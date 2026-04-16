La queja de Newsom contra Karoline Leavitt por el precio de la gasolina en EE.UU.: “¡Qué fracaso!”

A través de redes sociales, el gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó contra Karoline Leavitt por el precio de la gasolina en Estados Unidos. El mensaje llegó en respuesta a una declaración de la vocera de la Casa Blanca, donde aseguraba que el valor del combustible se redujo en el país norteamericano desde que comenzó la segunda gestión de Donald Trump.

Newsom apuntó contra Leavitt por el precio del combustible en EE.UU.

El mandatario del Estado Dorado usó su cuenta de X para dar su opinión. El mensaje es parte de una discusión nacional en EE.UU. sobre el precio de la gasolina, causada a partir del aumento del petróleo a nivel mundial.

Newsom estalló contra Leavitt por los precios de la gasolina en EE.UU. Archivo

En ese sentido, un recorte televisivo de unas declaraciones de Leavitt, que fueron reproducidas por Fox News, hizo reaccionar a Newsom. En el fragmento, la vocera destacó la baja del valor del combustible gracias a las medidas de la administración Trump.

En respuesta, el gobernador de California señaló que los precios fueron al alza a partir de la guerra en Irán.

“Díselo a todos los que ahora están pagando los precios elevados del combustible que tu jefe causó esto directamente, Karoline“, afirmó.

En esa misma línea, el demócrata señaló que “subió 94 centavos de dólar el galón a nivel nacional” con respecto a los valores de hace un año.

Además, criticó la versión del gobierno republicano y su gestión en general: “La administración de Donald Trump continúa viviendo en un universo alternativo. Qué fracaso tan absoluto”.

El mensaje de Gavin Newsom contra Karoline Leavitt por sus declaraciones sobre el precio de la gasolina Captura

Las declaraciones de Leavitt sobre los precios de la gasolina que hicieron reaccionar a Newsom

El fragmento fue compartido también a través de la misma red social. Allí, se difundió un recorte de una conferencia de prensa que protagonizó la vocera.

En ese testimonio, la portavoz manifestó que espera que los costos del combustible disminuyan próximamente y que Trump tiene las herramientas para que eso suceda.

“Gracias a Dios tenemos un presidente y una administración que cree en la dominancia energética estadounidense para bajar los precios en el surtidor“, sostuvo Leavitt.

Sobre ese tema, la vocera dijo que los costos disminuyeron durante el último año, lo que luego generó la reacción de Newsom: “Observen cómo los precios de la gasolina han disminuido durante el último año desde que este presidente está en el cargo”.

Leavitt: Thank goodness we have a president and administration that believes in American energy dominance in bringing down prices at the pump. Look at how gas prices decreased over the past year since this president was in office pic.twitter.com/7EcrV2mXJE — Acyn (@Acyn) April 15, 2026

Leavitt enfatizó también que el enfoque de la administración Trump tiene un “contraste marcado” con los gobiernos demócratas, quienes implementaron las “políticas que crearon la peor crisis de inflación de la historia“.

Cuál es el precio de la gasolina en abril 2026, según la AAA

La discusión sobre Newsom y Leavitt deriva de la inestabilidad en los valores del petróleo, causada por el conflicto bélico en Irán.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el costo promedio de la gasolina en EE.UU. es de 4,093 dólares por galón. Sin embargo, la cifra es más elevada en California.

En el caso del Estado Dorado, el valor promedio de un galón se ubica en US$5,864. El número suele ser más elevado allí por una combinación de impuestos y regulaciones.