos de alimentos y centros de beneficencia entregan comida a toda la población que lo necesite, sin estigmas ni discriminación, aunque algunas localidades pueden tener requisitos adicionales, según la zona en la que se ubiquen, según el sitio web de la organización.